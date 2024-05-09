Списък с всички български кандидати за депутати в Европейския парламент.

  • 1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    • 1. ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ
    • 2. Андрей Иванов Чорбанов
    • 3. Димитър Стоянов Гърдев
    • 4. Александър Атанасов Александров
    • 5. Павела Василева Митова
    • 6. Силви Кирилов Петров
    • 7. Ивайло Симеонов Костадинов
    • 8. Петя Божидарова Димитрова
    • 9. Александър Викторов Рашев
    • 10. Иван Стойнов Кючуков
    • 11. Борислав Климентов Пешев
    • 12. Виктория Малева Малева
    • 13. Цветан Иванов Предов
    • 14. Александър Стайков Марков
    • 15. Снежанка Райчова Траянска
    • 16. Ася Тодорова Тодорова
    • 17. Анета Стоева Вълкова
  • 2. ПП ГЛАС НАРОДЕН
    • 1. Светослав Емилов Витков
    • 2. Красимир Владимиров Куцаров
    • 3. Веселин Асенов Белоконски
    • 4. Галя Николаева Кърнева
    • 5. Борислав Николаев Маринов
    • 6. Михаил Боянов Генадиев
    • 7. Мартин Ганчев Минков
  • 3. СИНЯ БЪЛГАРИЯ
    • 1. Цвета Кирилова Кирилова
    • 2. Светослав Михайлов Живков
    • 3. Заличен
    • 4. Виктор Петьов Блъсков
    • 5. Ирина Георгиева Атанасова
    • 6. Янко Стоянов Стоянов
    • 7. Николай Георгиев Василев
    • 8. Диман Георгиев Георгиев
    • 9. Мирослав Илиев Евтимов
    • 10. Маноела Йорданова Георгиева
    • 11. Димана Макариева Георгиева
    • 12. Венера Михайлова Анастасова
    • 13. Иван Пламенов Петков
    • 14. Милен Димитров Георгиев
    • 15. Инна Маринова Маринова
    • 16. Мериън Ядран Белин
    • 17. Любомир Младенов Канов
  • 4. НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
    • 1. Пламен Панайотов Пасков
    • 2. Нако Райнов Стефанов
    • 3. Христо Георгиев Лафчиев
    • 4. Чавдар Демиров Борачев
    • 5. Евгения Николаева Колева
    • 6. Николина Драганова Чакърова-Вълкова
    • 7. Искрен Валериев Дилов
    • 8. Иван Цветанов Павлов
    • 9. Максим Генов Велков
    • 10. Светослав Иванов Мандиков
    • 11. Кирил Владимиров Гумнеров
    • 12. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
    • 13. Николай Делчев Георгиев
    • 14. Георги Иванов Янкулов
    • 15. Райна Иванова Стаменова
    • 16. Светозар Стоянов Съев
    • 17. Добри Милчев Божилов
  • 5. Кузман Илиев Илиев - независим
    • 1. Кузман Илиев Илиев
  • 6. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
    • 1. Георги Захаринин Попов
    • 2. Атанас Георгиев Йончев
    • 3. Николай Георгиев Дренчев
    • 4. Иво Георгиев Русчев
    • 5. Александър Димитров Арангелов
    • 6. Леонард Артур Кроян
    • 7. Дилян Добромиров Муткуров
    • 8. Здравец Николов Хайтов
    • 9. Васил Георгиев Адамов
    • 10. Анелия Методиева Никова
    • 11. Марчело Стоянов Ризов
    • 12. Гергана Иванова Георгиева
    • 13. Атанас Иванов Римпев
    • 14. Юлиан Методиев Андреев
    • 15. Милко Христов Божанков
