УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД обявява стипендиантска програма за студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка", съобщиха от лечебното заведение.

Инициативата има за цел да подпомогне обучението на бъдещи медицински специалисти и да насърчи професионалната им реализация в структурата на лечебното заведение.

Програмата предвижда отпускането на до 20 стипендии годишно, разпределени по курсове на обучение. Размерът на месечната стипендия варира от 250 до 900 лв. в зависимост от курса. След дипломиране, стипендиантите се ангажират да започнат работа в лечебното заведение, където вече са придобили опит и познания.

Кандидатстването се извършва с набор от документи, включващи заявление, автобиография, удостоверение от висшето училище, документи за успех, мотивационно писмо и декларация. Документите се подават от 25.08.2025 г. до 25.09.2025 г. включително на адрес: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 66, до Деловодство на УМБАЛ "Свети Георги".

Повече информация за условията, сроковете и документите е публикувана на официалната страница на УМБАЛ "Свети Георги"

