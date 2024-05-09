Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от разградския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. ТЕЗДЖАН ИСМАИЛ САБРИ
- 2. МАРИЯН ЛЮБОМИРОВ РАДЕВ
- 3. СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА МАТЕЕВА
- 4. МАРТИН ВАСИЛЕВ КАПРАЛОВ
- 5. БЛАГА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
- 6. МИЛЕН ПЕТРАНОВ РУСЕВ
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Михаил Ростиславов Русинов
- 2. Симеон Георгиев Златарев
- 3. Искра Ангелова Димитрова
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Йосиф Трифонов Новаков
- 2. Бисер Ганчев Николов
- 3. Ирина Стоянова Иванова
- 4. Анелия Петкова Костурова
- 5. Лилия Огнянова Каранейчева
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Кирил Владимиров Гумнеров
- 2. Валентин Боянов Хараламбиев
- 3. Камен Ненчев Илиев
- 4. Веселин Василев Вътев
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Васил Димитров Петров
- 2. Виолина Христова Каменова
- 3. Дилян Добромиров Муткуров
- 4. Диян Христов Йорданов
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Николай Петров Минков
- 2. Румен Огнянов Гълъбов
- 3. Лидия Тодорова Ташева
- 4. Пламен Теодосиев Иванов
ЦЕНТЪР
- 1. ДИЯН ЮЛИЯНОВ ДИМОВ
- 2. БОЯН ВАНЕВ МАРИНОВ
- 3. ДИМО КРАСИМИРОВ ДИМОВ
- 4. СТАНИМИР РАЙКОВ СТОЙЧЕВ
- 5. ПАВЕЛ ПЕТКОВ МИРОВ
- 6. ПАВЛИН МАРИНОВ ПАВЛОВ
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Симеон Панов Изворов
- 2. Али Байрямов Буковски
- 3. Снежана Иванова Желязкова
ЕДИНЕНИЕ
- 1. КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ КУТЕВ
- 2. РАДОСТИН ИЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ
- 3. ДЖАМАЛ ДЖАМАЛОВ АХМЕДОВ
БНО
- 1. Миню Стайков Стайков
- 2. Филип Людмилов Каменов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Ивайло Иванов Хъневски
- 2. Станислав Димитров Ангелов
- 3. Венцислав Михайлов Георгиев
- 4. Йорданка Христова Отт
- 5. Касим Юстюнгел Садък
- 6. Сийка Иванова Американова
ПП МЕЧ
- 1. Камелия Росенова Кръстева
- 2. Румен Цанков Колев
- 3. Недрет Джемал Асенов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Антоанета Димитрова Цонева
- 2. Джипо Николов Джипов
- 3. Онур Сали Гьочгелди
- 4. Мирослав Тодоров Грънчаров
- 5. Митко Иванов Ханчев
- 6. Диана Ангелова Нейкова
- 7. Евгени Пенев Енчев
- 8. Ирина Маринова Бакърджиева
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Иван Ганчев Маринов
- 2. Милен Руменов Панчев
- 3. Юлиян Мишев Ангелов
- 4. Величка Димитрова Николаева
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Симона Мариусова Христова
- 2. Драган Георгиев Попов
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Танер Гафур Илияз
- 2. Шенол Гафур Илияз
- 3. Нурай Али Федаил
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. ЙОАННА РАДОСЛАВОВА КОЛЕВА
- 2. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Милен Христов Христов
- 2. Цветанка Цонева Цонева
- 3. Емил Стефанов Дочев
- 4. Петър Манев Петров
- 5. Пламен Киранов Маринов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Борислав Атанасов Даскалов
- 2. Георги Недялков Славчев
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
ГЕРБ-СДС
- 1. Делян Александров Добрев
- 2. Гюнай Хюсмен Хюсмен
- 3. Владимир Димитров Димитров
- 4. Теодор Борисов Ролев
- 5. Валентина Маркова Френкева-Белчева
- 6. Христо Йорданов Аргилов
- 7. Цветомир Сашков Цонев
- 8. Мустафа Гюрджанов Мустафов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Наум Асенов Наумов
- 2. Костадин Панайотов Димитров
- 3. Цветан Райков Младенов
- 4. Димитър Йорданов Запрянов
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Симеон Славчев Славчев
- 2. Николай Пламенов Пенчев
- 3. Кремена Рашкова Радева
- 4. Найден Хинков Късов
- 5. Гретина Руменова Колева
- 6. Цветомир Стоянов Савов
- 7. Станислав Веселинов Стоянов
- 8. Галин Николов Савов
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Калин Иванов Тухлов
- 2. Йоанна Миленова Ганева
- 3. Мирослав Стефанов Йотов
- 4. Иван Маринов Джунлиев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Младен Минков Аспарухов
- 2. Емил Боянов Гиздов
- 3. Ростислав Христов Касабов
- 4. Асен Иванов Даскалов
- 5. Пресиян Петров Костадинов
- 6. Николай Цветомиров Петров
- 7. Деян Ангелов Стайков
- 8. Владо Владимиров Владов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Георги Тодоров Тодоров
- 2. Мирослав Николаев Станчев
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Джевдет Ибрям Чакъров
- 2. Хабибе Кязим Расим
- 3. Мехмед Реджеб Салим
- 4. Едис Рухиев Даудов
- 5. Севим Халилова Рамаданова
- 6. Анифе Алиосманова Салиева
- 7. Зейнеб Кязим Халил
- 8. Шукри Мехмедов Джамферов
Зелено движение
- 1. Ивайло Георгиев Стоименов
- 2. Райна Дацева Николова-Стоименова
- 3. Ростислав Юриев Кандиларов
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Кремена Красимирова Николова
- 2. Татяна Йорданова Лисичкова
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Тони Димитров Баждаров
- 2. Цветан Борисов Стоянов
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Иван Пенчев Пенчев
- 2. Владимир Николаевич Жбанов