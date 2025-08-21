Медицинският надзор не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом". Това става ясно от протокола от проверката, с който разполага БНР. Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет и след като обвинената в насилие д-р Ирена Шикова поиска такава проверка.

Свидетелка потвърди разказа на ошамарената родилка в "Майчин дом"
Виж още Свидетелка потвърди разказа на ошамарената родилка в "Майчин дом"

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова. Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.

Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант. Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар. На болницата не са направени задължителни предписания. 

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
50663
Съперникът на Лудогорец: От Северна Македония, с албанско самосъзнание и българска следа Корнер
Съперникът на Лудогорец: От Северна Македония, с албанско самосъзнание и българска следа
7395
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност Бизнес
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност
4683
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот IT
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот
2973
Френска петиция иска да блокира заемането на гоблена от Байо на Великобритания Impressio
Френска петиция иска да блокира заемането на гоблена от Байо на Великобритания
694
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
8215
Кюфтенца с доматен сос на фурна Вкусотии
Кюфтенца с доматен сос на фурна
1127
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
2036
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
76098