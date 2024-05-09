2 732 Снимка: iStock by Getty Images
Списък с всички български кандидати за депутати в Европейския парламент.
- 1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ
- 2. Андрей Иванов Чорбанов
- 3. Димитър Стоянов Гърдев
- 4. Александър Атанасов Александров
- 5. Павела Василева Митова
- 6. Силви Кирилов Петров
- 7. Ивайло Симеонов Костадинов
- 8. Петя Божидарова Димитрова
- 9. Александър Викторов Рашев
- 10. Иван Стойнов Кючуков
- 11. Борислав Климентов Пешев
- 12. Виктория Малева Малева
- 13. Цветан Иванов Предов
- 14. Александър Стайков Марков
- 15. Снежанка Райчова Траянска
- 16. Ася Тодорова Тодорова
- 17. Анета Стоева Вълкова
- 2. ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Светослав Емилов Витков
- 2. Красимир Владимиров Куцаров
- 3. Веселин Асенов Белоконски
- 4. Галя Николаева Кърнева
- 5. Борислав Николаев Маринов
- 6. Михаил Боянов Генадиев
- 7. Мартин Ганчев Минков
- 3. СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Цвета Кирилова Кирилова
- 2. Светослав Михайлов Живков
- 3. Заличен
- 4. Виктор Петьов Блъсков
- 5. Ирина Георгиева Атанасова
- 6. Янко Стоянов Стоянов
- 7. Николай Георгиев Василев
- 8. Диман Георгиев Георгиев
- 9. Мирослав Илиев Евтимов
- 10. Маноела Йорданова Георгиева
- 11. Димана Макариева Георгиева
- 12. Венера Михайлова Анастасова
- 13. Иван Пламенов Петков
- 14. Милен Димитров Георгиев
- 15. Инна Маринова Маринова
- 16. Мериън Ядран Белин
- 17. Любомир Младенов Канов
- 4. НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Пламен Панайотов Пасков
- 2. Нако Райнов Стефанов
- 3. Христо Георгиев Лафчиев
- 4. Чавдар Демиров Борачев
- 5. Евгения Николаева Колева
- 6. Николина Драганова Чакърова-Вълкова
- 7. Искрен Валериев Дилов
- 8. Иван Цветанов Павлов
- 9. Максим Генов Велков
- 10. Светослав Иванов Мандиков
- 11. Кирил Владимиров Гумнеров
- 12. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
- 13. Николай Делчев Георгиев
- 14. Георги Иванов Янкулов
- 15. Райна Иванова Стаменова
- 16. Светозар Стоянов Съев
- 17. Добри Милчев Божилов
- 5. Кузман Илиев Илиев - независим
- 1. Кузман Илиев Илиев
- 6. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Георги Захаринин Попов
- 2. Атанас Георгиев Йончев
- 3. Николай Георгиев Дренчев
- 4. Иво Георгиев Русчев
- 5. Александър Димитров Арангелов
- 6. Леонард Артур Кроян
- 7. Дилян Добромиров Муткуров
- 8. Здравец Николов Хайтов
- 9. Васил Георгиев Адамов
- 10. Анелия Методиева Никова
- 11. Марчело Стоянов Ризов
- 12. Гергана Иванова Георгиева
- 13. Атанас Иванов Римпев
- 14. Юлиан Методиев Андреев
- 15. Милко Христов Божанков
- 7. КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Александър Трифонов Томов
- 2. Димитър Александров Митев
- 3. Виктор Иванов Йоцов
- 4. Лъчезар Аспарухов Аврамов
- 5. Гарабед Ардашес Минасян
- 6. Дарина Петрова Велкова
- 7. Сергей Петков Инджов
- 8. Магда Николаева Сталева
- 9. Александър Цветанов Гарибов
- 10. Тодор Монов Янкулов
- 11. Смилен Маленков Иванов
- 12. Николай Петров Минков
- 13. Веселин Руменов Величков
- 14. Чавдар Йорданов Герасимов
- 15. Захари Стефанов Руженов
- 16. Силвия Чернева Георгиева
- 17. Милчо Тончев Асенов
- 8. ЦЕНТЪР
- 1. Васил Крумов Божков
- 2. Дарин Димов Дросев
- 3. Кирил Атанасов Николов
- 4. Преслава Янева Георгиева-Дамянова
- 5. Пейчо Димитров Касъров
- 6. Светослава Иванова Маринова
- 7. Дамян Иванов Качулски
- 8. Ростислава Василева Димитрова
- 9. Петър Георгиев Стефанов
- 10. Десислава Иванова Ковачева
- 11. Едуард Бадуи Фадел
- 12. Руси Георгиев Русев
- 13. Хасан Ешрефов Хасанов
- 9. СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Ваня Руменова Григорова
- 2. Георги Стоянов Кадиев
- 3. Никола Николов Вапцаров
- 4. Невена Антонова Петрова
- 5. Валентин Костадинов Иванов
- 6. Борис Генадиев Панкин
- 7. Юлиян Милчев Ненчев
- 8. Албина Алексеева Анева-Томова
- 9. Мими Иванова Караколева
