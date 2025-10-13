Отмениха прожекция на израелски филм в София поради съображения за сигурност
Прожекцията на израелския филм "Писмо до Давид" в Дома на киното беше отменена заради съображения за сигурност, съобщи Жаклин Вагенщайн - създател на фестивала "Синелибри".
По-рано в интернет беше разпространена петиция от интелектуалци, сред които главния редактор на сайта "Маргиналия" Юлияна Методиева, в която се настоява лентата да не бъде показвана у нас заради партньорството на Израел.
"Тази прожекция е отменена, защото на нея трябва да присъства и автора на филма и ние не можем да рискуваме неговата сигурност, както и сигурността на хората, и е отменена поради вандалски действия и всячески морален и друг тормоз в социалните мрежи, включително тази петиция. Тя действително датира след датата на отмяната, но МВР подозира също в разговорите, които сме провели, че част от подписалите петицията, са в основата и на вандалските действия, насочени към "Синелибри".
Ще има и други прожекции на този филм. Ще ги обявим" - каза пред БНР Жаклин Вагенщайн.