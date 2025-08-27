Защо предиабетът има много по-голямо значение, отколкото осъзнаваме
Предиабетът е състояние, при което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните, но все още не достатъчно високи, за да бъде поставена диагноза "диабет тип 2". То често протича безсимптомно, но сигнализира за реална опасност. И именно тук е най-голямата възможност - да предотвратим, преди да се наложи да лекуваме.
Според последното издание на IDF Diabetes Atlas¹ за 2025 г., 589 милиона възрастни по света живеят с диабет - това е 1 на всеки 9 души. Очаква се до 2050 г. този брой да достигне 853 милиона, или 1 на всеки 8 възрастни. Но още по-тревожно е, че 43% от тях не са диагностицирани. Това означава, че милиони живеят с риск от усложнения, без дори да го подозират.
Ако се вгледаме по-отблизо в предиабета, данните са още по-красноречиви - 635 милиона възрастни вече имат нарушен глюкозен толеранс (IGT), което ги поставя в зоната на повишен риск от развитие на диабет тип 2. Прогнозите сочат, че до 2050 г. те ще бъдат 846.5 милиона.
Предиабетът не е присъда - той е шанс за промяна
Добрата новина е, че това състояние е обратимо. Ако бъде разпознат навреме, чрез промени в начина на живот - по-здравословно хранене, повече движение и контрол на теглото - рискът от прогресия към диабет тип 2 може да бъде драстично намален или дори напълно елиминиран.
Проучванията сочат¹, че:
- 75% от хората са се опитали да отслабнат или да се упражняват повече, за да предотвратят диабет.
- 63% са увеличили физическата си активност.
- 76% са направили промени в диетата си, включително повече плодове, зеленчуци и домашно приготвена храна.
И все пак, голяма част от населението остава в неведение. 59% от анкетираните не са сигурни дали знанията им за диабета са се подобрили. 30% никога не са обсъждали риска с лекар, а 56% се чувстват безсилни да предотвратят заболяването, дори и когато знаят, че са в риск.
Колко сте информирани?
За да разберем какво знае обществото за риска от диабет и предиабет, ви каним да отделите няколко минути и да попълните кратка анкета:
Тя ще помогне за по-точно и ефективно насочване на усилията по информираност и профилактика.
Знаете ли своя личен риск? Проверете го още днес.
Много от нас смятат, че това "няма как да се случи на мен". Но диабетът не подбира - той зависи от генетика, тегло, начин на хранене, движение и стрес. Един лесен и безплатен начин да научите дали сте в риск е чрез този онлайн тест:
Направете тест за оценка на риска от предиабет и диабет тип 2
Той е подходящ за всеки и дава бърза оценка въз основа на фактори като възраст, тегло, семейна анамнеза и начин на живот.
Разговорите могат да спасят животи
Все още твърде малко хора говорят открито с лекаря си за риска от диабет. Според проучвания²:
- 64% от хората с диабет или предиабет са имали такъв разговор, но 30% никога не са обсъждали темата.
- 43% са поискали изследване, след като са разпознали симптоми.
- 35% са предприели действие заради фамилна обремененост.
- 71% са търсили съвет от семейството и близки, когато са научили за риска.
Да водим разговорите - това е първата стъпка към действие.
Децата също са във фокуса
Разпространението на тип 2 диабет при хора под 40 години, включително деца и тийнейджъри, е нараснало значително. Това се дължи основно на увеличената честота на затлъстяване в детството и липсата на достатъчно движение.
Добрата новина е, че:
- 68% от децата в проучените семейства спортуват поне веднъж седмично.
Семействата, които подкрепят децата в движението и храненето, често играят решаваща роля в превенцията.
Предиабетът е предупреждение, което не трябва да пренебрегваме
Нарастващата честота на предиабет и диабет тип 2, особено сред младите и в градските райони, прави темата по-актуална от всякога. Това не е само медицински проблем - това е социално и обществено предизвикателство.
С предиабета можем да се справим, ако го приемем сериозно.
- Проверете риска си.
- Попълнете анкетата.
- Говорете с личния си лекар.
- Направете дори малка промяна в храненето или движението.
- Споделете видеото с близки и приятели. Говорете с тях за проблема.
Предиабетът не е край, а предупреждение. И възможност. С малко информираност, лична отговорност и ранни действия, можем да обърнем тенденцията и да защитим здравето си и това на близките си в дългосрочен план.
Нека използваме този шанс.
Референции
¹ International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium: 2025. Available at: https://diabetesatlas.org
² *Merck. 2024 Survey into general public"s understanding of type 2 diabetes: Raw Data. Available at: https://www.merckgroup.com/content/dam/web/corporate/non-images/expertise/vibrant-thoughts/en/2024-Red-Card-campaign-Vibrant-Thoughts-data-accompaniment.pdf
BG-NOND-00070/Aug"25
