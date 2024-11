Държавният глава Румен Радев поздрави Доналд Тръмп по повод победата му на провелите се избори за президент в Съединените американски щати, съобщиха от прессекретариата на президента.

Радев изразява увереност, че двустранният диалог със САЩ в интерес и на двете държави ще продължи.

"Поздравления за Тръмп за победата му на изборите. Уверен съм, че нашият ползотворен двустранен диалог на най-високо ниво ще продължи в интерес на стратегическото партньорство между България и САЩ", гласи публикацията на българския президент в социалната мрежа "Екс".

Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. I am confident that our effective dialogue at the highest level will continue in the interest of the strategic partnership between Bulgaria and the USA.