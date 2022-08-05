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Социалистите определиха водачите на листи за предсрочния вот наесен по време на днешния пленум. Соцлидерката Корнелия Нинова ще води две листи - традиционно в Благоевград и в 25 МИР София. Водачи ще бъдат и останалите министри и зам.-министри на социалистите - земеделският Иван Иванов повежда две листи - в Русе и в Шумен, а социалният Георги Гьоков, който по неофициална информация вече даже се е регистрирал като безработен в Бюрото по труда, отново повежда в Стара Загора. Бившият министър на туризма Христо Проданов ще е водач на 23 МИР София, а шефът на депутатите на БСП Георги Свиленски отново ще е водач на листата в 24 МИР София.

Изненадващо един от най-активните депутати - Александър Симов, който устремно защитаваше позициите на партийното ръководство, остана без водаческо място, след като на миналите избори беше водач във Враца. Сега там ще води Атанас Зафиров, а неговото място в Сливен заема местният социалист и бивш депутат от предишни парламенти Деян Дечев.

Шефът на предизборния щаб Борислав Гуцанов ще води варненската листа, а представителят на гражданската квота Явор Божанков е водач във Велико Търново. Бившият управленец на БСП в земеделското министерство Момчил Неков е начело на депутатската листа на партията в Силистра.

Зам.-председателят на БСП Кристиан Вигенин също като лидерката ще води две листи - отново в Ямбол и в Пловдив-град, а Пловдив област е поверена на Веска Ненчева. Бойко Клечков е водач в Кюстендил, Смиляна Нитова в Хасково, а в Плевен водач е Румен Гечев.

Вяра Емилова, която беше депутат и движи партийната телевизия, е в челото на листата в Ловеч, а Емил Хумчев е водач в Смолян. Водаческото място в Кърджали не е било определено на днешния пленум заради вътрешнопартийни разногласия и остава за следващо заседание.

А ето и пълния списък с водачи на листи, обявен официално от БСП:

Националният съвет на БСП определи водачите на листи за участие на коалиция "БСП за България" в предстоящите избори за 48-ото Народно събрание. Със 105 гласа "За", 0 гласа "Против" и 5 гласа "Въздържал се" Националният съвет реши:

01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова

02 МИР Бургас - Петър Кънев

03 МИР Варна - Борислав Гуцанов

04 МИР Велико Търново - Явор Божанков

05 МИР Видин - Филип Попов

06 МИР Враца - Атанас Зафиров

07 МИР Габрово - Валери Митов

08 МИР Добрич - Мая Димитрова

10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков

11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова

12 МИР Монтана - Ирена Анастасова

13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев

14 МИР Перник - Любомир Бонев

15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев

16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин

17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева

18 МИР Разград - Добрин Добрев

19 МИР Русе - Иван Иванов

20 МИР Силистра - Момчил Неков

21 МИР Сливен - Деян Дечев

22 МИР Смолян - Емил Хумчев

23 МИР София - Христо Проданов

24 МИР София - Георги Свиленски

25 МИР София - Корнелия Нинова

26 МИР София-област - Иван Ченчев

27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков

28 МИР Търговище - Светослав Стефанов

29 МИР Хасково - Смиляна Нитова - Кръстева

30 МИР Шумен - Иван Иванов

31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин