Полицаи глобиха футболната легенда Димитър Бербатов в центъра на София, става ясно от кадри на "Булфото".

Бербатов е заснет в близост до паметника на Васил Левски в столицата, където служители на КАТ са му написали фиш за административно нарушение.

Снимка: BulFoto

От "Булфото" посочват, че не е станало ясно защо е бил глобен известният ни футболист.

По неофициална информация става дума за неправилно паркиране, за което Димитър Бербатов е бил санкциониран с 50 лева.

Снимка: BulFoto

В средата на юли за неправилно паркиране и забранен обратен завой беше глобен и депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков. Народният представител беше санкциониран със 100 лева, от които 50 лева за неправилното паркиране и 50 лева за обратния завой през двойно непрекъсната линия. 

След като видео от нарушенията беше разпространено в социалните мрежи, Пейков се извини за постъпката си и благодари на "съзнателния гражданин", който го е снимал.