- 10. Десислава Ивова Трифонова
- 11. Нора Анчева Симеонова
- 12. Симеон Цветанов Миланов
- 13. Светослав Георгиев Илиев
- 14. Димитър Симеонов Костадинов
- 15. Милена Райчова Георгиева
- 16. Даниела Петрова Давидкова
- 17. Мариела Стоянова Маринова
- 10. ЕДИНЕНИЕ
- 1. Яни Иванов Андреев
- 2. Иван Косев Манев
- 3. Апостол Устиянов Мушмов
- 4. Чавдар Маркос Христанов
- 5. Андрей Георгиев Андонов
- 6. Христина Тодорова Хлебарска
- 7. Димитър Атанасов Атанасов
- 8. Елица Емилова Любенова
- 9. Димитър Симеонов Симеонов
- 10. Теодора Красимирова Милчева
- 11. Борис Георгиев Кушинов
- 12. Пламена Петрова Иванова
- 13. Димитър Томи Йовчев
- 14. Васви Асанов Сахатчиев
- 15. Искра Страхилова Микова
- 16. Биън Чен Джан
- 17. Кирил Георгиев Петров
- 11. БНО
- 1. Димитър Стефанов Бунов
- 2. Димитър Цонков Иванов
- 3. Борислав Кирилов Кьосев
- 4. Георги Чавдаров Христов
- 5. Петър Евтимов Евтимов
- 6. Ивайло Милчев Кюпарски
- 7. Христо Генчев Георгиев
- 12. ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Станислав Добринов Стоянов
- 2. Петър Петров Волгин
- 3. Рада Стефанова Лайкова
- 4. Даниел Станиславов Проданов
- 5. Георги Росенов Джендов
- 6. Веселин Пламенов Киров
- 7. Александър Георгиев Алексиев
- 8. Калин Николаев Калинов
- 9. Мариян Иванчев Иванов
- 10. Касим Юстюнгел Садък
- 11. Румяна Иванова Иванова
- 12. Юлиян Каменов Губатов
- 13. Мира-Йоанна Миркова Атанасова
- 14. Сергей Вячеславович Махаев
- 15. Борил Петров Каменов
- 16. Филип Тодоров Кънев
- 17. Тамаш Йеньо Секереш
- 13. ПП МЕЧ
- 1. Радостин Петев Василев
- 2. Деян Петев Петков
- 3. Никола Николов Найденов
- 4. Антоанета Анатолиева Линкова
- 5. Румен Бончев Дунев
- 6. Светослав Жоров Лавчиев
- 7. Светлана Емилова Чолакова
- 8. Георги Милчев Чепишев
- 9. Теодора Кирилова Личева
- 10. Росен Красимиров Иванов
- 11. Кирил Атанасов Веселински
- 14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Никола Георгиев Минчев
- 2. Стефан Любомиров Тафров
- 3. Даниел Максим Лорер
- 4. Деница Димитрова Симеонова
- 5. Радан Миленов Кънев
- 6. Христо Христов Петров
- 7. Искрен Николаев Митев
- 8. Алина Добромирова Добрева
- 9. Светлан Алексеев Илиев
- 10. Настимир Ананиев Ананиев
- 11. Димитър Евгениев Димитров
- 12. Борислав Антониев Антонов
- 13. Красимир Владимиров Александров
- 14. Силвия Емилиянова Атипова
- 15. Марин Йонков Йотов
- 16. Богомил Светослав Георгиев
- 17. Елисавета Димитрова Белобрадова
- 15. ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Венцислав Атанасов Ангелов
- 2. Дарина Недева Тодорова
- 3. Станислав Цветков Тодоров
- 4. Огнян Николаев Симеонов
- 5. Димитър Стоянов Недялков
- 16. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Даниела Тодорова Везиева
- 2. Явор Мишев Жеков
- 3. Олга-Жаклин Нури Садик Ал-Ахмед
- 4. Апостол Панков Тименов
- 5. Динко Тройчев Троев
- 6. Мариела Дамянова Павлова
- 7. Кирил Димитров Колев
- 8. Николай Захариев Иванов
- 9. Деница Христова Янакиева
- 10. Сашо Стефанов Евлогиев
- 11. Антон Ненков Димитров
- 12. Светослав Николов Илиев
- 13. Стефан Петров Вачев
- 14. Люсиена Алексиева Костова
- 17. КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Иван Стоименов Гешев
- 2. Руси Петров Русев
- 3. Младен Йорданов Станев
- 4. Никола Йорданов Илиев
- 5. Диан-Александра Ришард-Василев
- 6. Цонка Калоянова Цонева-Димитрова
- 7. Милен Петков Петков
- 8. Натали Мария Патрик Бигъл
- 9. Екатерина Цветанова Вилк
- 10. Мария Венциславова Карагьозова
- 11. Радослав Лазаров Костадинов
- 12. Габриела Георгиева Дакова
- 13. Богомила Петрова Михайлова
- 14. Джефер Хасанов Ешрефов
- 15. Тихомир Иванов Атанасов
- 18. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Михайлов Ташев
- 2. Радослав Иванов Илиев
- 3. Бояна Миленова Йорданова
- 4. Надежда Косева Йорданова-Рамдан
- 5. Адиел Радославова Илиева
- 6. Мирослав Веселинов Иполитов
- 7. Георги Петров Мъндев
- 8. Атанас Иванов Дойчев
- 9. Димитър Калинов Крулев
- 10. Маргарит Владимиров Мицев
- 11. Васил Георгиев Найденов
- 19. ЛЕВИЦАТА!
