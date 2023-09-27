26 септември беше последният ден за регистрирането на кандидатски листи в общинските избирателни комисии за местните избори.
Местни избори 2023
Ако в някои градове партиите залагат на напълно нови лица, то в други кандидатите имат вече няколко изкарани мандата и са добре познати с работата си на гражданите.
След като вече всички, желаещи да се включат в кметската надпревара, трябва да са се регистрирали в ЦИК, Комисията публикува и списък с имената на кандидатите, които ще участват в битката за градовете, и формациите, които са подкрепили или издигнали кандидатурите им.
Вижте всички кандидати в големите общини за изборите на 29 октомври:
София
- Светослав Емилов Витков
ГЛАС НАРОДЕН
- Радостин Петев Василев
Радостин Петев Василев
- Ваня Руменова Григорова
МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"(коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", КП "ЛЕВИЦАТА!", КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ", КП "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ", ПП "АТАКА")
- Антон Гаро Хекимян
Местна коалиция ГЕРБ /СДС/
- Вили Младенов Лилков
"КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)"
- Васил Александров Терзиев
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)
- Георги Стефанов Неделчев
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- Асен Руменов Ангелов
СБОР
- Ивайло Ванев Вълчев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Теодор Данаилов Дечев
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
- Карлос Арналдо Контрера
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- Красимир Стойчев Стойчев
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- Симеон Ананиев Ананиев
МИР
- Камен Георгиев Дюлгеров
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- Мажд Ахмад Алгафари
Граждани за Общината
- Виолета Колева Комитова
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Мария Петрова Колева
ПРАВОТО
- Калин Димитров Крулев
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- Александър Трифонов Томов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
- Емил Емилов Атанасов
БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
- Деян Николаев Николов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Петър Николаев Клисаров
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Пловдив
- Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева
ГЛАС НАРОДЕН
- Славчо Стоев Атанасов
Местна коалиция "КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)"
- Борис Иванов Лозанов
ПП НДСВ
- Костадин Димитров Димитров
ПП ГЕРБ
- Иван Калоферов Калоферов
Движение Демократично Действие - Д3
- Станислав Светозаров Балабанов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Ивайло Пеев Старибратов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Костадин Иванов Палазов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Красимир Романов Асенов
Движение за права и свободи - ДПС
- Тодор Лилов Чонов
ПП СВОБОДА
- Стефан Стелиянов Станев
МИР
- Атанас Владимиров Бояджиев
ЛЕВИЦАТА!
- Савина Давидова Петкова
ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
- Руси Петров Чернев
ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
- Яни Панайотов Иванов
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Петър Христов Петров
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
- Ангел Жеков Георгиев
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Николай Тодоров Иванов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Варна
- Коста Георгиев Стоянов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Петър Йотов Николов
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Пламен Стоянов Костадинов
Граждани за Общината
- Мария Тодорова Тодорова
ЛЕВИЦАТА!
- Павел Енев Раличков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Христо Атанасов Димитров
КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
- Благомир Рубинов Коцев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Ивайло Симеонов Костадинов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Иван Николаев Портних
ПП ГЕРБ
- Илия Костадинов Костадинов
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Бургас
- Ивайло Дражев Атанасов
ПП СВОБОДА
- Тодор Димитров Ангелов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Стоян Демирев Грозев
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Радостин Симеонов Долчинков
МИР
- Станимир Байчев Баев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Тодор Георгиев Иванов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Димитър Николов Николов
ПП ГЕРБ
- Александър Киров Бояджийски
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- Константин Живков Бачийски
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
- Димитър Георгиев Найденов
НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
- Йордан Георгиев Георгиев
местна коалиция "Граждани за Общината"
- Живко Иванов Табаков
ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)
Русе
- Златан Стоянов Златанов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Станимир Стефанов Станчев
СДС
- Кристиян Пламенов Вълчев
ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН
- Айдоан Апти Джелил
Движение за права и свободи - ДПС
- Борислав Иванов Българинов
Съюз на свободните демократи
- Рена Енчева Стефанова
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Анатоли Стефанов Станев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Иван Стефанов Иванов
ПП ГЕРБ
- Илиян Василев Илиев
ПП НДСВ
- Здравко Димитров Паскалиев
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
- Искрен Василев Веселинов
БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
- Пенчо Пламенов Милков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Благоевград
- Елена Генчова Атанасова
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- Цвета Валентинова Рангелова
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Атанас Георгиев Киряков
ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС
- Методи Петров Байкушев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Станислав Иванов Богдански
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Кирил Петров Габеров
ПП НДСВ
- Александър Симеонов Тодоров
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
- Румен Георгиев Томов
Граждани за Общината
- Николай Христов Шушков
Инициативен Комитет за издигане на Николай Христов Шушков
- Венелин Ефтимов Трошанов
Инициативен Комитет за издигане на Венелин Ефтимов Трошанов
- Илко Стоянов Стоянов
Инициативен Комитет за издигане на Илко Стоянов Стоянов
- Атанас Станкев Камбитов
Инициативен Комитет за издигане на Атанас Станкев Камбитов
Велико Търново
- Стилян Маринов Найденов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Боряна Василева Аврамова
КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
- Венцислав Васков Фоти
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Милен Василев Михов
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- Ирена Петкова Стасинопулу
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Йордан Ивов Терзийски
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Момчил Кунчев Иванов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Даниел Димитров Панов
ПП ГЕРБ
Видин
- Стефан Лазаров Стефанов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Красимира Димитрова Елисеева
КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
- Огнян Кирилов Ценков
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
- Росен Живков Иванов
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- Иван Николов Иванов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Любен Иванов Иванов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Милен Пламенов Милчев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Александър Филчев Матеев
ПП ГЕРБ
- Тошко Витанов Тодоров
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
- Цветан Петров Ценков
СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)
- Димитър Чавдаров Велков
МК ЛЕВИЦАТА!(ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, МИР, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)
Враца
- Ивайло Василев Папов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Ангел Александров Василев
Граждани за Общината
- Милчо Атанасов Стефанов
ЛЕВИЦАТА!
