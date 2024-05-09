Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от пернишкия избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Петя Божидарова Димитрова
- 2. Мартин Петров Томов
- 3. Петър Бонев Костадинов
- 4. Младен Кирилов Младенов
- 5. Валентина Юлиянова Велкова
- 6. Елка Ненчева Миркова
- 7. Лъчезар Стоилов Рагин
- 8. Симеон Пламенов Георгиев
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Мартин Трифонов Илиев
- 2. Доника Радославова Стоичкова
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Валентин Любенов Павлов
- 2. Даниел Василев Славчев
- 3. Магдалена Христова Иванова
- 4. Румяна Миткова Стоянова
- 5. Иво Антонов Горчев
- 6. Десислава Любчева Евтимова
- 7. Светослав Юлианов Димитров
- 8. Ралица Петрова Иванова
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Николина Драганова Чакърова-Вълкова
- 2. Георги Методиев Христов
- 3. Валентин Боянов Хараламбиев
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Асен Стоянов Асенов
- 2. Ивайло Димитров Иванов
- 3. Татяна Вангелова Иванова
- 4. Георги Георгиев Иванов
- 5. Чавдар Георгиев Сотиров
- 6. Десислава Георгиева Петрова
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Екатерина Иванова Атанасова
- 2. Красимир Сотиров Сотиров
- 3. Красимир Кирилов Христов
- 4. Силвия Бойчева Златкова
- 5. Зоя Иванова Евтимова
ЦЕНТЪР
- 1. Росица Василева Кармиджанова
- 2. Александър Стоянов Стоянов
- 3. Силвия Радославова Радкова
- 4. Нина Сашкова Кармиджанова
- 5. Калин Росенов Моравски
- 6. Елена Георгиева Гулева
- 7. Михаил Стефчов Стойков
- 8. Виктор Георгиев Даков
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Валентин Костадинов Иванов
- 2. Веселин Дойчинов Петров
- 3. Ралица Вилиянова Игнатова
- 4. Венцислав Петров Димитров
- 5. Иван Стефанов Боянов
- 6. Виолета Василева Николова
- 7. Петя Янкова Бояджиева
- 8. Иван Славчев Янев
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Красимир Николов Кондов
- 2. Теменужка Стоянова Чилингирова
- 3. Румяна Георгиева Борисова
- 4. Златина Боянова Маринова
БНО
- 1. Виктория Методиева Бъчварова
- 2. Михаил Стефанов Мирчев
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Димо Георгиев Дренчев
- 2. Радослав Евгениев Червенков
- 3. Антонио Йорданов Ангелинов
- 4. Ради Красимиров Радуилов
- 5. Ангел Павлов Ангелов
- 6. Христо Бойков Огнянов
- 7. Кирил Георгиев Балабанчев
ПП МЕЧ
- 1. Росен Красимиров Иванов
- 2. Йордан Михайлов Йорданов
- 3. Борислав Валериев Тодоров
- 4. Калоян Димитров Михайлов
- 5. Веселин Бисеров Веселинов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Кирил Петков Петков
- 2. Бойко Илиев Рашков
- 3. Моника Манолова Ангелова
- 4. Даяна Валтерова Борисова
- 5. Велин Велков Младенов
- 6. Стивън Павлов Павлов
- 7. Калоян Любомиров Велинов
- 8. Мария Петрова Василева
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Силвия Василева Маркова
- 2. Емил Каменов Марков
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Виолета Теодосиева Миленова
- 2. Даниела Симеонова Мицева
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Александър Петров Александров
- 2. Димитър Стефанов Димитров
- 3. Красимира Димитрова Тасева
- 4. Емил Кирилов Димитров
- 5. Калин Стефанов Мартинов
- 6. Мариян Благоев Борисов
- 7. Венцислав Петров Мирчев
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Калин Димитров Крулев
- 2. Мариана Стоилкова Костова
ЛЕВИЦАТА!
- 1. ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ
- 2. АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА-СЛАВЕВА
- 3. ИВАН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
- 4. СНЕЖАНКА КРУМОВА СТОЕВА
- 5. ИЛИАН ВЕНЕЛИНОВ ЦОЕВ
- 6. ЙОРДАН ИВАНОВ ЯНЕВ
- 7. КАТЯ КИРИЛОВА БУЛЯНСКА
- 8. ПЕТЪР ЕМИЛОВ ВЕЛИНОВ
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Людмила Николова Велинова
- 2. Димитър Георгиев Илиев
- 3. Ангел Трифонов Ангелов
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Десислава Димитрова Толинова
- 2. Димитър Николов Диманов
ГЕРБ-СДС
- 1. Георг Даниелов Георгиев
- 2. Драгостин Пламенов Пейчев
- 3. Йорданка Александрова Костадинова
- 4. Емил Емилов Ненков
- 5. Робертино Стоилов Стоилов
- 6. Михаил Крумов Динев
- 7. Стефан Христов Маринов
- 8. Христина Иванова Георгиева
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Боян Боянов Станков Расате
- 2. Александър Младенов Михайлов
- 3. Адриан Богданов Суев
- 4. Павел Валериев Димитров
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Борис Цветков Цветков
- 2. Миглена Станимирова Венева
- 3. Радостин Филипов Петров
- 4. Илиян Григоров Илиев
- 5. Монка Иванова Стойнева
- 6. Румен Николаев Драганов
- 7. Пламен Спасов Асенов
- 8. Теменужка Валериева Малинова
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Юлиан Спасимиров Атанасов
- 2. Антонио Сашов Лазаров
- 3. Атанас Пепиев Ценов
- 4. Йордан Иванов Йорданов
- 5. Милена Драганова Зарева
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Ивайло Пламенов Шопски
- 2. Валентина Руменова Божкова
- 3. Милослав Иванов Милчов
- 4. Иван Кирилов Богданов
- 5. Виктория Стоичкова Ласкова-Владимирова
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Адриан Ивайлов Савов
- 2. Валентин Христов Цветков
- 3. Александър Тодоров Асенов
- 4. Любомир Стоянов Стоев
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
- 2. Дафинка Здравкова Николова
- 3. Симеон Георгиев Гебов
- 4. Томислава Георгиева Захариева
- 5. Георги Маринов Никодимов
- 6. Силвестър Валентинов Каменов
- 7. Георги Атанасов Георгиев
- 8. Захари Ивайлов Янакиев
Зелено движение
- 1. Зорница Велинова Стратиева
- 2. Евгения Валентинова Мирчева-Георгиева
- 3. Филип Руменов Кирилов
- 4. Вера Веселинова Петканчин
- 5. Стефан Симеонов Георгиев
- 6. Павел Георгиев Черийски
- 7. Анна Иванова Атанасова
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Валери Методиев Григоров
- 2. Камен Пламенов Бенински
- 3. Стилиян Стоянов Иванов
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Иван Рангелов Манов
- 2. Станислав Руменов Стойнев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Станислав Асенов Асенов
- 2. Ивелина Валентинова Ахмед
- 3. Петър Любомиров Савов