По този начин България изпълнява условията на европейска директива, като очакванията са да се купува основно от транзитно преминаващи леки автомобили.

Министерският съвет прие промени в наредбата за таксуване на пътните превозни средства, с които въвежда електронна винетка със срок 24 часа за автомобили до 3,5 тона от началото на 2026 г. Новият вид винетка ще се отчита от началната дата и час на валидност. Цената предстои да се определи, но предложението е за 4.09 евро.

При ползване на платената републиканска пътна мрежа без купена такава дължимата минимална пътна такса се предвижда да бъде колкото цената на еднодневната винетка.

В ценообразуването за преминаване на база изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и автобуси над 3,5 тона се залага и екологичен компонент чрез въвеждането на такса за външни разходи за емисии СО2, дължащи се на трафика.

Тол таксите ще се определят според няколко фактора:

Технически характеристики на пътя или пътния участък

Изминато разстояние

Категория на превозното средство

Брой оси

Обща технически допустима максимална маса

Екологична категория ЕВРО

Клас емисии СО2

Целта е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси, в съответствие с принципа "замърсителят плаща".

Пет класа според емисиите

Тежкотоварните превозни средства ще бъдат разпределени в пет класа според емисиите въглероден диоксид. В клас 4 ще попаднат автомобилите с ниски емисии, а в клас 5 - превозните средства с нулеви емисии.

На всеки шест години след датата на първата регистрация ще се преразглежда класификацията на превозните средства към клас емисии 2 или 3.

Как ще се използват приходите

Приходите от екологичния компонент ще се инвестират в:

нисковъглероден транспорт;

nодобряване на пътната инфраструктура;

финансиране на климатични и екологични мерки.

С промените в наредбата се създава и нов раздел, който урежда условията за предоставяне на достъп на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" до данни в Електронната система за събиране на тол такси от страна на Агенция "Пътна инфраструктура".

От 1 септември се повишиха цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. Промяната бе част от планираното поетапно увеличение, определено с постановление на Министерски съвет от 31 март 2025 г. Първото увеличение влезе в сила от 1 април и беше с 10%. Вторият етап започна на 1 септември - също с 10%, което означава общо увеличение от 20% спрямо нивата преди април.

