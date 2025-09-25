Това стана ясно след среща между кмета на града Костадин Димитров и ръководството на ВиК във връзка с проблемите при реализацията на проекта, чийто възложител е ВиК

81 Снимка: БТА

Южният обходен колектор на Пловдив ще бъде цялостно завършен до края на 2028 година. Това стана ясно след среща между кмета на града Костадин Димитров и ръководството на ВиК - Пловдив във връзка с проблемите при реализацията на проекта, чийто възложител е ВиК.

На срещата в сградата на кметството на район "Южен" присъстваха още районният кмет - Атанас Кунчев, Ивайло Добрев - главен експерт по международни проекти и програми към ВиК - Пловдив, ръководителят на проекта - Петър Гюров, представители на възложителите и на фирмите изпълнители на проекта, съобщи БТА.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта, че през годините Общината е настоявала много ясно пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), пред ВиК и пред изпълнителите за срокове и за качество при реализирането на проекта. Той поясни, че преди около шест месеца е имало среща в МРРБ, на която самите изпълнители са показали линеен график, който обаче не се спазва.

"Ние настояваме ясно - да представят линейния график, да кажат кое кога ще бъде свършено и съответно ние като Община да имаме възможност за контрол на този процес", каза още Димитров и допълни, че проектът е така одобрен преди години, че да се реконструира само леглото и съпътстващата инфраструктура като тротоари и бордюри не влизат в обхвата на проекта. Настояваме пред изпълнителите да ни дадат възможност поне на поправим после това, което е счупено, настоя още кметът.

Главният експерт по международни проекти и програми към ВиК - Пловдив Ивайло Добрев уточни, че са поели два основни ангажимента. Те включват полагането на последния слой асфалт по булевард "Александър Стамболийски", който ще бъде започнат в края на ноември и началото на декември, както и завършването на първия участък, който трябва да приключи в края на следващата година. Добрев поясни, че целият булевард ще бъде завършен в края на 2026 година, а целият проект до край на 2028 г.

Ръководителят на проекта Петър Гюров заяви, че основната причина за забавянето на дейностите е работата в градска мрежа, затварянето на две успоредни кръстовища и започването на проекта от висока точка към ниска.

Той подчерта, че новият линеен график е съгласуван изцяло с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). За момента проектът е разсрочен с четири месеца, което е стандартното съгласуване на проект за НИНКН. След като има решение от тях, най-вероятно ще има нов актуализиран график според това какво ще се извършва на самото кръстовище като археологически разкопки, обясни още той по отношение на работата по кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Коматевско шосе".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.