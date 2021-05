3398 Снимка: Ministry of Defence of the Russian Federation

До края на годината Русия ще разположи около 20 нови военни формирования в Западния военен окръг, обяви министърът на отбраната Сергей Шойгу. Русия на Путин Русия предупреди САЩ за "неудобни сигнали" преди срещата Путин-Байдън

Той уточни, че това ще бъде отговор на военната активност на страните от НАТО начело със Съединените щати, които увеличават интензивността на полетите и присъствието на бойни кораби до руските граници,съобщава БНР. "Действията на нашите западни колеги разрушават системата за сигурност в света и ни принуждават да предприемем мерки за адекватно противодействие. Непрекъснато усъвършенстваме бойния състав на войските", добави Сергей Шойгу. НАТО увеличава интензивността на полетите на стратегическата авиация, бойни кораби с крилати ракети систематично навлизат в Балтийско море, а броят на ученията нараства, посочи министърът. "Ситуацията в западното стратегическо направление се характеризира с увеличаване на военните заплахи. През последните седем години интензивността на полетите на стратегическата бомбардировъчна авиация на ВВС на САЩ в Европа е нараснала 14 пъти", каза Шойгу на среща на руското министерство на отбраната. Той уточни, че кораби на НАТО с управляеми ракетни оръжия системно навлизат в Балтийско море. "Само през миналата година кораби от този клас са изпълнявали мисии близо до Калининградска област три пъти. Общо от 2016 г. системата за обективен контрол е регистрирала 18 такива захода на военни кораби към предполагаемите зони за изстрелване на крилати ракети", каза Шойгу. В същото време САЩ и НАТО продължават да разширяват обхвата на оперативната и бойна подготовка в близост до руските граници, каза той. "През последните години броят на ученията се е увеличил с един и половина пъти. В момента се провеждат най-големите през последните 30 години, ученията Defender Europe-2021 г., в които участват до 40 000 военнослужещи. Основната им цел е да се разработи пълноценно прехвърляне на цяло подразделение от Съединените щати към Европа", каза министърът.