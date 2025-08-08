С тържествена церемония във Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Н. Й. Вапцаров" във Варна днес бяха посрещнати новите 55 курсанти, предава БТА.

Снимка: BulFoto

От тях 19 са бъдещи военни лекари, а останалите 36 ще се присъединят към редовете на Военноморските сили като различни специалисти след завършване на обучението си.

Снимка: BulFoto

Началникът на ВВМУ, флотилен адмирал проф. Калин Калинов, приветства курсантите и техните близки. Той отбеляза, че Морската академия е не само най-старото техническо училище в България, но вече с гордост носи и определението "най-високотехнологично".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Проф. Калинов подчерта, че по време на обучението си курсантите ще се обучават в съвременни и иновативни сфери като изкуствен интелект и сензорни системи.

Снимка: BulFoto

Той увери родителите, че децата им са в сигурни ръце и ги покани на 13 септември, за да се запознаят с резултатите от военното обучение на младите бъдещи офицери.

Снимка: BulFoto

С думи към присъстващите се обърна и Милена Куцарова - майка на Валя Ризова, една от бъдещите военни лекари.

Снимка: BulFoto

Тя сподели, че дъщеря ѝ и нейните колеги не просто са избрали професия, а са поели мисия - да служат на Родината. По думите ѝ такова решение изисква характер, убеждение и смелост.

ИЗБРАНО
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на пре...
9038
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
14283
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК Бизнес
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК
9359
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета IT
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета
1237
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
10537
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния URBN
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния
1819
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция Trip
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция
416
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан Вкусотии
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан
1977
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
2782
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
4517