Трагичен инцидент отложи началото на премиерата на "Тоска" в Софийската опера, с която започва новият сезон 2025/26, съобщи БТА.

Към 19:20 ч. събралата се в залата публика бе помолена от озвучителната уредба да напусне залата за неопределено време поради възникнал инцидент.

Оказва се, че възрастна жена от публиката е починала, докато очаква началото на спектакъла. На мястото пристигна екип на "Спешна помощ", но лекарите само констатирали смъртта на жената.

Публиката, сред която бе и председателят на Народното събрание Наталия Киселова, бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.

Снимка: БТА

Малко след 20:00 ч., отново от озвучителната система, обаче бе съобщено, че представлението се отлага за утре - 27 септември.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.

