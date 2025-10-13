Звукова аларма, частна охранителна фирма и полиция ще пазят обновен подлез в пловдивския квартал "Столипиново", съобщи кметът на район "Източен" Емил Русинов, който откри ремонтираното съоръжение. Подлезът е на кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ландос".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Съоръжението и изградено преди 40 години, но от повече от 30 не функционира заради непрекъснатите вандалски набези, коментира Русинов. Екипът му решава да го ремонтира, след като през декември 2023 година 82-годишна жена загина, блъсната в кръстовището над подлеза от камион за сметоизвозване.

Снимка: БТА

Изработени са нови стъпала, естакади, парапети, пребоядисано е, поставени са осветителни тела, както и аудио система. Подлезът беше непроходим, от него са извозени над 3,5 тона отпадъци, допълни Русинов. Ремонтът е на стойност 96 хил. лева, които са отпуснати от бюджета на общинската администрация.

Снимка: БТА

В подлеза има 12 видеокамери, които се наблюдават 24 часа от служители на района. Алармата се задейства чрез приложение и е първа стъпка преди частната охрана и полицията при засечени нередности.

Снимка: БТА

Звуковият сигнал призовава мястото да бъде напуснато. По време на строителните работи са крадени материали, изскубвани са кабели.

Снимка: БТА

Съоръжението е отворено от два дни и вече има засечени опити за счупване на парапети, да се разбие сървърното помещение, както и множество непристойни действия, разказа районният кмет. 

