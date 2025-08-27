"За последните шест месеца правителството изтегли повече дълг, отколкото за последните три години, взети заедно. Тази година - от приемането на бюджета до днес, са изтеглени над 16,5 млрд. лв. дълг. За 2022-ра, 2023-та, 2024-та, взети заедно, и дългът, който е изтеглен, е 15 млрд. и половина. И за тези три години беше абсолютно ясно парите къде отидоха. Пенсиите се удвоиха, заплатите почти се удвоиха, данъчните облекчения за млади семейства станаха 600 лв., учебниците от 1. до 12. клас станаха безплатни. По 300 лв. получава всяко дете, което тръгва на училище - 1., 2., 3., 4. и 8. клас. Другото, което също така се инвестира - 350 млн. лв. беше бюджетът на АПИ за пътища и магистрали, стана 4 млрд. Над 1 млрд. за нови влакове на БДЖ. Медицински хеликоптери, за да може сега гражданите да бъдат бързо транспортирани. Над 400 нови линейки. Къде отидоха тези 16 млрд., които това правителство взе последните 6 месеца? Доходите са замразени, цените растат, пари няма за нищо. И след това Борисов се чуди защо хората протестират, докато Пеевски всеки ден се грижи за тях. Как няма да протестират, като за 6 месеца взеха повече дълг, отколкото за последните 3 г.? И този дълг, както Теменужка каза, "била възможност". И ние, като обяснявахме, че това е възможност за крадене, казаха "не, не, ние няма да го вземем". Е, взеха го. Къде са парите, Теменужке? На кого ги даде? Защото не стигнаха до нито един от българските граждани."

Теменужка Петкова:

"В едно съм сигурна. Асен Василев ще влезе в учебниците по публични финанси като пример за това как не трябва да се управляват парите на данъкоплатците. Този бивш министър на финансите е пример за това колко е вредно да бъдеш популист на този пост. Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната. Нека си припомним само някои от неговите действия: да вземеш заеми, за да увеличиш заплати и пенсии, без за това да са налице икономически предпоставки; да вземеш от държавната енергетика малко над 5 млрд. лв., без да е ясно за какво са похарчени; да изтеглиш от НЕК 1 .2 млрд. лв., уж за да купиш зърно, но и до днес да няма нито зърно, нито пари; ⁠да вземеш 1.2 млрд. лв. от ВиК холдинга без да е ясно за какво са похарчени; да подпишеш споразумение за помощ на земеделците за 600 млн. лв. без да си осигурил средства в бюджета за това; да обещаеш на българските общини средства за инвестиционни проекти за милиарди, а да предвидиш в бюджета само 500 млн. лв.; ⁠да превърнеш в нещо нормално дефицита по бюджета да бъде 3%. Това е повече от недопустимо! И след като си припомнихме само една малка част от всички безобразия, които Асен Василев сътвори, възниква най-логичният въпрос: Не те ли е срам, Асене???"