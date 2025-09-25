Полицаи глобиха Димитър Бербатов в центъра на София (снимки)
По неофициална информация става дума за неправилно паркиране, за което футболната звезда е бил санкциониран с 50 лева
Полицаи глобиха футболната легенда Димитър Бербатов в центъра на София, става ясно от кадри на "Булфото".
Бербатов е заснет в близост до паметника на Васил Левски в столицата, където служители на КАТ са му написали фиш за административно нарушение.
От "Булфото" посочват, че не е станало ясно защо е бил глобен известният ни футболист.
По неофициална информация става дума за неправилно паркиране, за което Димитър Бербатов е бил санкциониран с 50 лева.
В средата на юли за неправилно паркиране и забранен обратен завой беше глобен и депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков. Народният представител беше санкциониран със 100 лева, от които 50 лева за неправилното паркиране и 50 лева за обратния завой през двойно непрекъсната линия.
След като видео от нарушенията беше разпространено в социалните мрежи, Пейков се извини за постъпката си и благодари на "съзнателния гражданин", който го е снимал.