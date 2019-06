Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви Луната за част от планетата Марс. Това той направи чрез публикация в социалната мрежа Туитър, където често споделя мнението си. Президентът разкритикува космическото управление НАСА, че си е поставило за цел да върне американските астронавти на Луната до 2024 г. и призова агенцията да се фокусира вместо това върху "много по-големи" инициативи, като полет до Марс, предаде БТА.

"На фона на всички пари, които се харчат, НАСА не бива да говори за отиване до Луната. Това е направено преди 50 години. НАСА трябва да се фокусира върху много по-значителни инициативи, включително Марс ( от която е част и Луната), отбраната и науката!", написа в профила си президента.

Първоначално Тръмп застана зад лунната инициатива на НАСА, но сега както изглежда той намалява подкрепата си за нея.

Изявлението на Тръмп бе туитнато от президентския самолет, с който той пътува от Европа за Вашингтон.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!