467 Снимка: iStock by Getty Images

Съветът на ректорите пое водещата роля в преговорите и опосредства осигуряването на лицензи за системата за антиплагиатстки проверки в 21 университета и едно здравно заведение.

След като през юни Министерството на образованието и науката уведоми ректорите, че ведомството няма да поднови договора, осигуряващ безплатен достъп на всички университети до национална система за проверка за плагиатство на студентски и научни работи, висшите училища бяха оставени без технически средства, с които да проверяват дипломни и курсови работи на студентите си, както и дисертации и други научни трудове на академичния състав. По този начин те трябваше сами да закупуват софтуера и самостоятелно да договарят условията по него.

Представителите на висшите училища сигнализираха Съвета на ректорите с искане за съдействие при подновяването на договорите, поради високите ценови стойности на програмните продукти, улавящи преписани текстове. Академичните ръководства упълномощиха председателя на Съвета на ректорите на висшите училища проф. д-р Миглена Темелкова да ги представлява в преговорния процес. С помощта на сдружението, образователните институции се сдобиха с преференциални условия, като всеки университет подписа индивидуален договор с фирмата доставчик за следващите три години. Софтуерната система за осъществяване на проверка на писмени работи за наличие на плагиатство и текстове, генерирани с изкуствен интелект, ще се използва от 21 университета и едно лечебно заведение.

Използването на антиплагиатски софтуер е изключително важно за осъществяването на политиките за развитие на всяко висше училище, както и за академичното израстване на преподавателския състав и акредитационните процедури. "Наличието на този софтуер е заложено в политиката за развитие на не един български университет от МОН и затова неосигуряването му от страна на държавата ни изненада в началото на лятото. Успяхме обаче с общи усилия да не допуснем да бъдат застрашени нормалните процеси на работа. Считаме обаче, че е коректно този разход да бъде възстановен в бюджетите ни от страна на министерството, защото той се явява непредвиден за нас." - коментира казуса проф. Темелкова.

В стремежа си да гарантира научната етика и академичната честност, Съветът на ректорите предложи надеждни механизми за откриване на плагиатство, така че да бъдат покрити всички необходими международни академични стандарти. По този начин се осигури оптимизиране на ресурсите и унифициране на стандартите за проверка на оригиналността в част от академичната общност, като същевременно се повиши достъпността и ефективността на използваните софтуерни инструменти.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.