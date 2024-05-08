Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от Пловдив-град.
- БНО
- 1. Георги Чавдаров Христов
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Илия Галинов Гюров
- 2. Мирослав Иванов Иванов
- 3. Александър Адриянов Суев
- 4. Георги Славчев Крънчев
- 5. Галин Недялков Петров
- 6. Начко Обретенов Плочев
- 7. Петър Йозов Топалски
- 8. Мариела Георгиева Топалска
- 9. Димитър Иванчев Мирков
- 10. Ангел Ангелов Благов
- 11. Атанас Георгиев Богоев
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Ангел Жеков Георгиев
- 2. Емил Янков Янков
- 3. Иван Димитров Пенков
- 4. Елена Георгиева Грозданова
- 5. Стойчо Димитров Босев
- 6. Господин Апостолов Апостолов
- 7. Симеон Валерий Петров
- 8. Димитър Живков Йорданов
- 9. Красим Симеонов Николов
- 10. Чавдар Ангелов Земярски
- 11. Кристиян Лъчезаров Герговски
- 12. Георги Вутев Танев
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Атанас Георгиев Танев
- 2. Христо Велинов Стоянов
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Светослав Емилов Витков
- 2. Красимир Владимиров Куцаров
- 3. Йордан Иванов Атанасов
- 4. Соня Мирославова Илиева
- 5. Стоян Сашов Кръстанов
- 6. Теодора Иванова Георгиева
- 7. Драгомир Александров Стоянов
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. СТАНИСЛАВ СВЕТОЗАРОВ БАЛАБАНОВ
- 2. ТАНЕР КАДИР ТЮРКОГЛУ
- 3. РАДИ МИНЧЕВ ИВАНОВ
- 4. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
- 5. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТАНКОВ
- 6. ИВАЙЛО ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
- 7. ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ
- 8. МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЛЯСКОВА
- 9. МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
- 10. КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
- 11. СВЕТОСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОЙКОВА
- 12. БОЯН ИЛИЕВ ЧАЛЪКОВ
- 13. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
- 14. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЮГОВ
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Танер Мехмед Али
- 2. Али Мустафа Байрам
- 3. Рангел Щерев Атанасов
- 4. Кямуран Ахмед Асан
- 5. Айри Фейми Мурад
- 6. Октай Шабан Чалъшкан
- 7. Тунай Сюлейманов Хюсеинов
- 8. Роман Красимиров Асенов
- 9. Стойко Иванов Стойков
- 10. Десислава Христова Христозова
- 11. Веселин Александров Василев
- 12. Николай Петров Петров
- 13. Яшар Смаил Асан
- 14. Асан Енвер Мехмед
- 15. Николай Руменов Рашков
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Живко Петров Стоев
- 2. Антоанета Стефанова Джельова
- 3. Атанас Василев Василев
- 4. Атанас Тодоров Гарфалски
- 5. Славко Василев Дончев
- 6. Георги Богоев Богоев
- 7. Никола Петров Кайряков
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Николай Георгиев Дренчев
- 2. Иво Георгиев Русчев
- 3. Станимир Аргиров Вълчев
- 4. Атанас Георгиев Йончев
- 5. Йорданка Рангелова Рангелова
- 6. Камелия Николаева Йотова
- ЦЕНТЪР
- 1. СТАНЮ НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
- 2. НИКОЛАЙ ГАВРАИЛОВ ЧИЛИНГИРОВ
- 3. ДОБРОМИР ПАВЛЕВ ИВАНОВ
- 4. ЖАНКО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ
