Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от разградския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. ТЕЗДЖАН ИСМАИЛ САБРИ
  • 2. МАРИЯН ЛЮБОМИРОВ РАДЕВ
  • 3. СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА МАТЕЕВА
  • 4. МАРТИН ВАСИЛЕВ КАПРАЛОВ
  • 5. БЛАГА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
  • 6. МИЛЕН ПЕТРАНОВ РУСЕВ

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Михаил Ростиславов Русинов
  • 2. Симеон Георгиев Златарев
  • 3. Искра Ангелова Димитрова

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Йосиф Трифонов Новаков
  • 2. Бисер Ганчев Николов
  • 3. Ирина Стоянова Иванова
  • 4. Анелия Петкова Костурова
  • 5. Лилия Огнянова Каранейчева

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Кирил Владимиров Гумнеров
  • 2. Валентин Боянов Хараламбиев
  • 3. Камен Ненчев Илиев
  • 4. Веселин Василев Вътев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Васил Димитров Петров
  • 2. Виолина Христова Каменова
  • 3. Дилян Добромиров Муткуров
  • 4. Диян Христов Йорданов

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Николай Петров Минков
  • 2. Румен Огнянов Гълъбов
  • 3. Лидия Тодорова Ташева
  • 4. Пламен Теодосиев Иванов

ЦЕНТЪР

  • 1. ДИЯН ЮЛИЯНОВ ДИМОВ
  • 2. БОЯН ВАНЕВ МАРИНОВ
  • 3. ДИМО КРАСИМИРОВ ДИМОВ
  • 4. СТАНИМИР РАЙКОВ СТОЙЧЕВ
  • 5. ПАВЕЛ ПЕТКОВ МИРОВ
  • 6. ПАВЛИН МАРИНОВ ПАВЛОВ

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Симеон Панов Изворов
  • 2. Али Байрямов Буковски
  • 3. Снежана Иванова Желязкова

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ КУТЕВ
  • 2. РАДОСТИН ИЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ
  • 3. ДЖАМАЛ ДЖАМАЛОВ АХМЕДОВ

БНО

  • 1. Миню Стайков Стайков
  • 2. Филип Людмилов Каменов

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Ивайло Иванов Хъневски
  • 2. Станислав Димитров Ангелов
  • 3. Венцислав Михайлов Георгиев
  • 4. Йорданка Христова Отт
  • 5. Касим Юстюнгел Садък
  • 6. Сийка Иванова Американова

ПП МЕЧ

  • 1. Камелия Росенова Кръстева
  • 2. Румен Цанков Колев
  • 3. Недрет Джемал Асенов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Антоанета Димитрова Цонева
  • 2. Джипо Николов Джипов
  • 3. Онур Сали Гьочгелди
  • 4. Мирослав Тодоров Грънчаров
  • 5. Митко Иванов Ханчев
  • 6. Диана Ангелова Нейкова
  • 7. Евгени Пенев Енчев
  • 8. Ирина Маринова Бакърджиева

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Иван Ганчев Маринов
  • 2. Милен Руменов Панчев
  • 3. Юлиян Мишев Ангелов
  • 4. Величка Димитрова Николаева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Симона Мариусова Христова
  • 2. Драган Георгиев Попов

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Танер Гафур Илияз
  • 2. Шенол Гафур Илияз
  • 3. Нурай Али Федаил

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. ЙОАННА РАДОСЛАВОВА КОЛЕВА
  • 2. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Милен Христов Христов
  • 2. Цветанка Цонева Цонева
  • 3. Емил Стефанов Дочев
  • 4. Петър Манев Петров
  • 5. Пламен Киранов Маринов

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Борислав Атанасов Даскалов
  • 2. Георги Недялков Славчев

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Зорница Димитрова Дикова-Ранева

ГЕРБ-СДС

  • 1. Делян Александров Добрев
  • 2. Гюнай Хюсмен Хюсмен
  • 3. Владимир Димитров Димитров
  • 4. Теодор Борисов Ролев
  • 5. Валентина Маркова Френкева-Белчева
  • 6. Христо Йорданов Аргилов
  • 7. Цветомир Сашков Цонев
  • 8. Мустафа Гюрджанов Мустафов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Наум Асенов Наумов
  • 2. Костадин Панайотов Димитров
  • 3. Цветан Райков Младенов
  • 4. Димитър Йорданов Запрянов

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Симеон Славчев Славчев
  • 2. Николай Пламенов Пенчев
  • 3. Кремена Рашкова Радева
  • 4. Найден Хинков Късов
  • 5. Гретина Руменова Колева
  • 6. Цветомир Стоянов Савов
  • 7. Станислав Веселинов Стоянов
  • 8. Галин Николов Савов

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Калин Иванов Тухлов
  • 2. Йоанна Миленова Ганева
  • 3. Мирослав Стефанов Йотов
  • 4. Иван Маринов Джунлиев

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Младен Минков Аспарухов
  • 2. Емил Боянов Гиздов
  • 3. Ростислав Христов Касабов
  • 4. Асен Иванов Даскалов
  • 5. Пресиян Петров Костадинов
  • 6. Николай Цветомиров Петров
  • 7. Деян Ангелов Стайков
  • 8. Владо Владимиров Владов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Георги Тодоров Тодоров
  • 2. Мирослав Николаев Станчев

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Джевдет Ибрям Чакъров
  • 2. Хабибе Кязим Расим
  • 3. Мехмед Реджеб Салим
  • 4. Едис Рухиев Даудов
  • 5. Севим Халилова Рамаданова
  • 6. Анифе Алиосманова Салиева
  • 7. Зейнеб Кязим Халил
  • 8. Шукри Мехмедов Джамферов

Зелено движение

  • 1. Ивайло Георгиев Стоименов
  • 2. Райна Дацева Николова-Стоименова
  • 3. Ростислав Юриев Кандиларов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Кремена Красимирова Николова
  • 2. Татяна Йорданова Лисичкова

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Тони Димитров Баждаров
  • 2. Цветан Борисов Стоянов

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Иван Пенчев Пенчев
  • 2. Владимир Николаевич Жбанов
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