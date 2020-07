Продължаващите шести ден антиправителствени протести в България предизвикват все по-широк отзвук в Европа и света. След като в понеделник американското посолство у нас подкрепи правото на гражданите да изразяват мирно позицията си, днес подобно становище изразиха и от Европейската комисия.

"Винаги ясно сме казвали, че протестите и мирните демонстрации са основно право във всички европейски страни. Ние подкрепяме правото на мирен протест", каза говорителят на ЕК Кристиан Виганд в отговор на въпрос за позицията на Съединените щати за протестите в България.

Завеждащият пресслужбата на ЕК Ерик Мамер пък уточни, че ЕС има собствена позиция и не е задължително да реагира на чужди позиции. "Имаме ясна позиция, когато става дума най-вече за върховенството на закона и няма какво да добавим на този етап", допълни той.

Президентът на ПЕС Сергей Станишев също изрази своята позиция. Той нарече гнева на хората справедлив отговор на корупцията, злоупотребата с власт и незачитането на гражданските права и определи вълната от протести като положителен знак за силата на гражданското общество. Днес той запозна с политическата ситуация в страната левите комисари и Бюрото на Групата на социалистите и демократите в ЕП.

Веднага след това председателят на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Ираче Гарсия заяви с пост в "Туитър":

"Напълно подкрепяме протестиращите в България. Техните призиви за повече демокрация, прозрачност и върховенство на закона са и наши призиви. "НЕ" на корупцията и злоупотребата с власт!"

We stand in full support of those taking to the streets in Bulgaria. Their calls for more democracy, transparency and the rule of law are our calls also.

No to corruption and abuse of power!https://t.co/xbs2wsAgGv https://t.co/4VZnPzC1WC