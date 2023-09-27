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26 септември беше последният ден за регистрирането на кандидатски листи в общинските избирателни комисии за местните избори.

Ако в някои градове партиите залагат на напълно нови лица, то в други кандидатите имат вече няколко изкарани мандата и са добре познати с работата си на гражданите.

След като вече всички, желаещи да се включат в кметската надпревара, трябва да са се регистрирали в ЦИК, Комисията публикува и списък с имената на кандидатите, които ще участват в битката за градовете, и формациите, които са подкрепили или издигнали кандидатурите им.

Вижте всички кандидати в големите общини за изборите на 29 октомври:

София

Светослав Емилов Витков ГЛАС НАРОДЕН

Радостин Петев Василев Радостин Петев Василев

Ваня Руменова Григорова МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"(коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", КП "ЛЕВИЦАТА!", КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ", КП "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ", ПП "АТАКА")

Антон Гаро Хекимян Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Вили Младенов Лилков "КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)"

Васил Александров Терзиев ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

Георги Стефанов Неделчев БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Асен Руменов Ангелов СБОР

Ивайло Ванев Вълчев ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Теодор Данаилов Дечев БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Карлос Арналдо Контрера ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Красимир Стойчев Стойчев Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Симеон Ананиев Ананиев МИР

Камен Георгиев Дюлгеров БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Мажд Ахмад Алгафари Граждани за Общината

Виолета Колева Комитова

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Мария Петрова Колева ПРАВОТО

Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Александър Трифонов Томов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

Емил Емилов Атанасов БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Деян Николаев Николов ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Николаев Клисаров ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Пловдив

Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева ГЛАС НАРОДЕН

Славчо Стоев Атанасов Местна коалиция "КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)"

Борис Иванов Лозанов ПП НДСВ

Костадин Димитров Димитров ПП ГЕРБ

Иван Калоферов Калоферов Движение Демократично Действие - Д3

Станислав Светозаров Балабанов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Ивайло Пеев Старибратов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Костадин Иванов Палазов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Красимир Романов Асенов

Движение за права и свободи - ДПС

Тодор Лилов Чонов

ПП СВОБОДА

Стефан Стелиянов Станев МИР

Атанас Владимиров Бояджиев ЛЕВИЦАТА!

Савина Давидова Петкова ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

Руси Петров Чернев ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

Яни Панайотов Иванов ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Петър Христов Петров БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

Ангел Жеков Георгиев ВЪЗРАЖДАНЕ

Николай Тодоров Иванов ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Варна

Коста Георгиев Стоянов ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Йотов Николов ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Пламен Стоянов Костадинов Граждани за Общината

Мария Тодорова Тодорова ЛЕВИЦАТА!

Павел Енев Раличков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Христо Атанасов Димитров КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Благомир Рубинов Коцев КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Симеонов Костадинов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иван Николаев Портних ПП ГЕРБ

Илия Костадинов Костадинов ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Бургас

Ивайло Дражев Атанасов ПП СВОБОДА

Тодор Димитров Ангелов ВЪЗРАЖДАНЕ

Стоян Демирев Грозев ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Радостин Симеонов Долчинков

МИР

Станимир Байчев Баев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Тодор Георгиев Иванов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Димитър Николов Николов ПП ГЕРБ

Александър Киров Бояджийски БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Константин Живков Бачийски ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Димитър Георгиев Найденов НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

Йордан Георгиев Георгиев

местна коалиция "Граждани за Общината"

Живко Иванов Табаков ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)

Русе

Златан Стоянов Златанов ВЪЗРАЖДАНЕ

Станимир Стефанов Станчев СДС

Кристиян Пламенов Вълчев

ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

Айдоан Апти Джелил Движение за права и свободи - ДПС

Борислав Иванов Българинов Съюз на свободните демократи

Рена Енчева Стефанова КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Анатоли Стефанов Станев ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иван Стефанов Иванов ПП ГЕРБ

Илиян Василев Илиев ПП НДСВ

Здравко Димитров Паскалиев ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Искрен Василев Веселинов БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ

Пенчо Пламенов Милков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Благоевград

Елена Генчова Атанасова

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Цвета Валентинова Рангелова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Атанас Георгиев Киряков

ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС

Методи Петров Байкушев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Станислав Иванов Богдански