- 5. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
- 6. НЕДЯЛКА ПЛАМЕНОВА РАНГЕЛОВА
- 7. РУСКА ИВАНОВА КИРИШЕВА
- 8. АНАСТАС ИВАНОВ КОСТОВ
- 9. ИВАЙЛО ДОНЧЕВ ДЕНЕВ
- 10. ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
- 11. ЕМИЛ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
- 12. АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
- 13. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КОШНИЧАРСКИ
- 14. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ГИДИКОВ
- 15. ИНА РАДЕНКОВА ЛАЗОВА
- 16. АТАНАС ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
- 17. БОНЬО ДОНЧЕВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
- 18. СТОЯН ХРИСТОВ КАМЕНОВ
- 19. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
- 20. КАМЕН БОЖКОВ РАДОВАНОВ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Александър Трифонов Томов
- 2. Стефан Георгиев Харизанов
- 3. Веселин Илиев Станев
- 4. Стефан Иванов Методиев
- 5. Ангел Илиев Чонев
- 6. Антония Иванова Пенева
- 7. Ивайло Атанасов Василев
- 8. Катя Иванова Ангелова
- 9. Милчо Райков Минчев
- 10. Венета Ангелова Василева
- 11. Йордан Маринов Узунов
- 12. Светла Ангелова Колева
- 13. Петка Иванова Димитрова
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Чавдар Демиров Борачев
- 2. Искра Благоева Павлова
- 3. Румен Александров Младенов
- 4. Калоян Будьони Аджичев
- 5. Силвия Милчева Тошева
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Петър Христов Петров
- 2. Мартин Даниелов Василев
- 3. Димитър Ангелов Велев
- 4. Георги Янков Янков
- 5. Снежана Петрова Лазарова
- 6. Дейвид Дианов Вишев
- 7. Люба Петрова Шопова
- 8. Ива Любомирова Христова
- 9. Янка Христова Атанасова
- 10. Люба Илиева Шопова
- 11. Невена Василева Нешева
- 12. Георги Димитров Чинин
- 13. Лазар Кирилов Бакалов
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Рада Семкова Марова
- 2. Живко Колев Кисьов
- 3. Сийка Лазарова Лазарова
- 4. Таня Христова Петрова
- 5. Валентина Валентинова Ганчева
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Ангел Чавдаров Джамбазки
- 2. Стефан Гришев Павлов
- 3. Лилия Радкова Учкунова
- 4. Васко Пламенов Вътев
- 5. Богослав Георгиев Костадинов
- 6. Иван Димитров Якимов
- 7. Траян Димитров Узунов
- 8. Павел Рангелов Милушев
- 9. Петя Любенова Гогова
- 10. Недилина Иванова Велкова
- 11. Сияна Красимирова Кехайова
- 12. Стефан Йорданов Послийски
- 13. Нина Георгиева Гьошева
- 14. Владимир Иванов Кисьов
- 15. Славчо Стоев Атанасов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Надежда Косева Йорданова-Рамдан
- 2. ВЕНЕЛИНА ВЕНКОВА БАЛТАДЖИЕВА
- 3. Михаил Костадинов Влахов
- 4. Иван Ненков Нейчев
- 5. Рафаел Йоан Левиев
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Валентин Симеонов Симов
- 2. Павел Няголов Камбуров
- 3. Антон Людмилов Милчов
- ПП МЕЧ
- 1. Радостин Петев Василев
- 2. Тошо Йозов Бъмбин
- 3. Красимир Димчев Дончев
- 4. Светослав Жоров Лавчиев
- 5. Красимир Благоев Манев
- 6. Петко Бончев Божков
- 7. Димитър Рангелов Костов
- 8. Иван Калоферов Калоферов
- 9. Гергана Димитрова Милева
- 10. Антония Тодорова Трулюс
- 11. Матей Стефанов Абаджиев
- 12. Калоян Иванов Ангелов
- 13. Александър Георгиев Титев
- 14. Трифон Любомиров Филипов
- 15. Димитър Данчев Данев
- 16. Димка Маринова Господинова