  • 7. КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
    • 1. Александър Трифонов Томов
    • 2. Димитър Александров Митев
    • 3. Виктор Иванов Йоцов
    • 4. Лъчезар Аспарухов Аврамов
    • 5. Гарабед Ардашес Минасян
    • 6. Дарина Петрова Велкова
    • 7. Сергей Петков Инджов
    • 8. Магда Николаева Сталева
    • 9. Александър Цветанов Гарибов
    • 10. Тодор Монов Янкулов
    • 11. Смилен Маленков Иванов
    • 12. Николай Петров Минков
    • 13. Веселин Руменов Величков
    • 14. Чавдар Йорданов Герасимов
    • 15. Захари Стефанов Руженов
    • 16. Силвия Чернева Георгиева
    • 17. Милчо Тончев Асенов
  • 8. ЦЕНТЪР
    • 1. Васил Крумов Божков
    • 2. Дарин Димов Дросев
    • 3. Кирил Атанасов Николов
    • 4. Преслава Янева Георгиева-Дамянова
    • 5. Пейчо Димитров Касъров
    • 6. Светослава Иванова Маринова
    • 7. Дамян Иванов Качулски
    • 8. Ростислава Василева Димитрова
    • 9. Петър Георгиев Стефанов
    • 10. Десислава Иванова Ковачева
    • 11. Едуард Бадуи Фадел
    • 12. Руси Георгиев Русев
    • 13. Хасан Ешрефов Хасанов
  • 9. СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Ваня Руменова Григорова
    • 2. Георги Стоянов Кадиев
    • 3. Никола Николов Вапцаров
    • 4. Невена Антонова Петрова
    • 5. Валентин Костадинов Иванов
    • 6. Борис Генадиев Панкин
    • 7. Юлиян Милчев Ненчев
    • 8. Албина Алексеева Анева-Томова
    • 9. Мими Иванова Караколева
    • 10. Десислава Ивова Трифонова
    • 11. Нора Анчева Симеонова
    • 12. Симеон Цветанов Миланов
    • 13. Светослав Георгиев Илиев
    • 14. Димитър Симеонов Костадинов
    • 15. Милена Райчова Георгиева
    • 16. Даниела Петрова Давидкова
    • 17. Мариела Стоянова Маринова
  • 10. ЕДИНЕНИЕ
    • 1. Яни Иванов Андреев
    • 2. Иван Косев Манев
    • 3. Апостол Устиянов Мушмов
    • 4. Чавдар Маркос Христанов
    • 5. Андрей Георгиев Андонов
    • 6. Христина Тодорова Хлебарска
    • 7. Димитър Атанасов Атанасов
    • 8. Елица Емилова Любенова
    • 9. Димитър Симеонов Симеонов
    • 10. Теодора Красимирова Милчева
    • 11. Борис Георгиев Кушинов
    • 12. Пламена Петрова Иванова
    • 13. Димитър Томи Йовчев
    • 14. Васви Асанов Сахатчиев
    • 15. Искра Страхилова Микова
    • 16. Биън Чен Джан
    • 17. Кирил Георгиев Петров
  • 11. БНО
    • 1. Димитър Стефанов Бунов
    • 2. Димитър Цонков Иванов
    • 3. Борислав Кирилов Кьосев
    • 4. Георги Чавдаров Христов
    • 5. Петър Евтимов Евтимов
    • 6. Ивайло Милчев Кюпарски
    • 7. Христо Генчев Георгиев
  • 12. ВЪЗРАЖДАНЕ
    • 1. Станислав Добринов Стоянов
    • 2. Петър Петров Волгин
    • 3. Рада Стефанова Лайкова
    • 4. Даниел Станиславов Проданов
    • 5. Георги Росенов Джендов
    • 6. Веселин Пламенов Киров
    • 7. Александър Георгиев Алексиев
    • 8. Калин Николаев Калинов
    • 9. Мариян Иванчев Иванов
    • 10. Касим Юстюнгел Садък
    • 11. Румяна Иванова Иванова
    • 12. Юлиян Каменов Губатов
