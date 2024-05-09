Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от пернишкия избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Петя Божидарова Димитрова
  • 2. Мартин Петров Томов
  • 3. Петър Бонев Костадинов
  • 4. Младен Кирилов Младенов
  • 5. Валентина Юлиянова Велкова
  • 6. Елка Ненчева Миркова
  • 7. Лъчезар Стоилов Рагин
  • 8. Симеон Пламенов Георгиев

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Мартин Трифонов Илиев
  • 2. Доника Радославова Стоичкова

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Валентин Любенов Павлов
  • 2. Даниел Василев Славчев
  • 3. Магдалена Христова Иванова
  • 4. Румяна Миткова Стоянова
  • 5. Иво Антонов Горчев
  • 6. Десислава Любчева Евтимова
  • 7. Светослав Юлианов Димитров
  • 8. Ралица Петрова Иванова

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Николина Драганова Чакърова-Вълкова
  • 2. Георги Методиев Христов
  • 3. Валентин Боянов Хараламбиев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Асен Стоянов Асенов
  • 2. Ивайло Димитров Иванов
  • 3. Татяна Вангелова Иванова
  • 4. Георги Георгиев Иванов
  • 5. Чавдар Георгиев Сотиров
  • 6. Десислава Георгиева Петрова

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Екатерина Иванова Атанасова
  • 2. Красимир Сотиров Сотиров
  • 3. Красимир Кирилов Христов
  • 4. Силвия Бойчева Златкова
  • 5. Зоя Иванова Евтимова

ЦЕНТЪР

  • 1. Росица Василева Кармиджанова
  • 2. Александър Стоянов Стоянов
  • 3. Силвия Радославова Радкова
  • 4. Нина Сашкова Кармиджанова
  • 5. Калин Росенов Моравски
  • 6. Елена Георгиева Гулева
  • 7. Михаил Стефчов Стойков
  • 8. Виктор Георгиев Даков

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Валентин Костадинов Иванов
  • 2. Веселин Дойчинов Петров
  • 3. Ралица Вилиянова Игнатова
  • 4. Венцислав Петров Димитров
  • 5. Иван Стефанов Боянов
  • 6. Виолета Василева Николова
  • 7. Петя Янкова Бояджиева
  • 8. Иван Славчев Янев

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Красимир Николов Кондов
  • 2. Теменужка Стоянова Чилингирова
  • 3. Румяна Георгиева Борисова
  • 4. Златина Боянова Маринова

БНО

  • 1. Виктория Методиева Бъчварова
  • 2. Михаил Стефанов Мирчев

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Димо Георгиев Дренчев
  • 2. Радослав Евгениев Червенков
  • 3. Антонио Йорданов Ангелинов
  • 4. Ради Красимиров Радуилов
  • 5. Ангел Павлов Ангелов
  • 6. Христо Бойков Огнянов
  • 7. Кирил Георгиев Балабанчев

ПП МЕЧ

  • 1. Росен Красимиров Иванов
  • 2. Йордан Михайлов Йорданов
  • 3. Борислав Валериев Тодоров
  • 4. Калоян Димитров Михайлов
  • 5. Веселин Бисеров Веселинов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Кирил Петков Петков
  • 2. Бойко Илиев Рашков
  • 3. Моника Манолова Ангелова
  • 4. Даяна Валтерова Борисова
  • 5. Велин Велков Младенов
  • 6. Стивън Павлов Павлов
  • 7. Калоян Любомиров Велинов
  • 8. Мария Петрова Василева

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Силвия Василева Маркова
  • 2. Емил Каменов Марков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Виолета Теодосиева Миленова
  • 2. Даниела Симеонова Мицева

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Александър Петров Александров
  • 2. Димитър Стефанов Димитров
  • 3. Красимира Димитрова Тасева
  • 4. Емил Кирилов Димитров
  • 5. Калин Стефанов Мартинов
  • 6. Мариян Благоев Борисов
  • 7. Венцислав Петров Мирчев

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Калин Димитров Крулев
  • 2. Мариана Стоилкова Костова

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ
  • 2. АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА-СЛАВЕВА
  • 3. ИВАН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
  • 4. СНЕЖАНКА КРУМОВА СТОЕВА
  • 5. ИЛИАН ВЕНЕЛИНОВ ЦОЕВ
  • 6. ЙОРДАН ИВАНОВ ЯНЕВ
  • 7. КАТЯ КИРИЛОВА БУЛЯНСКА
  • 8. ПЕТЪР ЕМИЛОВ ВЕЛИНОВ

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Людмила Николова Велинова
  • 2. Димитър Георгиев Илиев
  • 3. Ангел Трифонов Ангелов

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Десислава Димитрова Толинова
  • 2. Димитър Николов Диманов

ГЕРБ-СДС

  • 1. Георг Даниелов Георгиев
  • 2. Драгостин Пламенов Пейчев
  • 3. Йорданка Александрова Костадинова
  • 4. Емил Емилов Ненков
  • 5. Робертино Стоилов Стоилов
  • 6. Михаил Крумов Динев
  • 7. Стефан Христов Маринов
  • 8. Христина Иванова Георгиева

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Боян Боянов Станков Расате
  • 2. Александър Младенов Михайлов
  • 3. Адриан Богданов Суев
  • 4. Павел Валериев Димитров

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Борис Цветков Цветков
  • 2. Миглена Станимирова Венева
  • 3. Радостин Филипов Петров
  • 4. Илиян Григоров Илиев
  • 5. Монка Иванова Стойнева
  • 6. Румен Николаев Драганов
  • 7. Пламен Спасов Асенов
  • 8. Теменужка Валериева Малинова

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Юлиан Спасимиров Атанасов
  • 2. Антонио Сашов Лазаров
  • 3. Атанас Пепиев Ценов
  • 4. Йордан Иванов Йорданов
  • 5. Милена Драганова Зарева

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Ивайло Пламенов Шопски
  • 2. Валентина Руменова Божкова
  • 3. Милослав Иванов Милчов
  • 4. Иван Кирилов Богданов
  • 5. Виктория Стоичкова Ласкова-Владимирова

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Адриан Ивайлов Савов
  • 2. Валентин Христов Цветков
  • 3. Александър Тодоров Асенов
  • 4. Любомир Стоянов Стоев

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
  • 2. Дафинка Здравкова Николова
  • 3. Симеон Георгиев Гебов
  • 4. Томислава Георгиева Захариева
  • 5. Георги Маринов Никодимов
  • 6. Силвестър Валентинов Каменов
  • 7. Георги Атанасов Георгиев
  • 8. Захари Ивайлов Янакиев

Зелено движение

  • 1. Зорница Велинова Стратиева
  • 2. Евгения Валентинова Мирчева-Георгиева
  • 3. Филип Руменов Кирилов
  • 4. Вера Веселинова Петканчин
  • 5. Стефан Симеонов Георгиев
  • 6. Павел Георгиев Черийски
  • 7. Анна Иванова Атанасова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Валери Методиев Григоров
  • 2. Камен Пламенов Бенински
  • 3. Стилиян Стоянов Иванов

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Иван Рангелов Манов
  • 2. Станислав Руменов Стойнев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Станислав Асенов Асенов
  • 2. Ивелина Валентинова Ахмед
  • 3. Петър Любомиров Савов
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