- 17. Ангел Трайков Божков
- 18. Мартин Илиев Александров
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Десислава Йорданова Йонова
- 2. Вилина Димитрова Дишева
- 3. Саша Видева Видева
- 4. Невена Георгиева Георгиева
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Стефан Динчев Янев
- 2. Яни Панайотов Иванов
- 3. Атанаска Ангелова Ангелова
- 4. Веселина Емилова Златанска
- 5. Тодор Юриев Стоянов
- 6. Георги Николов Стършанов
- 7. Пламена Тодорова Плачкова
- 8. София Василева Илиева
- 9. Станислав Нонков Маринов
- 10. Цветан Златков Стефанов
- 11. Венета Асенова Чалъмова
- 12. Христо Атанасов Шегунов
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Николай Георгиев Марков
- 2. Ивайло Валентинов Симеонов
- 3. Дарин Димитров Георгиев
- 4. Димитър Пламенов Захариев
- 5. Димитър Иванов Тосев
- 6. Зоя Рашкова Иванова
- 7. Вихрен Величков Илиев
- 8. Христо Василев Янков
- 9. Христо Стефанов Стефанов
- 10. Емил Григоров Атанасов
- 11. Христо Димитров Нечев
- 12. Никола Пламенов Минков
- 13. Борислав Руменов Чернев
- 14. Димитър Иванов Тухлов
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Николай Димитров Хаджигенов
- 2. Мария Василева Капон
- 3. Асен Димитров Панайотов
- 4. Зарко Крумов Матев
- 5. Мария Вескова Малчева
- 6. Елена Димитрова Чанкова
- 7. Славена Йорданова Килиджийска
- 8. Атанас Николов Гургов
- 9. Виолета Петрова Манолова
- 10. Любомир Спиридонов Раков
- 11. Боян Иванов Михайлов
- 12. ХРИСТО ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
- Зелено движение
- 1. Албена Симеонова Върбанова
- 2. Сребрина Цвяткова Цветкова
- 3. Владимир Иванов Илиев
- 4. Павел Павлов Антонов
- 5. Веселин Ангелов Паскалев
- 6. Мая Христова Христозова
- 7. Димчо Желев Радев
- 8. Марио Иванов Шимбов
- 9. Иван Петров Андонов
- 10. Даниел Стефанов Начев
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Иван Маркос Христанов
- 2. Павел Атанасов Костадинов
- 3. Николай Емануилов Янков
- 4. Александър Георгиев Кошов
- 5. Петър Асенов Казаков
- 6. Ивайло Димитров Попов
- 7. Илияна Миткова Хъмова
- 8. Николай Петков Камбуров
- 9. Теодора Петрова Кръстева
- 10. Свилен Николов Смиленов
- 11. Анелия Георгиева Георгиева
- 12. Христо Георгиев Стоянов
- 13. Юлиян Тодоров Шополов
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Борислав Кръстев Инчев
- 2. Пенка Иванова Деведжиева
- 3. Борис Иванов Лозанов
- 4. Стоян Илиев Илиев
- 5. Максим Тодоров Петков
- 6. Стефан Пейчев Пеев
- 7. Иван Емилов Маринов
- 8. Евгени Коцев Костенаров
- 9. Анелия Милчева Алексиева
- 10. Николай Георгиев Ганев
- 11. Галина Петкова Карауланова
- 12. Манол Иванов Чакъров
- 13. Карамфила Иванова Шилева
- 14. Ивайло Спасов Спасов
- 15. Костадин Иванов Аврамов
- 16. Мариана Любенова Банева
- 17. Роза Димитрова Хаджиева
- 18. Антон Събев Крушовалиев
- 19. Цветонина Живкова Закова
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
- 2. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ
- 3. ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
- 4. СТАНИМИР СТЕФАНОВ ВРЪХАРОВ
- 5. АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
- 6. ТОМА ДЕЛЧЕВ ДИЧЕВ
- 7. ЖИВКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
- 8. БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
