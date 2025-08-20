Министър-председателят каза, че правителството ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции

1556 Снимка: НСО

Ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на Национална служба охрана (НСО) ще предложи Министерският съвет на президента, обяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Той уточни, че това е част от предвидената в закона процедура.

Министър-председателят каза още, че правителството ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ.

От друга страна обаче по въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където правомощията са вменени от Конституцията на правителството, не виждаме подобен подход, коментира Желязков.

Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък, добави премиерът.

Генерал-майор Емил Тонев е роден през 1970 г. в Хасково. Завършва Военния факултет на Националната спортна академия с магистърска степен през 1993 г. Майстор на спорта по кикбокс.

През 1995 г. постъпва на работа в системата на МВР. В продължение на три години е асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност (ВИПОНД-МВР). От 1997 г. до 1999 г. работи в Бюрото за оперативно издирване (БОИ-МВР), а от 1999 г. до 2004 г. - в Дирекция "Национална служба сигурност" (ДНСС-МВР), където заема оперативни длъжности.

През 2004 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО, като последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор и началник на отдел.

С Указ на държавния глава от 21.08.2020 г. Емил Тонев е назначен за началник на НСО.

