Предиабетът е състояние, при което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните, но все още не достатъчно високи, за да бъде поставена диагноза "диабет тип 2". То често протича безсимптомно, но сигнализира за реална опасност. И именно тук е най-голямата възможност - да предотвратим, преди да се наложи да лекуваме.

Според последното издание на IDF Diabetes Atlas¹ за 2025 г., 589 милиона възрастни по света живеят с диабет - това е 1 на всеки 9 души. Очаква се до 2050 г. този брой да достигне 853 милиона, или 1 на всеки 8 възрастни. Но още по-тревожно е, че 43% от тях не са диагностицирани. Това означава, че милиони живеят с риск от усложнения, без дори да го подозират.

Ако се вгледаме по-отблизо в предиабета, данните са още по-красноречиви - 635 милиона възрастни вече имат нарушен глюкозен толеранс (IGT), което ги поставя в зоната на повишен риск от развитие на диабет тип 2. Прогнозите сочат, че до 2050 г. те ще бъдат 846.5 милиона.

Предиабетът не е присъда - той е шанс за промяна

Добрата новина е, че това състояние е обратимо. Ако бъде разпознат навреме, чрез промени в начина на живот - по-здравословно хранене, повече движение и контрол на теглото - рискът от прогресия към диабет тип 2 може да бъде драстично намален или дори напълно елиминиран.

Проучванията сочат¹, че:

75% от хората са се опитали да отслабнат или да се упражняват повече, за да предотвратят диабет.

63% са увеличили физическата си активност.

76% са направили промени в диетата си, включително повече плодове, зеленчуци и домашно приготвена храна.

И все пак, голяма част от населението остава в неведение. 59% от анкетираните не са сигурни дали знанията им за диабета са се подобрили. 30% никога не са обсъждали риска с лекар, а 56% се чувстват безсилни да предотвратят заболяването, дори и когато знаят, че са в риск.

Колко сте информирани?

За да разберем какво знае обществото за риска от диабет и предиабет, ви каним да отделите няколко минути и да попълните кратка анкета:

Попълнете анкетата тук

Тя ще помогне за по-точно и ефективно насочване на усилията по информираност и профилактика.

Знаете ли своя личен риск? Проверете го още днес.

Много от нас смятат, че това "няма как да се случи на мен". Но диабетът не подбира - той зависи от генетика, тегло, начин на хранене, движение и стрес. Един лесен и безплатен начин да научите дали сте в риск е чрез този онлайн тест:

Направете тест за оценка на риска от предиабет и диабет тип 2

Той е подходящ за всеки и дава бърза оценка въз основа на фактори като възраст, тегло, семейна анамнеза и начин на живот.

Разговорите могат да спасят животи

Все още твърде малко хора говорят открито с лекаря си за риска от диабет. Според проучвания²:

64% от хората с диабет или предиабет са имали такъв разговор, но 30% никога не са обсъждали темата.

43% са поискали изследване, след като са разпознали симптоми.

35% са предприели действие заради фамилна обремененост.

71% са търсили съвет от семейството и близки, когато са научили за риска.

Да водим разговорите - това е първата стъпка към действие.

Децата също са във фокуса

Разпространението на тип 2 диабет при хора под 40 години, включително деца и тийнейджъри, е нараснало значително. Това се дължи основно на увеличената честота на затлъстяване в детството и липсата на достатъчно движение.

Добрата новина е, че:

68% от децата в проучените семейства спортуват поне веднъж седмично.

Семействата, които подкрепят децата в движението и храненето, често играят решаваща роля в превенцията.

Предиабетът е предупреждение, което не трябва да пренебрегваме

Нарастващата честота на предиабет и диабет тип 2, особено сред младите и в градските райони, прави темата по-актуална от всякога. Това не е само медицински проблем - това е социално и обществено предизвикателство.

С предиабета можем да се справим, ако го приемем сериозно.

Проверете риска си.

Попълнете анкетата.

Говорете с личния си лекар.

Направете дори малка промяна в храненето или движението.

Споделете видеото с близки и приятели. Говорете с тях за проблема.

Предиабетът не е край, а предупреждение. И възможност. С малко информираност, лична отговорност и ранни действия, можем да обърнем тенденцията и да защитим здравето си и това на близките си в дългосрочен план.

Нека използваме този шанс.