- 9. ВАСИЛ СТОИЛОВ ИВАНОВ
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Иван Богомилов Петков
- 2. Катя Стайкова Стоилова
- 3. Теодора Георгиева Николаева
- 4. Анастас Георгиев Ангелов
- 5. Теодор Андонов Христов
- 6. Филип Николов Бакалски
- 7. Стефан Николаев Георгиев
- 8. Пламен Валериев Назаров
- 9. Йовка Божидарова Златева
- 10. Стилиян Николов Иванов
- 11. Румен Йорданов Мотреников
- 12. Наум Китанов Китанов
- 13. Николай Антонов Маринов
- 14. Николай Йорданов Аргиров
- 15. Мариана Асенова Алексиева
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА
- 2. АТАНАС ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
- 3. ДЕТЕЛИН ВЕСКОВ КЪНЧЕВ
- 4. ДОБРИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
- 5. ГЕОРГИ СТОЯНОВ БАТАКЧИЕВ
- 6. ЕМИЛ КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ
- 7. ГЕОРГИ БОРИСОВ ТОПУЗОВ
- 8. ИВАН ГОШЕВ СТОЙКОВ
- 9. ИВАН КРАСИМИРОВ ПОПОВ
- 10. МАРТИН ЛЕОНИДОВ БУРНАРСКИ
- 11. ИВАН ДИМИТРОВ ГЮРОВ
- 12. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГИДЖЕНОВ
- 13. РУМЕН МИНКОВ МИНКОВ
- 14. НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АНДОНОВ
- 15. МАРИН СТЕФАНОВ НОЖАРОВ
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Асен Васков Василев
- 2. Йордан Яворов Иванов
- 3. Стою Теодоров Стоев
- 4. Манол Костадинов Пейков
- 5. Николай Димитров Гюров
- 6. Христо Христов Петров
- 7. Владимир Бонов Славенски
- 8. Веселина Стефанова Александрова
- 9. Станчо Стоянов Проданов
- 10. Искра Огнянова Василева
- 11. Светлан Алексеев Илиев
- 12. Йоно Денев Чепилски
- 13. Лилия Николова Йовчева
- 14. Величка Славчева Анадъмска
- 15. Борислав Петров Матеев
- 16. Христо Йорданов Даскалов
- 17. Евелин Николов Ангелов
- 18. Петър Жечев Радевски
- 19. Николай Георгиев Георгиев
- 20. Дилиян Илчев Манолов
- 21. Чило Людмилов Попов
- 22. Валентин Василев Иванов
- 23. Кирил Василев Ташев
- 24. Веселка Петрова Христамян
- ГЕРБ-СДС
- 1. Бойко Методиев Борисов
- 2. Даниела Кирилова Дженева
- 3. Георги Валентинов Георгиев
- 4. Деница Пламенова Николова
- 5. Валерия Тодорова Славова
- 6. Красимир Бориславов Терзиев
- 7. Станислава Кирилова Лулчева
- 8. Антон Георгиев Георгиев
- 9. Десислава Красимирова Георгиева
- 10. Данаил Георгиев Димитров
- 11. Веселина Петрова Ботева
- 12. Йосиф Божидаров Танев
- 13. Мария Ташкова Ненчева
- 14. Адриана Димитрова Генчева
- 15. Станимир Иванов Чолаков
- 16. Христина Илиева Кашилска
- 17. Живка Радева Йовчева
- 18. Йордан Ангелов Алексиев
- 19. Петър Георгиев Троянов
- 20. Борислава Иванова Вичева
- 21. Румяна Каменова Герджикова-Благоева
- 22. Красимира Петрова Чаушева
- 23. Даниела Асенова Митева
- 24. Златка Георгиева Пеева
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Иван Пенчев Пенчев
- 2. Марко Христев Петров
- 3. Максим Александров Тополов
- 4. Александър Петров Трендафилов
- 5. Валерий Благоев Бръмбаров
- 6. Методи Иванов Спасов
- 7. Вълю Раев Илиев
- 8. Даниела Георгиева Кузмова
- 9. Елена Павлова Петрова
- 10. Здравка Георгиева Шишкова
- 11. Христо Димитров Шишков
- 12. Димитър Павлов Шишков
- 13. Кръстьо Запрянов Цветков
- 14. Иванка Господинова Хаджиева
- 15. Гошо Петров Дамянов
- 16. Петко Ангелов Петков
- 17. Стоян Крумов Мирчев
- 18. Васил Петров Пачалиев
- 19. Иван Тотев Стоянов