"Високите технологии в интерес на медицинския хуманизъм" - под този надслов беше официално осветена новата Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша. Церемонията бе извършена лично от Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български.

Събитието събра ръководители на лечебни заведения, медицински специалисти и представители на здравните институции.

"За нас и за здравеопазването в България това е специален ден - ден, в който правим важна стъпка напред. Това не е просто разширяване на нашата практика а развитие, основано на високотехнологична и иновативна медицина. Сред присъстващите са голяма част от хората, с които на 12.12.2012 г. създадохме Сити Клиник. Мултидисциплинарното сътрудничеството е нашият път - в съвременната медицина границите между специалностите не съществуват. Нашата цел е една - високите технологии в услуга на медицинския хуманизъм. Вярвам, че ние успяваме да прилагаме тази максима до сега и ви уверявам, че ще успяваме и в бъдеще", сподели проф. Иво Петров - медицински директор на болницата и член-кореспондент на БАН.

В болницата на ул. "Константин Помянов" 1, освен известната вече сърдечно-съдова практика на Acibadem City Clinic, вече е мултидисциплинарен комплекс, който съчетава авангардни технологии и интегрирани AI решения с екип от водещи специалисти в специалностите ендокринология, пулмнология и обща хирургия. Основната цел продължава да е осигуряването на цялостен подход в грижата и предоставянето на най-доброто възможно отношенеи и медицинска услига за всеки пациент - ценност, заложена в ДНК-то на Acibadem City Clinic.

Acibadem City Clinic УМБАЛ е и единственото лечебно заведение в България, акредитирано по най-високия световен стандарт в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).

"Поздравяваме ви за успехите, които вече сте постигнали, и за международното признание, което JCI акредитацията носи. Това е свидетелство за вашата работа и усилия", заяви в своето обръщение Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български.

Поздравление отправи и д-р Николай Брънзалов, председател на УС на БЛС:"От името на Българския лекарски съюз имам удоволствието да ви поздравя с откриването и освещаването на болницата! Със своите модерни диагностични и терапевтични възможности, висококвалифициран екип и акредитация по най-високите международни стандарти, болницата е пример за достъпно и съвременно здравеопазване в България."

Източник: Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша

За Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша

Новата болница впечатлява с мащабите си - седем нива с обща площ близо 14 000 кв. м., над 170 легла, шест операционни зали и повече от 35 специализирани кабинета в рамките на собственото си ДКЦ.

В структурата ѝ са включени клиники и отделения по:

  • Кардиология
  • Инвазивна кардиология
  • Ендоваскуларна терапия
  • Кардиохирургия
  • Съдова хирургия
  • Ангиология и флебология
  • Вътрешни болести
  • Ендоскопска, висцерална и бариатрична хирургия
  • Електрофизиология и електрокардиостимулация
  • Образна диагностика
  • Реанимация и интензивно лечение

Преди сегашното разширение, за последните 5 години, през лечебното заведение са преминали над 125 000 пациенти, с близо 53 000 хоспитализации и 126 000 амбулаторни прегледа.

През университетската болница преминават средно по 250 студенти в различни направления всяка учебна година. Освен това, тук са обучени над 300 студенти на доброволен стаж, зачислени са 180 специализанти, а повече от 200 кандидата са положили държавен изпит за придобиване на специалност по кардиология пред Комисията по кардиология, чийто председател е проф. Иво Петров.

Съдържание на: Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша
ИЗБРАНО
Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болнично легло Лайф
Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болнично легло
21909
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ Корнер
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ
20311
Индустрията показа своя план за декарбонизация, търси държавата за партньор Бизнес
Индустрията показа своя план за декарбонизация, търси държавата за партньор
8557
Само 49 лв. за оригинален тонер с Brother DCP-L1630W IT
Само 49 лв. за оригинален тонер с Brother DCP-L1630W
4783
Стара географска карта, намерена от библиотекар в САЩ, бе върната от ФБР на Мексико Impressio
Стара географска карта, намерена от библиотекар в САЩ, бе върната от ФБР на Мексико
2322
Как да се сдобием с домашен фитнес? DIY декораторът Теди Амова показва URBN
Как да се сдобием с домашен фитнес? DIY декораторът Теди Амова показва
890
Най-добрите страни за емигранти през 2025 г. Trip
Най-добрите страни за емигранти през 2025 г.
1172
Панирани цели гъби Вкусотии
Панирани цели гъби
959
Какво е числото на вашата съдба? Zodiac
Какво е числото на вашата съдба?
3309
Есента е тук: Още по-ниски температури, превалявания и облачно време в следващите дни Времето
Есента е тук: Още по-ниски температури, превалявания и облачно време в следващите дни
1648