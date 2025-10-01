Районна прокуратура-Пловдив се самосезира и разпореди проверка по медийни публикации за това, че две непълнолетни момчета на публично място са нанесли побой на възрастен мъж в града, съобщиха от държавното обвинение.

Според публикации в местни медии на кадрите се вижда как младежите първо разговарят с възрастния човек и когато той им обръща гръб, го събарят на земята и започват да го ритат. Според информацията записът е бил публикуван във фейсбук група на квартал "Кючюк Париж", но впоследствие е бил изтрит.

Наблюдаващият прокурор е дал указания за снемане на обяснения от пострадалия, от извършителите, както и от други граждани, станали свидетели на инцидента. Възложено е изготвяне на съдебномедицинско експертно становище за установяване на причинените травматични увреждания на пострадалия, съобщиха още от прокуратурата.

Проверката е възложена на служители от сектор "Криминална полиция" при първо районно управление към Областната дирекция на МВР в Пловдив. Срокът за приключването ѝ е едномесечен.

