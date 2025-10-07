"Софийска вода" АД продава 13 броя употребявани моторни превозни средства
"Софийска вода" АД обявява търг за 13 броя използвани и употребявани моторни превозни средства (ИУМПС). Търгът е с тайно наддаване и е само за юридически лица. Участниците е необходимо да внесат 10% от обявената начална тръжна цена за посочените ИУМПС, а преводът трябва да бъде нареден не по-късно от 4 ноември по обявената банкова сметка в Банка ДСК.
Оглед на превозните средства може да се извършва всеки работен ден в периода от 23.10.2025 г. до 30.10.2025 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. по местонахождение им, посочено в документацията.
Всички модели, условията и необходимите документи за участие в търга можете да намерите на страницата на дружеството в раздел "Профил на купувача": https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha/drugi-pokani-za-oferti/2581
