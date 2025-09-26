Трагичен инцидент отложи началото на премиерата на "Тоска" в Софийската опера, с която започва новият сезон 2025/26, съобщи БТА.
Към 19:20 ч. събралата се в залата публика бе помолена от озвучителната уредба да напусне залата за неопределено време поради възникнал инцидент.
Оказва се, че възрастна жена от публиката е починала, докато очаква началото на спектакъла. На мястото пристигна екип на "Спешна помощ", но лекарите само констатирали смъртта на жената.
Публиката, сред която бе и председателят на Народното събрание Наталия Киселова, бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.
Малко след 20:00 ч., отново от озвучителната система, обаче бе съобщено, че представлението се отлага за утре - 27 септември.
Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.