- Иван Георгиев Иванов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Йордан Иванов Малджански
КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
- Кирил Светозаров Кунгалов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Цветан Иванов Борисов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Калин Ангелов Каменов
ПП ГЕРБ
- Красимир Илиев Богданов
МК "ВМРО - БНД (НДСВ, БСД - ЕВРОЛЕВИЦА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ)"
Габрово
- Даниел Петров Петров
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Пепа Миткова Сомлева
Граждани за Общината
- Мариян Георгиев Костадинов
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
- Николай Георгиев Григоров
ЛЕВИЦАТА!
- Мелекбер Шевки Велева
Движение за права и свободи - ДПС
- Ралица Генкова Манолова
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Таня Венкова Христова
ПП ГЕРБ
- Николай Иванов Косев
БСП за България/ ПП "Български гласъ", КП"България на регионите", ПП"МИР", ПП "Български социалдемократи", КП "Неутрална България", ПП" Партия Консервативна България", ПП"Партия на Зелените"/
Добрич
- Борислав Атанасов Даскалов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- Георги Росенов Джендов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Йордан Апостолов Апостолов
ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
- Делян Венелинов Жечев
Граждани за Общината
- Виолина Петрова Тонева
ЛЕВИЦАТА!
- Нежля Неджати Амди-Ганева
Движение за права и свободи - ДПС
- Стоян Николаев Люцканов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Юлиян Петров Георгиев
КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
- Йорданка Яникова Костадинова
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Красимир Христов Николов
ПП ГЕРБ
- Йордан Тошков Йорданов
МК ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД)
Кърджали
- Даниела Атанасова Петрова
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Гюлшен Мурад Садулла
ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС
- Константина Илиева Карабоюкова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Никола Светозаров Чанев
ПП ГЕРБ
Кюстендил
- Огнян Огнянов Атанасов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- Стоян Иванов Иванов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- Мира-Йоанна Миркова Атанасова
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Юрий Методиев Хранов
ЛЕВИЦАТА!
- Здравко Стойнев Милев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
- Йордан Каменов Тодоров
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Кристиян Георгиев Иванчов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Катя Костова Николова
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- Младен Стоянов Ризов
АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
- Петър Георгиев Паунов
ГЕРБ
Ловеч
- Алдин Дочев Начков
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Кирил Владимиров Гумнеров
Граждани за Общината
- Светослав Миленов Славчев
ЛЕВИЦАТА!
- Илиян Георгиев Георгиев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
- Сурай Мустафа Велиева
Движение за права и свободи - ДПС
- Борислав Иванов Илевски
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Искрен Цветославов Арабаджиев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Страцимир Веселинов Петков
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)
- Валентина Стефанова Недялкова
ГЕРБ /СДС
Монтана
- Петър Николаев Петров
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Любомир Тодоров Иванов
Земеделски съюз Ал. Стамболийски
- Светослав Илиев Георгиев
ЛЕВИЦАТА!
