По време на специализирана индустриално-академична визита в Китай делегация на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), включваща ректора проф. д-р Миглена Темелкова, главния секретар Нина Найденова и ас. инж. Никола Бакалов (Катедра "Информационни технологии"), подписа меморандуми с Chongqing University of Posts and Telecommunications и Chongqing Electronic Science and Technology Vocational University. Документите предвиждат двустранна мобилност на студенти и преподаватели, съвместни изследвания и събития, както и разработване на общи програми в областта на дигиталните науки.

Снимка: ВУТП

С Chongqing University of Posts and Telecommunications договорът бе скрепен от президента на университета г-н Су Сен и проф. Темелкова и включва обмен на публикации и академична информация, както и коорганизация на международни конференции и семинари. В Chongqing Electronic Science and Technology Vocational University ръководствата — проф. Темелкова и вицепрезидентът г-н Синг Кунлун — обсъдиха възможности за съвместни специалности и практически ориентирани курсове в дигиталните технологии.

Снимка: ВУТП

Новите меморандуми надграждат по-широката стратегия на ВУТП за дигитална трансформация на обучението, научните изследвания и развойната дейност. Те допълват подписаните през октомври 2024 г. в София споразумения с Университета на Ланджоу и с Пекинския университет по пощи и телекомуникации, резултат от Българо-китайския форум на ректорите за сътрудничество и обмен. Така за последната година ВУТП достига четири активни академични партньорства с висши училища в Китай.

Снимка: ВУТП

По време на визитата екипът на ВУТП участва и в Huawei Connect 2025: "All Intelligence" — глобална конференция с над 25 000 участници от индустрията, академичните среди и публичния сектор. Тазгодишният фокус бе върху интеграцията на изкуствения интелект в различни отрасли, а представителите на българската страна обсъдиха надграждане на съществуващото сътрудничество с технологичната компания.

Снимка: ВУТП

Очакванията са, че договореностите ще ускорят съвместните публикации и проектни консорциуми, ще улеснят двустранната мобилност на преподаватели и студенти и ще доведат до нови учебни формати с пряка полза за българските студенти и ИКТ сектора. В дългосрочен план подобни партньорства приближават академичната среда до реалните нужди на индустрията — от високоспециализирани кадри до приложни разработки, които остават в България.