- 1. Валери Мирчев Жаблянов
- 2. Янко Любенов Янев
- 3. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова
- 4. Пламена Пламенова Заячка
- 5. Данаил Валериев Георгиев
- 6. Борис Иванов Иванов
- 7. Христо Петьов Колев
- 8. Александър Андреев Андреев
- 9. Мария Тодорова Тодорова
- 10. Деница Иванова Иванова
- 11. Димитър Стилиянов Минков
- 12. Йордан Иванов Малджански
- 20. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Тодор Ангелов Ангелов
- 2. Христо Христов Дунчев
- 3. Райна Веселинова Милева
- 4. Николай Иванов Гарвански
- 5. Теодора Валентинова Симова
- 6. Димитър Генчев Димитров
- 7. Калоян Мирославов Маринов
- 8. Анна Георгиева Кирилова
- 9. Цвета Петрова Филипова
- 10. Светослава Иванова Горанова
- 11. Анелия Славейкова Асенова
- 12. Людмила Николова Велинова
- 21. НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Николай Димитров Хаджигенов
- 2. Арман Агоп Бабикян
- 3. Мария Василева Капон
- 4. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова
- 5. Аделина Аркадиева Банакиева-Иванова
- 6. Валентина Василева Василева-Филаделфевс
- 7. Георги Георгиев Иванов
- 8. Мерал Бехатова Бакалова
- 9. Станислав Димитров Готев
- 10. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
- 11. Ани Ангелова Вакъвчиева
- 12. Гънчо Койчев Гънчев
- 13. Любомир Иванов Стойков
- 14. Лиляна Йоцова Стефанова
- 15. Николай Ангелов Николов
- 16. Лъчезар Александров Алексиев
- 17. Цветан Иванов Цонев
- 22. ГЕРБ-СДС
- 1. Росен Димитров Желязков
- 2. Андрей Андреев Ковачев
- 3. Андрей Гришев Новаков
- 4. Емил Йорданов Радев
- 5. Ева Константинова Майдел
- 6. Илия Димитров Лазаров
- 7. Асим Ахмед Адемов
- 8. Николай Димитров Рашков
- 9. Алина Стефанова Милушева
- 10. Себастиан Жан Таджер
- 11. Борислав Красимиров Киров
- 12. Станислав Станиславов Петрунов
- 13. Георги Стоянов Владов
- 14. Цвета Ангелова Точева
- 15. Даниел Пламенов Пелов
- 16. Ваня Радомирова Тонева
- 17. Полина Венциславова Исаева
- 23. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Боян Боянов Станков Расате
- 2. Елена Кирилова Ваташка
- 3. Йордан Стоянов Манасиев
- 4. Георги Христов Бонев
- 5. Мартин Серьожев Вътев
- 6. Илия Галинов Гюров
- 7. Наум Асенов Наумов
- 8. Мартин Петров Николов
- 9. Ермина Боянова Боянова
- 10. Даниел Койчев Стамов
- 11. Манол Викторов Димитров
- 12. Георги Славчев Крънчев
- 13. Александър Веселинов Новаков
- 14. Мирослав Иванов Иванов
- 15. Александър Адриянов Суев
- 16. Йордан Атанасов Петров
- 17. Ивайло Михайлов Иванов
- 24. БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Кристиан Иванов Вигенин
- 2. Румен Василев Гечев
- 3. Цветелина Маринова Пенкова
- 4. Вяра Емилова Йорданова
- 5. Филип Стефанов Попов
- 6. Александър Тихомиров Симов
- 7. Гергана Сашова Алексова-Великова
- 8. Събина Василева Петканска-Вълева
- 9. Велизар Пенков Енчев
- 10. Иван Иванов Френкев
- 11. Христо Галинов Кавалски
- 12. Радостина Георгиева Костадинова
- 13. Павел Енев Раличков
- 14. Николай Йорданов Аргиров
- 15. Рабие Лютвиева Кьосева
- 16. Красин Благоев Каракоцев
- 17. Грациела Иванова Петрова
