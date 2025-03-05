След множество сигнали за насилие над кучето, то бе спасено от униформени

1928 Снимка: Главна дирекция "Национална полиция"

Куче, малтретирано от доскорошния си стопанин, беше спасено от униформени и получи нов дом в Районното управление в Козлодуй.

От Главна дирекция "Национална полиция" съобщиха във "Фейсбук", че полицаи от крайдунавския град са спасили четириногия любимец, след множество сигнали от граждани за жестокост и насилие над него. Кучето било жертва на доскорошния си собственик.

С помощта на униформените в Козлодуй и общинския ветеринарен лекар животното е изведено от жилището, в което се е намирало.

Настанено е било в общинската ветеринарна амбулатория, където за него са положени всички необходими грижи.

Следващата стъпка била да му бъде намерен подходящ дом. Тогава полицаите решили, че най-подходящо за Цезар е да остане на най-сигурното място в града - Районното управление.