"Високите технологии в интерес на медицинския хуманизъм" - под този надслов беше официално осветена новата Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша. Церемонията бе извършена лично от Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български.

Събитието събра ръководители на лечебни заведения, медицински специалисти и представители на здравните институции.

"За нас и за здравеопазването в България това е специален ден - ден, в който правим важна стъпка напред. Това не е просто разширяване на нашата практика а развитие, основано на високотехнологична и иновативна медицина. Сред присъстващите са голяма част от хората, с които на 12.12.2012 г. създадохме Сити Клиник. Мултидисциплинарното сътрудничеството е нашият път - в съвременната медицина границите между специалностите не съществуват. Нашата цел е една - високите технологии в услуга на медицинския хуманизъм. Вярвам, че ние успяваме да прилагаме тази максима до сега и ви уверявам, че ще успяваме и в бъдеще", сподели проф. Иво Петров - медицински директор на болницата и член-кореспондент на БАН.

В болницата на ул. "Константин Помянов" 1, освен известната вече сърдечно-съдова практика на Acibadem City Clinic, вече е мултидисциплинарен комплекс, който съчетава авангардни технологии и интегрирани AI решения с екип от водещи специалисти в специалностите ендокринология, пулмнология и обща хирургия. Основната цел продължава да е осигуряването на цялостен подход в грижата и предоставянето на най-доброто възможно отношенеи и медицинска услига за всеки пациент - ценност, заложена в ДНК-то на Acibadem City Clinic.

Acibadem City Clinic УМБАЛ е и единственото лечебно заведение в България, акредитирано по най-високия световен стандарт в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).

"Поздравяваме ви за успехите, които вече сте постигнали, и за международното признание, което JCI акредитацията носи. Това е свидетелство за вашата работа и усилия", заяви в своето обръщение Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български.

Поздравление отправи и д-р Николай Брънзалов, председател на УС на БЛС:"От името на Българския лекарски съюз имам удоволствието да ви поздравя с откриването и освещаването на болницата! Със своите модерни диагностични и терапевтични възможности, висококвалифициран екип и акредитация по най-високите международни стандарти, болницата е пример за достъпно и съвременно здравеопазване в България."

За Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша

Новата болница впечатлява с мащабите си - седем нива с обща площ близо 14 000 кв. м., над 170 легла, шест операционни зали и повече от 35 специализирани кабинета в рамките на собственото си ДКЦ.

В структурата ѝ са включени клиники и отделения по:

Кардиология

Инвазивна кардиология

Ендоваскуларна терапия

Кардиохирургия

Съдова хирургия

Ангиология и флебология

Вътрешни болести

Ендоскопска, висцерална и бариатрична хирургия

Електрофизиология и електрокардиостимулация

Образна диагностика

Реанимация и интензивно лечение

Преди сегашното разширение, за последните 5 години, през лечебното заведение са преминали над 125 000 пациенти, с близо 53 000 хоспитализации и 126 000 амбулаторни прегледа.

През университетската болница преминават средно по 250 студенти в различни направления всяка учебна година. Освен това, тук са обучени над 300 студенти на доброволен стаж, зачислени са 180 специализанти, а повече от 200 кандидата са положили държавен изпит за придобиване на специалност по кардиология пред Комисията по кардиология, чийто председател е проф. Иво Петров.