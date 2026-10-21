Нови камери има на кръстовището на ул. "Любен Каравелов" с бул. "Христо Ботев" и това на бул. "Коматевско шосе" с бул. "Никола Вапцаров"

290 Снимка: БТА

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В Пловдив продължава модернизирането на системата за видеонаблюдение към Центъра за управление на трафика, информираха от Общинско предприятие (ОП) "Организация и контрол на транспорта". На 11 места в града са заменени износени и морално остарели камери, като на част от локациите е увеличен и техният брой.

Днес монтажът продължава по бул. "Лев Толстой", както и на кръстовищата на бул. "Никола Вапцаров" и бул. "Христо Ботев", ул. "Авксентий Велешки" и бул. "Мария Луиза", както и ул. "Петко Д. Петков" и бул. "Санкт Петербург".

Предвижда се системата за видеонаблюдение да включи и две нови точки: кръстовището на ул. "Любен Каравелов" с бул. "Христо Ботев" и това на бул. "Коматевско шосе" с бул. "Никола Вапцаров". На тези места камерите вече са поставени.

През идната седмица, ако метеорологичните условия позволяват, монтажните работи ще продължат на кръстовищата на бул. "Христо Ботев" с ул. "Любен Каравелов" и на бул. "Никола Вапцаров" с бул. "Македония".

След завършването на всички дейности Центърът за управление на трафика ще разполага общо с 39 камери. Новата техника ще улеснява наблюдението на пътната обстановка, проследяването и контрола на трафика, както и по-ефективното управление на движението в града.

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