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Кирил Петров Габеров

ПП НДСВ

Александър Симеонов Тодоров

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Румен Георгиев Томов

Граждани за Общината

Николай Христов Шушков

Инициативен Комитет за издигане на Николай Христов Шушков

Венелин Ефтимов Трошанов

Инициативен Комитет за издигане на Венелин Ефтимов Трошанов

Илко Стоянов Стоянов

Инициативен Комитет за издигане на Илко Стоянов Стоянов

Атанас Станкев Камбитов

Инициативен Комитет за издигане на Атанас Станкев Камбитов

Велико Търново

Стилян Маринов Найденов ВЪЗРАЖДАНЕ

Боряна Василева Аврамова КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

Венцислав Васков Фоти ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Милен Василев Михов ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Ирена Петкова Стасинопулу БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Йордан Ивов Терзийски КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Момчил Кунчев Иванов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Даниел Димитров Панов ПП ГЕРБ

Видин

Стефан Лазаров Стефанов ВЪЗРАЖДАНЕ

Красимира Димитрова Елисеева КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

Огнян Кирилов Ценков ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Росен Живков Иванов ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Иван Николов Иванов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Любен Иванов Иванов КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Милен Пламенов Милчев ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Александър Филчев Матеев ПП ГЕРБ

Тошко Витанов Тодоров ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Цветан Петров Ценков СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)

Димитър Чавдаров Велков МК ЛЕВИЦАТА!(ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, МИР, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

Враца

Ивайло Василев Папов ВЪЗРАЖДАНЕ

Ангел Александров Василев Граждани за Общината

Милчо Атанасов Стефанов ЛЕВИЦАТА!

Иван Георгиев Иванов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Йордан Иванов Малджански КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Кирил Светозаров Кунгалов КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Цветан Иванов Борисов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Калин Ангелов Каменов ПП ГЕРБ

Красимир Илиев Богданов МК "ВМРО - БНД (НДСВ, БСД - ЕВРОЛЕВИЦА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ)"

Габрово

Даниел Петров Петров ВЪЗРАЖДАНЕ

Пепа Миткова Сомлева Граждани за Общината

Мариян Георгиев Костадинов

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Николай Георгиев Григоров

ЛЕВИЦАТА!

Мелекбер Шевки Велева Движение за права и свободи - ДПС

Ралица Генкова Манолова КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Таня Венкова Христова ПП ГЕРБ

Николай Иванов Косев БСП за България/ ПП "Български гласъ", КП"България на регионите", ПП"МИР", ПП "Български социалдемократи", КП "Неутрална България", ПП" Партия Консервативна България", ПП"Партия на Зелените"/

Добрич

Борислав Атанасов Даскалов Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Георги Росенов Джендов ВЪЗРАЖДАНЕ

Йордан Апостолов Апостолов ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

Делян Венелинов Жечев Граждани за Общината

Виолина Петрова Тонева ЛЕВИЦАТА!

Нежля Неджати Амди-Ганева Движение за права и свободи - ДПС

Стоян Николаев Люцканов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Юлиян Петров Георгиев КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Йорданка Яникова Костадинова КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Красимир Христов Николов ПП ГЕРБ

Йордан Тошков Йорданов МК ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД)

Кърджали

Даниела Атанасова Петрова ВЪЗРАЖДАНЕ

Гюлшен Мурад Садулла ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС

Константина Илиева Карабоюкова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Никола Светозаров Чанев ПП ГЕРБ

Кюстендил

Огнян Огнянов Атанасов Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Стоян Иванов Иванов ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Мира-Йоанна Миркова Атанасова ВЪЗРАЖДАНЕ

Юрий Методиев Хранов ЛЕВИЦАТА!

Здравко Стойнев Милев КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Йордан Каменов Тодоров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кристиян Георгиев Иванчов КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Катя Костова Николова БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Младен Стоянов Ризов АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Петър Георгиев Паунов ГЕРБ

Ловеч

Алдин Дочев Начков ВЪЗРАЖДАНЕ

Кирил Владимиров Гумнеров Граждани за Общината

Светослав Миленов Славчев ЛЕВИЦАТА!

Илиян Георгиев Георгиев КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Сурай Мустафа Велиева Движение за права и свободи - ДПС

Борислав Иванов Илевски БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Искрен Цветославов Арабаджиев КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Страцимир Веселинов Петков ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

Валентина Стефанова Недялкова ГЕРБ /СДС

Монтана

Петър Николаев Петров ВЪЗРАЖДАНЕ

Любомир Тодоров Иванов

Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Светослав Илиев Георгиев

ЛЕВИЦАТА!

