Доброволци и полицейски екипи издирват 78-годишна жена в казанлъшкото село Средногорово, съобщи за БТА кметът на селото Илиян Илиев. Жената се казва Кръстина Първанова и е в неизвестност от вчера.

Издирва се

Жената има малко стадо от около 25 кози, които извежда на паша, но снощи в селото са се прибрали само животните ѝ. С нея обикновено се движат и няколко кучета, които обаче също не са се прибрали.

Сутринта е подаден сигнал до кмета, който е уведомил органите на реда. "Съобщиха ми жители на селото, аз отидох при сина ѝ, който потвърди, че тя не се е прибрала, и аз уведомих полицията", обясни Илиян Илиев.

Сигналът е подаден около 10:00 часа сутринта, като от тогава се правят обходи, посочи той. Въпреки дъждовното време, се обхожда и землището на селото, но до момента няма открити следи нито от жената, нито от кучетата ѝ.

На терен са местни жители, животновъди и земеделци, които познават района, както и служители на Областната дирекция на МВР и служители на кметството. По думите му жената живее в селото отдавна и познава землището, но то е около 96 декара - сред най-големите в общината.

Издирването ще продължи в светлата част на денонощието, като ще се следват указанията на органите на реда. Ако днес издирвателните действия не дадат резултат, утре ще продължим търсенето с доброволци, каза още кметът.

