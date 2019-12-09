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Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски, прие на 09 декември 2019 г., главния прокурор Сотир Цацаров и заместника му Иван Гешев.
Главният прокурор и заместникът му изразиха своето уважение към Българската православна църква и лично към Патриарх Неофит.
Негово Светейшество поздрави Гешев с назначаването му за главен прокурор и пожела успешен мандат. Обсъдени бяха бъдещи съвместни действия в подкрепа на православната вяра, включително и в местата за лишаване от свобода.