Камелия Цветанова Трифонова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Теменужка Димитрова Цветкова КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Златко Софрониев Живков МК СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС/

Пазарджик

Десислава Ангелова Тодорова Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Ангел Чавдаров Василев ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Трендафил Ангелов Величков

ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Десислава Илиева Георгиева ВЪЗРАЖДАНЕ

Иван Стойчев Папазов

Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Борислав Василев Даскалов

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

Благо Атанасов Солов ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Цоко Георгиев Цоков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петър Николаев Куленски

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Тинков Василев Василев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Чавдар Стоянов Чавдаров

МК Земеделски народен съюз /ПП "ЗНС", ПП "ДБГ"/

Тодор Димитров Попов

Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"

Перник

Радослав Евгениев Червенков ВЪЗРАЖДАНЕ

Георги Недков Недев КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Петър Бонев Костадинов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станислав Руменов Стойнев БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Станислав Иванов Владимиров ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК

Бойко Иванов Астатков Местна коалиция "КОД"/БЗНС/

Кирил Леонов Кирилов КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАС, ПП МИР"

Плевен

Данаил Николаев Раденцов ВЪЗРАЖДАНЕ

Ина Любомирова Христова

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Сашо Христов Радоловски ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

Емил Иванов Николчев ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

Любомир Георгиев Маринов Граждани за Общината

Владислав Тошков Николов ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Бойко Йорданов Тодоров ЛЕВИЦАТА!

Ева Веселинова Маринова - Найденова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Наталия Стефанова Цанева КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Димчо Иванов Дешев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Валентин Венциславов Христов ПП ГЕРБ

Чавдар Маркос Христанов ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Чавдар Иванов Попов

ИК ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ

Георг Леонидов Спартански

ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ

Александър Богданов Николов МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Разград

Георги Милков Димитров ПП СВОБОДА

Ивелина Любомирова Ангелова ВЪЗРАЖДАНЕ

Валентин Стефанов Василев ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Симеон Панов Изворов

ЛЕВИЦАТА!

Васил Димитров Петров БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Калоян Руменов Монев

МИР

Хабибе Кязим Расим Движение за права и свободи - ДПС

Мирослав Тодоров Грънчаров КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Мария Григорова Господинова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Галина Милкова Георгиева- Маринова ПП ГЕРБ

Добрин Младенов Добрев Добрин Младенов Добрев

Силистра

Георги Минчев Георгиев ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Петко Драганов Добрев ВЪЗРАЖДАНЕ

Мария Христова Илчева-Иванова КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Ивелин Статев Иванов ПП ГЕРБ

Александър Николаев Сабанов ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Сливен

Пламен Крумов Стоянов ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Климент Пламенов Шопов ВЪЗРАЖДАНЕ

Мустафа Юсеинов Мустафов Движение за права и свободи - ДПС

Кольо Йорданов Милев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Маринчо Христов Христов КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Стефан Николов Радев ПП ГЕРБ

Минчо Росенов Афузов ИК "Минчо Росенов Афузов"

Смолян

Стефан Атанасов Сабрутев ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Ивайло Тодоров Василев ВЪЗРАЖДАНЕ

Мирослав Събев Фисински

БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Минчо Малинов Симов Движение за права и свободи - ДПС

Иван Иванов Френкев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Михал Григоров Камбарев КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Николай Тодоров Мелемов ПП ГЕРБ

Димитър Георгиев Кацаров Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"

Стара Загора

Искра Михайлова Михайлова ВЪЗРАЖДАНЕ

Иван Стоянов Върляков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Димитър Здравков Чорбаджиев КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Тихомир Гочев Тенев ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Живко Веселинов Тодоров ПП ГЕРБ

Мария Танева Динева Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ

Търговище

Красимир Димитров Русев ПП СВОБОДА

Маринела Динева Йорданова Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Стефан Христов Асенов КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Васил Стефанов Иванов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Дарин Иванов Димитров ПП ГЕРБ

Радослав Николов Бойчев Радослав Николов Бойчев

Хасково

Георги Николаев Георгиев ВЪЗРАЖДАНЕ

Георги Иванов Иванов БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Иван Петков Иванов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станислав Насков Дечев ПП ГЕРБ

Николай Христов Ставрев независим кандидат за кмет на община Хасково - Николай Христов Ставрев

Шумен

Расимир Благоев Костов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

Петър Младенов Петров ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Димитър Славчев Ковчазов Граждани за Общината

Венцислав Дянков Венков ЛЕВИЦАТА!

Сунай Садък Исуф Движение за права и свободи - ДПС

Христо Атанасов Христов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Николай Красенов Колев КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Георги Велков Колев ПП ГЕРБ

Неделчо Костадинов Неделчев БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Христомир Йорданов Христов ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)

42. Ивайло Бойчев Обретенов ВЪЗРАЖДАНЕ

Ямбол