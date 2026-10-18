Авторът на десетки книги, основател на вестник „Делник“ и почетен гражданин на Ямбол си отиде на 76-годишна възраст, оставяйки богато литературно и публицистично наследство.

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Отиде си писателят Любомир Котев, съобщиха в социалните мрежи неговите близки и приятели. Той напусна този свят няколко месеца след като навърши 76-годишна възраст.

Любомир Котев е роден на 1 август 1950 г. в Ямбол. Завършва българска филология в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Професионалният му път започва през 1978 г., като през годините работи в различни печатни издания и като кореспондент на Българското национално радио. През 1994 г. основава вестник "Делник" в Ямбол, на който дълги години е главен редактор.

Котев оставя богато литературно наследство, включващо около 50 книги - романи, разкази, есета, пътеписи, публицистика и литературни изследвания. Сред най-значимите му произведения е многотомната поредица "Народопсихологии", посветена на особеностите на българския национален характер, историческата памет и обществените нагласи. Автор е още на "Оптимистична теория за Бай Ганьо", "Амаркорд - градът на моето детство", "Махалата", "Книга за Тунджа" и трилогията "Записки върху записките", посветена на Захарий Стоянов.

Особено място в творчеството му заемат родният Ямбол и котленското село Медвен, с които е свързан през целия си живот. В книгите си Котев пресъздава атмосферата на стария Ямбол, човешките съдби и промените в българското общество, съчетавайки личните спомени с размисли за историята и националната идентичност.

През ноември 2025 г. писателят представи в Ямбол десетата книга от поредицата "Народопсихологии" по време на творческа вечер, посветена на 75-годишнината му. Тогава той направи емоционално признание за връзката си с родния град: "Всичко, което съм написал през тези години, не бих написал, ако не беше този град мой и ако не ми бяха близки неговите хора."

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Само дни по-късно, на 26 ноември, Котев участва в литературно събитие на БТА, посветено на литературата и паметта. Там той говори за творчеството на Йордан Йовков, когото определя като голям европейски писател, и за необходимостта българската литературна класика да бъде преосмисляна от съвременна гледна точка.

За своя принос към литературата и културата Любомир Котев е удостоен с редица отличия. През 2017 г. получава Националната литературна награда "Захарий Стоянов", а през 2020 г. е обявен за почетен гражданин на Ямбол. През май 2025 г. е отличен и с наградата за наука, образование и култура "Джон Атанасов" на Община Тунджа.

Освен писател и журналист, Котев е активен участник в литературния живот на страната, член на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти. През годините работи и като преподавател по история на българската литература в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Със своите книги, журналистическа дейност и обществена ангажираност Любомир Котев оставя трайна следа в българската култура. Творчеството му ще продължи да пази паметта за родния Ямбол, за неговите хора и за противоречивата, но богата душевност на българина.

Поклон пред паметта му!

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