Кой е Ивайло Симеонов?
Кандидатът за президент с номер 9 в изборната бюлетина
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"Едно знам: в Деня на народните будители мен никой не може да ме бие. И ако аз съм на балотажа, резултата още отсега мога да ви го кажа."
От майка, принудена да работи като чистачка, до три кметски мандата: Историята на Ивайло Симеонов
Едва на 17 напуска училище, защото не може да гледа как майка му работи на четири места. По-късно е арестуван заради студентска инициатива. Става инженер, преподавател и доцент, а през 2015 г. поема управлението на Елин Пелин. Следват три мандата, а за последния е избран на първи тур.
Историята, която сам разказва, започва много преди политиката.
"Няма значение кой каква работа върши. Важно е да я върши с достойнство."
Тези думи майката на Ивайло Симеонов му казва в началото на 90-те години, когато той е на около 17. Дотогава тя работи като техник-чертожник в община Елин Пелин. След съкращението започва работа на няколко места като чистачка. За него това е тежък момент. Ядосан и безсилен пред ситуацията, казва на майка си, че ще напусне училище и ще започне да работи.
Днес Симеонов определя този разговор като един от уроците, които носи през целия си живот. Не длъжността определя човека, а начинът, по който върши работата си, и достойнството, с което остава верен на себе си.
От студентски лидер до арест в казармата
"Винаги съм искал да разбирам как работят нещата." - това любопитството отвежда Ивайло Симеонов в Техническия университет в София. По-късно защитава докторска дисертация, учи икономика, политически науки и международни отношения, а в университета става преподавател, главен асистент и доцент.
Студентските му години не минават само в аудиториите.
"Когато някой, когото уважаваш, повярва в теб, започваш и ти да вярваш повече в себе си."
Един от тези хора е проф. Димитър Димитров, тогава ректор на Техническия университет. Като млад и много активен в студентското самоуправление, в един момент срещу Симеонов се появяват доноси. Притеснен и готов да обяснява, да доказва, да водя свидетели Ивайло отива при своя преподавател.
"Той не поиска нищо от това.
Каза ми да знам кой съм, да знам къде стоя и да вървя по пътя си достойно."
Като активен участник в студентското самоуправление, той и негови колеги започват петиция за защита на студентските права. Събират подписи, организират хора и настояват за промяна.
"И тогава дойде полиция. Военна полиция. Арестуваха ме", разказва Симеонов.
Арестуват го пред всички и го отвеждат в казармата, а инициативата остава без него. Постепенно ентусиазмът на участниците спада и петицията спира. За първи път Симеонов усеща как започнатото може да се разпадне, когато човек внезапно загуби възможността да продължи.
Определя случилото се като провал, но не и като окончателно поражение. Според него важното е какво правиш след неуспеха - дали се отказваш, или търсиш друг път.
Урокът да признаеш собствената си грешка
Симеонов разказва и за друг момент, който променя отношението му към лидерството. Като студентски лидер настоява за облекчаване на правилата за хората, които едновременно работят и учат. Идеята е да се помогне на студенти в затруднение.
По-късно обаче вижда, че промените са довели и до нежелани последици - опасността обучението да продължава при твърде малко положени изпити.
"Доброто намерение не е достатъчно", е изводът му.
За него помощта не означава да премахнеш всяко препятствие пред човека. Означава да му дадеш възможност, като оставиш усилието и отговорността в неговите ръце.
Този принцип по-късно се пренася и в работата му с млади хора. През 2006 г., когато се ражда първият му син, започва да отделя лични средства за студенти с добри резултати и идеи. По-късно продължава да подкрепя и ученици.
Един от студентите, Мартин, има желание да участва в международно състезание. С помощта на Симеонов създават клуб по роботика, намират средства и започват работа. По-късно екипът печели първо място в NASA Apps Challenge.
За Симеонов това е повече от успех на един млад човек. Напомня му за преподавателя, който някога е повярвал в самия него.
Три кметски мандата и въпросът "Стана ли?"
През 2015 г. Симеонов се кандидатира за кмет на Елин Пелин и печели на балотаж. През 2019 г. получава втори мандат, отново след балотаж, а през 2023 г. е избран за трети път още на първия тур с 57,73% от гласовете.
Академичната среда позволява дълго да се обсъжда дали една идея е добра. Местното управление, казва той, поставя въпросът: "Стана ли?"
Улицата или е направена, или не е. Училището или има необходимите условия, или няма. При пожар и наводнение помощта или идва навреме, или закъснява.
В разказа за кметските години той посочва работата в образованието, спорта, социалните услуги, привличането на инвестиции и създаването на работни места. Говори и за доброволното формирование на общината, с което лично е участвал в действия при бедствия.
Но за него развитието не се измерва само с инфраструктурата и финансиране на социални услуги. Важният въпрос е дали младите хора имат причина да останат, дали семействата виждат бъдеще и дали възрастните получават необходимата подкрепа.
"Искам децата да тръгват. Но да имат и защо да се върнат", казва Симеонов за младите хора, които заминават да учат и да опознаят света.
Зад публичната длъжност - съпруг и баща
Симеонов е семеен, има пет деца и в разказа си споделя, че семейството очаква шесто. У дома, казва той, длъжността няма значение: Тук съм съпруг и баща.
Един спомен с големия му син Давид остава особено ярък. През първата зима след избирането му за кмет двамата вървят през силен снеговалеж. Бащата мисли за снегорините, бюджета и организацията. Детето се радва на снега.
"Тате, защо така се ядосваш на нещо, което ме прави толкова щастлив? Аз толкова се радвам, че има сняг!", пита момчето.
Същият сняг за единия е проблем, а за другия - радост. Симеонов си спомня този момент като напомняне, колко лесно ежедневните задачи могат да изместят самия живот.
След три кметски мандата Симеонов решава да се кандидатира за президент. Обяснява решението си с убеждението, че част от проблемите не могат да бъдат решени само на общинско ниво и изискват решения, които засягат цялата страна.
Пътят от историята на майка му и първите му студентски инициативи до ръководството на община е разказ за образование, неуспехи, подкрепа за млади хора и отговорност към решенията.
В датата 25-и октомври на сегашните избори Симеонов вижда определена символика, която го връща в първите местни избори, на които се явява - същата дата, същия номер в бюлетината - 9, отново балотаж на 1-и ноември и категорична победа с подкрепата на хората, които му гласуват доверие. Доверие, защитено с действия и отговорност, повече от 10 години.
"Едно знам: в Деня на народните будители мен никой не може да ме бие. И ако аз съм на балотажа, резултата още отсега мога да ви го кажа."
В края на личната си равносметка той формулира въпрос, който според него го е съпътствал през различните етапи от живота му: Когато нещо зависи от него, ще направи ли необходимото?
Отговорът му е кратък и категоричен: "Да."
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