РПУ-Козлодуй стана дом на четириногия Цезар, който бе спасен от жесток стопанин
След множество сигнали за насилие над кучето, то бе спасено от униформени
Куче, малтретирано от доскорошния си стопанин, беше спасено от униформени и получи нов дом в Районното управление в Козлодуй.
Добрата новина
От Главна дирекция "Национална полиция" съобщиха във "Фейсбук", че полицаи от крайдунавския град са спасили четириногия любимец, след множество сигнали от граждани за жестокост и насилие над него. Кучето било жертва на доскорошния си собственик.
С помощта на униформените в Козлодуй и общинския ветеринарен лекар животното е изведено от жилището, в което се е намирало.
Настанено е било в общинската ветеринарна амбулатория, където за него са положени всички необходими грижи.
Следващата стъпка била да му бъде намерен подходящ дом. Тогава полицаите решили, че най-подходящо за Цезар е да остане на най-сигурното място в града - Районното управление.