    • 13. Мира-Йоанна Миркова Атанасова
    • 14. Сергей Вячеславович Махаев
    • 15. Борил Петров Каменов
    • 16. Филип Тодоров Кънев
    • 17. Тамаш Йеньо Секереш
  • 13. ПП МЕЧ
    • 1. Радостин Петев Василев
    • 2. Деян Петев Петков
    • 3. Никола Николов Найденов
    • 4. Антоанета Анатолиева Линкова
    • 5. Румен Бончев Дунев
    • 6. Светослав Жоров Лавчиев
    • 7. Светлана Емилова Чолакова
    • 8. Георги Милчев Чепишев
    • 9. Теодора Кирилова Личева
    • 10. Росен Красимиров Иванов
    • 11. Кирил Атанасов Веселински
  • 14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Никола Георгиев Минчев
    • 2. Стефан Любомиров Тафров
    • 3. Даниел Максим Лорер
    • 4. Деница Димитрова Симеонова
    • 5. Радан Миленов Кънев
    • 6. Христо Христов Петров
    • 7. Искрен Николаев Митев
    • 8. Алина Добромирова Добрева
    • 9. Светлан Алексеев Илиев
    • 10. Настимир Ананиев Ананиев
    • 11. Димитър Евгениев Димитров
    • 12. Борислав Антониев Антонов
    • 13. Красимир Владимиров Александров
    • 14. Силвия Емилиянова Атипова
    • 15. Марин Йонков Йотов
    • 16. Богомил Светослав Георгиев
    • 17. Елисавета Димитрова Белобрадова
  • 15. ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
    • 1. Венцислав Атанасов Ангелов
    • 2. Дарина Недева Тодорова
    • 3. Станислав Цветков Тодоров
    • 4. Огнян Николаев Симеонов
    • 5. Димитър Стоянов Недялков
  • 16. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
    • 1. Даниела Тодорова Везиева
    • 2. Явор Мишев Жеков
    • 3. Олга-Жаклин Нури Садик Ал-Ахмед
    • 4. Апостол Панков Тименов
    • 5. Динко Тройчев Троев
    • 6. Мариела Дамянова Павлова
    • 7. Кирил Димитров Колев
    • 8. Николай Захариев Иванов
    • 9. Деница Христова Янакиева
    • 10. Сашо Стефанов Евлогиев
    • 11. Антон Ненков Димитров
    • 12. Светослав Николов Илиев
    • 13. Стефан Петров Вачев
    • 14. Люсиена Алексиева Костова
  • 17. КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
    • 1. Иван Стоименов Гешев
    • 2. Руси Петров Русев
    • 3. Младен Йорданов Станев
    • 4. Никола Йорданов Илиев
    • 5. Диан-Александра Ришард-Василев
    • 6. Цонка Калоянова Цонева-Димитрова
    • 7. Милен Петков Петков
    • 8. Натали Мария Патрик Бигъл
    • 9. Екатерина Цветанова Вилк
    • 10. Мария Венциславова Карагьозова
    • 11. Радослав Лазаров Костадинов
    • 12. Габриела Георгиева Дакова
    • 13. Богомила Петрова Михайлова
    • 14. Джефер Хасанов Ешрефов
    • 15. Тихомир Иванов Атанасов
  • 18. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Димитър Михайлов Ташев
    • 2. Радослав Иванов Илиев
    • 3. Бояна Миленова Йорданова
    • 4. Надежда Косева Йорданова-Рамдан
    • 5. Адиел Радославова Илиева
    • 6. Мирослав Веселинов Иполитов
    • 7. Георги Петров Мъндев
    • 8. Атанас Иванов Дойчев
    • 9. Димитър Калинов Крулев
    • 10. Маргарит Владимиров Мицев
    • 11. Васил Георгиев Найденов
  • 19. ЛЕВИЦАТА!
