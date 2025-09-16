Кампанията "Здраве за всички" цели да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, включително да подпомогне съвременното диспансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания

Безплатни консултативни прегледи за диспансерно проследяване при пациенти с доказани лимфоми и множествен миелом организира на 25 септември Клиниката по клинична хематология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Свети Георги" - Пловдив , съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Инициативата е част от септемврийската кампания на УМБАЛ "Свети Георги""Здраве за всички".

Пациентите ще бъдат консултирани от висококвалифициран екип специалисти; ще получат отговори на важни въпроси, свързани с конкретното заболяване, а при необходимост могат да бъдат насочени за допълнителни изследвания.

Клиниката по клинична хематология е водещо национално звено за диагностика, лечение и проследяване на злокачествени и доброкачествени хематологични заболявания. Тя прилага най-съвременни диагностични и терапевтични методи в тясно сътрудничество с другите структури на лечебното заведение, се посочва в съобщението.

Кампанията "Здраве за всички" цели да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, включително да подпомогне съвременното дипансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания.

Прегледите ще се провеждат на 25 септември в Приемно-консултативния блок на клиниката, разположен в ДКЦ "Св. Георги" (бул. "Васил Априлов" 15А) - ет.3, кабинети 37А и 38. Изисква се предварително записване на тел. +359 889 212 877, в работни дни, от 13:00 -15:00 ч.

Пациентите трябва да представят необходимата медицинска документация.

През юли кампанията "Здраве за всички" на УМБАЛ "Свети Георги" проведе безплатни профилактични прегледи за ранно откриване на болестта на Паркинсон и различни форми на деменция.