- 25. ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Николай Георгиев Марков
- 2. Никола Георгиев Радулов
- 3. Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
- 4. Етиен Херцел Леви
- 5. Виктория Димитрова Василева
- 6. Георги Панчев Куков
- 7. Росен Кирилов Димов
- 8. Дияна Божилова Тодорова
- 9. Владимир Иванов Величков
- 10. Росен Божанов Сиромахов
- 11. Радостин Колев Колев
- 26. ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Ангел Чавдаров Джамбазки
- 2. Андрей Петров Слабаков
- 3. Тодор Александров Александров
- 4. Христо Валериев Иванов
- 5. Юлиан Кръстев Ангелов
- 6. Ивайло Пламенов Шопски
- 7. Величко Ангелов Керин
- 8. Александър Маиров Сиди
- 9. Мария Йорданова Цветкова
- 10. Карлос Арналдо Контрера
- 11. Християна Юлиева Стоименова
- 12. Лора Кирилова Пейчева
- 13. Антон Кирилов Иванов
- 14. Петър Димитров Петров
- 15. Богомил Емилов Бранков
- 16. Михаил Благовестов Оцетов
- 17. Мария Димитрова Балъкчиева
- 27. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Петър Николаев Клисаров
- 2. Калин Николов Павлов
- 3. Валери Тодоров Ценков
- 4. Красимир Манолов Стоянов
- 5. Живко Петров Стоев
- 6. Димитър Николаев Дончев
- 7. Георги Минчев Георгиев
- 8. Заличен
- 28. Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Джевдет Ибрям Чакъров
- 2. Илхан Ахмет Кючюк
- 3. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
- 4. Танер Нихатов Кабилов
- 5. Елена Николова Йончева
- 6. Танзер Юсеинов Юсеинов
- 7. Констанца Кирилова Гюрова
- 8. Айтен Байрям Сабри
- 9. Денис Александров Инджов
- 10. Мастън Османов Мастънов
- 11. Денис Себахтин Христова
- 12. Иван Енев Костадинов
- 13. Мехмед Лятиф Расим
- 14. Левент Орхан Мемиш
- 15. Синан Шукриев Пехливанов
- 16. Мелиса Мустафова Черкезова
- 17. Имрен Исметова Мехмедова
- 29. Зелено движение
- 1. Борислав Димитров Сандов
- 2. Даниела Стоянова Божинова
- 3. Якоб ван Бейлен
- 4. Албена Симеонова Върбанова
- 5. Александър Димитров Дунчев
- 6. Георги Сашков Стефанов
- 7. Вера Павлова Стаевска
- 8. Вера Веселинова Петканчин
- 9. Веселин Николов Дробенов
- 10. Павел Павлов Антонов
- 11. Десислава Иванова Алексова
- 12. Константин Стоянов Иванов
- 13. Юлия Иванова Йорданова
- 14. Емилия Боянова Балчева
- 15. Стефан Бориславов Радев
- 16. Мартин Михайлов Заимов
- 17. Тома Георгиев Белев
- 30. ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Валери Методиев Григоров
- 2. Камен Славянов Попов
- 3. Радостина Неделчева Стефанова
- 4. Андон Недялков Андонов
- 5. Тодор Хараламбиев Ламбев
- 6. Александър Ангелов Павлов
- 31. БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Даниел Кирилов Божилов
- 2. Катя Костова Николова
- 3. Албена Георгиева Митева
- 4. Светла Михайлова Милушева
- 5. Мария Сотирова Пелайо Мендез
- 6. Тодор Живков Станков
- 7. Евгени Николаев Христов
- 8. Десислава Георгиева Георгиева
- 9. Ива Петкова Иванова
- 10. Георги Димитров Чипов
- 11. Валери Василев Венков
- 12. Хриска Георгиева Маркова
- 13. Елена Петрова Породинска
- 14. Станислав Руменов Стойнев
- 15. Александър Симеонов Симеонов
- 16. Тони Димитров Баждаров
- 17. Георги Стефанов Неделчев
ИЗБРАНО