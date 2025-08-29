Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството. В нея ще участват полицейски служители от Главната дирекция "Национална полиция" (ГДНП), Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Явор Серафимов, заместник-директор на ГДНП, съобщиха от МВР на официалната си страница.

Кабинетът "Желязков"

Даниел Митов и Ивайло Мирчев кръстосаха "шпаги" за избора на главен секретар на МВР
Виж още Даниел Митов и Ивайло Мирчев кръстосаха "шпаги" за избора на главен секретар на МВР

"Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета "Желязков". Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети", подчерта министър Митов.

Основна тема на разговорите беше американският модел на създаване на подобни групи за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби.

"Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д"афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България", заяви министър Митов на работната среща.

В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

ИЗБРАНО
Съпругата на Брус Уилис: Той живее отделно от мен и дъщерите ни Лайф
Съпругата на Брус Уилис: Той живее отделно от мен и дъщерите ни
43350
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа Корнер
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа
12434
Радев от Германия: Личната ми амбиция е да участваме в производството на "Еърбъс" Бизнес
Радев от Германия: Личната ми амбиция е да участваме в производството на "Еърбъс"
7948
Сертификат за дигитални умения - как да го получите безплатно IT
Сертификат за дигитални умения - как да го получите безплатно
5697
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
9122
Брера: Сърцето на миланската артистична душа Trip
Брера: Сърцето на миланската артистична душа
4874
Каква е разликата в хранителната стойност на купешките и домашните яйца Вкусотии
Каква е разликата в хранителната стойност на купешките и домашните яйца
1469
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак?
946
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица Времето
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица
1224