    • 1. Валери Мирчев Жаблянов
    • 2. Янко Любенов Янев
    • 3. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова
    • 4. Пламена Пламенова Заячка
    • 5. Данаил Валериев Георгиев
    • 6. Борис Иванов Иванов
    • 7. Христо Петьов Колев
    • 8. Александър Андреев Андреев
    • 9. Мария Тодорова Тодорова
    • 10. Деница Иванова Иванова
    • 11. Димитър Стилиянов Минков
    • 12. Йордан Иванов Малджански
  • 20. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
    • 1. Тодор Ангелов Ангелов
    • 2. Христо Христов Дунчев
    • 3. Райна Веселинова Милева
    • 4. Николай Иванов Гарвански
    • 5. Теодора Валентинова Симова
    • 6. Димитър Генчев Димитров
    • 7. Калоян Мирославов Маринов
    • 8. Анна Георгиева Кирилова
    • 9. Цвета Петрова Филипова
    • 10. Светослава Иванова Горанова
    • 11. Анелия Славейкова Асенова
    • 12. Людмила Николова Велинова
  • 21. НИЕ ИДВАМЕ
    • 1. Николай Димитров Хаджигенов
    • 2. Арман Агоп Бабикян
    • 3. Мария Василева Капон
    • 4. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова
    • 5. Аделина Аркадиева Банакиева-Иванова
    • 6. Валентина Василева Василева-Филаделфевс
    • 7. Георги Георгиев Иванов
    • 8. Мерал Бехатова Бакалова
    • 9. Станислав Димитров Готев
    • 10. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
    • 11. Ани Ангелова Вакъвчиева
    • 12. Гънчо Койчев Гънчев
    • 13. Любомир Иванов Стойков
    • 14. Лиляна Йоцова Стефанова
    • 15. Николай Ангелов Николов
    • 16. Лъчезар Александров Алексиев
    • 17. Цветан Иванов Цонев
  • 22. ГЕРБ-СДС
    • 1. Росен Димитров Желязков
    • 2. Андрей Андреев Ковачев
    • 3. Андрей Гришев Новаков
    • 4. Емил Йорданов Радев
    • 5. Ева Константинова Майдел
    • 6. Илия Димитров Лазаров
    • 7. Асим Ахмед Адемов
    • 8. Николай Димитров Рашков
    • 9. Алина Стефанова Милушева
    • 10. Себастиан Жан Таджер
    • 11. Борислав Красимиров Киров
    • 12. Станислав Станиславов Петрунов
    • 13. Георги Стоянов Владов
    • 14. Цвета Ангелова Точева
    • 15. Даниел Пламенов Пелов
    • 16. Ваня Радомирова Тонева
    • 17. Полина Венциславова Исаева
  • 23. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
    • 1. Боян Боянов Станков Расате
    • 2. Елена Кирилова Ваташка
    • 3. Йордан Стоянов Манасиев
    • 4. Георги Христов Бонев
    • 5. Мартин Серьожев Вътев
    • 6. Илия Галинов Гюров
    • 7. Наум Асенов Наумов
    • 8. Мартин Петров Николов
    • 9. Ермина Боянова Боянова
    • 10. Даниел Койчев Стамов
    • 11. Манол Викторов Димитров
    • 12. Георги Славчев Крънчев
    • 13. Александър Веселинов Новаков
    • 14. Мирослав Иванов Иванов
    • 15. Александър Адриянов Суев
    • 16. Йордан Атанасов Петров
    • 17. Ивайло Михайлов Иванов
  • 24. БСП за БЪЛГАРИЯ
    • 1. Кристиан Иванов Вигенин
    • 2. Румен Василев Гечев
    • 3. Цветелина Маринова Пенкова
    • 4. Вяра Емилова Йорданова
    • 5. Филип Стефанов Попов
    • 6. Александър Тихомиров Симов
    • 7. Гергана Сашова Алексова-Великова
    • 8. Събина Василева Петканска-Вълева
    • 9. Велизар Пенков Енчев
    • 10. Иван Иванов Френкев
    • 11. Христо Галинов Кавалски
    • 12. Радостина Георгиева Костадинова
    • 13. Павел Енев Раличков
    • 14. Николай Йорданов Аргиров
    • 15. Рабие Лютвиева Кьосева
    • 16. Красин Благоев Каракоцев
    • 17. Грациела Иванова Петрова
  • 25. ПП ВЕЛИЧИЕ
    • 1. Николай Георгиев Марков
