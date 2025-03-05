Куче, малтретирано от доскорошния си стопанин, беше спасено от униформени и получи нов дом в Районното управление в Козлодуй. 

Добрата новина

От Главна дирекция "Национална полиция" съобщиха във "Фейсбук", че полицаи от крайдунавския град са спасили четириногия любимец, след множество сигнали от граждани за жестокост и насилие над него. Кучето било жертва на доскорошния си собственик. 

С помощта на униформените в Козлодуй и общинския ветеринарен лекар животното е изведено от жилището, в което се е намирало.

Настанено е било в общинската ветеринарна амбулатория, където за него са положени всички необходими грижи.

Следващата стъпка била да му бъде намерен подходящ дом. Тогава полицаите решили, че най-подходящо за Цезар е да остане на най-сигурното място в града - Районното управление.

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