- Камелия Цветанова Трифонова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Теменужка Димитрова Цветкова
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Златко Софрониев Живков
МК СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС/
Пазарджик
- Десислава Ангелова Тодорова
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- Ангел Чавдаров Василев
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- Трендафил Ангелов Величков
ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
- Десислава Илиева Георгиева
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Иван Стойчев Папазов
Земеделски съюз Ал. Стамболийски
- Борислав Василев Даскалов
БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА
- Благо Атанасов Солов
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
- Цоко Георгиев Цоков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Петър Николаев Куленски
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Тинков Василев Василев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Чавдар Стоянов Чавдаров
МК Земеделски народен съюз /ПП "ЗНС", ПП "ДБГ"/
- Тодор Димитров Попов
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
Перник
- Радослав Евгениев Червенков
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Георги Недков Недев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Петър Бонев Костадинов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Станислав Руменов Стойнев
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- Станислав Иванов Владимиров
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК
- Бойко Иванов Астатков
Местна коалиция "КОД"/БЗНС/
- Кирил Леонов Кирилов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАС, ПП МИР"
Плевен
- Данаил Николаев Раденцов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Ина Любомирова Христова
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- Сашо Христов Радоловски
ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
- Емил Иванов Николчев
ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
- Любомир Георгиев Маринов
Граждани за Общината
- Владислав Тошков Николов
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
- Бойко Йорданов Тодоров
ЛЕВИЦАТА!
- Ева Веселинова Маринова - Найденова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Наталия Стефанова Цанева
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Димчо Иванов Дешев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Валентин Венциславов Христов
ПП ГЕРБ
- Чавдар Маркос Христанов
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
- Чавдар Иванов Попов
ИК ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ
- Георг Леонидов Спартански
ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ
- Александър Богданов Николов
МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Разград
- Георги Милков Димитров
ПП СВОБОДА
- Ивелина Любомирова Ангелова
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Валентин Стефанов Василев
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
- Симеон Панов Изворов
ЛЕВИЦАТА!
- Васил Димитров Петров
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- Калоян Руменов Монев
МИР
- Хабибе Кязим Расим
Движение за права и свободи - ДПС
- Мирослав Тодоров Грънчаров
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Мария Григорова Господинова
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Галина Милкова Георгиева- Маринова
ПП ГЕРБ
- Добрин Младенов Добрев
Добрин Младенов Добрев
Силистра
- Георги Минчев Георгиев
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- Петко Драганов Добрев
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Мария Христова Илчева-Иванова
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Ивелин Статев Иванов
ПП ГЕРБ
- Александър Николаев Сабанов
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Сливен
- Пламен Крумов Стоянов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- Климент Пламенов Шопов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Мустафа Юсеинов Мустафов
Движение за права и свободи - ДПС
- Кольо Йорданов Милев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Маринчо Христов Христов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Стефан Николов Радев
ПП ГЕРБ
- Минчо Росенов Афузов
ИК "Минчо Росенов Афузов"
Смолян
- Стефан Атанасов Сабрутев
ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
- Ивайло Тодоров Василев
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Мирослав Събев Фисински
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- Минчо Малинов Симов
Движение за права и свободи - ДПС
- Иван Иванов Френкев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Михал Григоров Камбарев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Николай Тодоров Мелемов
ПП ГЕРБ
- Димитър Георгиев Кацаров
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
Стара Загора
- Искра Михайлова Михайлова
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Иван Стоянов Върляков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Димитър Здравков Чорбаджиев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Тихомир Гочев Тенев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Живко Веселинов Тодоров
ПП ГЕРБ
- Мария Танева Динева
Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ
Търговище
- Красимир Димитров Русев
ПП СВОБОДА
- Маринела Динева Йорданова
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- Стефан Христов Асенов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Васил Стефанов Иванов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Дарин Иванов Димитров
ПП ГЕРБ
- Радослав Николов Бойчев
Радослав Николов Бойчев
Хасково
- Георги Николаев Георгиев
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Георги Иванов Иванов
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- Иван Петков Иванов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Станислав Насков Дечев
ПП ГЕРБ
- Николай Христов Ставрев
независим кандидат за кмет на община Хасково - Николай Христов Ставрев
Шумен
- Расимир Благоев Костов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
- Петър Младенов Петров
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- Димитър Славчев Ковчазов
Граждани за Общината
- Венцислав Дянков Венков
ЛЕВИЦАТА!
- Сунай Садък Исуф
Движение за права и свободи - ДПС
- Христо Атанасов Христов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Николай Красенов Колев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Георги Велков Колев
ПП ГЕРБ
- Неделчо Костадинов Неделчев
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- Христомир Йорданов Христов
ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
- 42. Ивайло Бойчев Обретенов
ВЪЗРАЖДАНЕ
Ямбол
- Стойка Колева Димитрова
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Димитър Атанасов Стоянов
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- Стоян Ангелов Ангелов
Движение за права и свободи - ДПС
- Иван Димитров Кърцъков
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
- Недялка Стоянова Петкова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Георги Петров Стефанов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Милко Димитров Димитров
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 16. Валентин Цветанов Ревански
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 52. Георги Иванов Славов
ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