    • 2. Никола Георгиев Радулов
    • 3. Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
    • 4. Етиен Херцел Леви
    • 5. Виктория Димитрова Василева
    • 6. Георги Панчев Куков
    • 7. Росен Кирилов Димов
    • 8. Дияна Божилова Тодорова
    • 9. Владимир Иванов Величков
    • 10. Росен Божанов Сиромахов
    • 11. Радостин Колев Колев
  • 26. ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
    • 1. Ангел Чавдаров Джамбазки
    • 2. Андрей Петров Слабаков
    • 3. Тодор Александров Александров
    • 4. Христо Валериев Иванов
    • 5. Юлиан Кръстев Ангелов
    • 6. Ивайло Пламенов Шопски
    • 7. Величко Ангелов Керин
    • 8. Александър Маиров Сиди
    • 9. Мария Йорданова Цветкова
    • 10. Карлос Арналдо Контрера
    • 11. Християна Юлиева Стоименова
    • 12. Лора Кирилова Пейчева
    • 13. Антон Кирилов Иванов
    • 14. Петър Димитров Петров
    • 15. Богомил Емилов Бранков
    • 16. Михаил Благовестов Оцетов
    • 17. Мария Димитрова Балъкчиева
  • 27. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Петър Николаев Клисаров
    • 2. Калин Николов Павлов
    • 3. Валери Тодоров Ценков
    • 4. Красимир Манолов Стоянов
    • 5. Живко Петров Стоев
    • 6. Димитър Николаев Дончев
    • 7. Георги Минчев Георгиев
    • 8. Заличен
  • 28. Движение за права и свободи - ДПС
    • 1. Джевдет Ибрям Чакъров
    • 2. Илхан Ахмет Кючюк
    • 3. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
    • 4. Танер Нихатов Кабилов
    • 5. Елена Николова Йончева
    • 6. Танзер Юсеинов Юсеинов
    • 7. Констанца Кирилова Гюрова
    • 8. Айтен Байрям Сабри
    • 9. Денис Александров Инджов
    • 10. Мастън Османов Мастънов
    • 11. Денис Себахтин Христова
    • 12. Иван Енев Костадинов
    • 13. Мехмед Лятиф Расим
    • 14. Левент Орхан Мемиш
    • 15. Синан Шукриев Пехливанов
    • 16. Мелиса Мустафова Черкезова
    • 17. Имрен Исметова Мехмедова
  • 29. Зелено движение
    • 1. Борислав Димитров Сандов
    • 2. Даниела Стоянова Божинова
    • 3. Якоб ван Бейлен
    • 4. Албена Симеонова Върбанова
    • 5. Александър Димитров Дунчев
    • 6. Георги Сашков Стефанов
    • 7. Вера Павлова Стаевска
    • 8. Вера Веселинова Петканчин
    • 9. Веселин Николов Дробенов
    • 10. Павел Павлов Антонов
    • 11. Десислава Иванова Алексова
    • 12. Константин Стоянов Иванов
    • 13. Юлия Иванова Йорданова
    • 14. Емилия Боянова Балчева
    • 15. Стефан Бориславов Радев
    • 16. Мартин Михайлов Заимов
    • 17. Тома Георгиев Белев
  • 30. ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Валери Методиев Григоров
    • 2. Камен Славянов Попов
    • 3. Радостина Неделчева Стефанова
    • 4. Андон Недялков Андонов
    • 5. Тодор Хараламбиев Ламбев
    • 6. Александър Ангелов Павлов
  • 31. БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Даниел Кирилов Божилов
    • 2. Катя Костова Николова
    • 3. Албена Георгиева Митева
    • 4. Светла Михайлова Милушева
    • 5. Мария Сотирова Пелайо Мендез
    • 6. Тодор Живков Станков
    • 7. Евгени Николаев Христов
    • 8. Десислава Георгиева Георгиева
    • 9. Ива Петкова Иванова
    • 10. Георги Димитров Чипов
    • 11. Валери Василев Венков
    • 12. Хриска Георгиева Маркова
    • 13. Елена Петрова Породинска
    • 14. Станислав Руменов Стойнев
    • 15. Александър Симеонов Симеонов
    • 16. Тони Димитров Баждаров
    • 17. Георги Стефанов Неделчев
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