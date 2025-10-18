Пагоните и дипломите им бяха връчени на специална церемония, в която участваха президентът, военният министър, началникът на отбраната, началникът на ВВМУ, както и началникът на ВМА

5258 Снимка: БТА

18 курсанти от третия випуск по специалността "Военен лекар" получиха своите офицерски пагони на официална церемония във Военномедицинска академия (ВМА). Обучението им стартира през 2017 г. по тристранния проект на ВМА, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов".

Снимка: ВМА

На събитието присъстваха президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България, министърът на отбраната, началникът на отбраната, представители на военни структури и други официални гости.

Снимка: БТА

"Днес изпращаме третия випуск военни лекари на България. Когато стартирахме програмата, много хора се съмняваха. Наричаха я експеримент, ентусиазъм без посока. И девет години по-късно вече имаме изградена традиция и достойно бъдеще, което върви напред. И това бъдеще вече носи вашето име. В този тържествен ден, вие не просто получавате диплома и пагони, а отговорност и място в историята на ВМА. Съвсем заслужено, защото преминахте през сито, каквото никой друг студент по медицина в България не познава. Изградихте се. Израснахте. Доказахте, че имате сила и характер", заяви в обръщението си началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

Снимка: БТА

"Избрахте най-трудния, но и най-истинския път - по който се върви не заради лична слава, а заради другите. Оттук нататък ще говорим именно за пътя - но за този пред вас. Казват, че "бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си." Затова, още на първата ни среща, ви казах: не спирайте да мечтаете! Но нека мечтите ви не са само лични. Нека бъдат и мечти за тази страна, за нейните хора, за вашите пациенти. Не бъдете "още един лекар" или "още един офицер". Бъдете личности. Бъдете различни. Аз зная какво означава да гледаш в очите човек, който разчита изцяло на теб. Това не е теория, това е реалност и вие трябва да бъдете готови за нея. От този миг вашата биография ще се пише не с мастило, а с човешки животи, които ще бъдат спасени благодарение на вашето знание, дисциплина и съвест. Двата випуска преди вас вече дадоха пример. Вие сте доказателството, че каузата на военната медицина е жива! Затова и днес ви посрещаме не с фанфари, а с вяра, че ще носите тази мисия с чест и ще я укрепите за тези, които идват след вас", каза още Мутафчийски.

Снимка: БТА

"Никога не съм крил пристрастията си към всички, които избраха тази програма. Защото от самото начало виждам усилията ви, борбата ви, растежа ви - ден след ден. Видях как от едно семе на надежда израсна сила и увереност. Да станеш военен лекар означава именно това - да избереш не по-лесното, а по-смелото. Днешният ден е празник и за хората, които вървяха редом с вас - вашите родители и близки, които ви подкрепяха в най-тежките моменти, и вашите преподаватели, които вложиха знания, опит и частица от себе си, за да ви превърнат в медиците, от които България има нужда. И именно благодарение на тази подкрепа, днес сте готови да поемете тежестта на своята клетва. Носете я в сърцето си и нека тя да бъде вашият компас във всеки момент на изпитание. Оттук нататък вашите решения, вашите избори и вашите действия ще определят човешки съдби. На добър час! България вярва във вас, а ние ще бъдем зад вас. Бъдете достойни", добави началникът на ВМА.

Снимка: БТА

По традиция, отличникът на випуска започва работа директно във ВМА-София, а останалите са разпределени в различни военни формирования в цялата страна. Всички те ще имат възможност да специализират във ВМА, а техни учители ще бъдат доценти и професори на световно ниво. Сред приоритетните специалности са хирургия; ортопедия и травматология; анестезиология и интензивно лечение; психиатрия; пластична хирургия и изгаряния; вирусология; спешна медицина; инфекциозни заболявания; епидемиология.

Снимка: БТА

Вашата специалност бе създадена във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици, каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев в приветствието си към курсантите, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

"Когато говорим за стратегически инициативи, за развитието ни като модерна държава с амбицията да отстоява своята национална сигурност, неизменно трябва да споменем решението от преди осем години на ръководството на Военномедицинска академия, на Висшето военноморско училище и на Медицински университет - Варна за създаването на вашата специалност и то във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици", каза Радев.

Той отбеляза, че благодарение на тази далновидност днес има надеждни млади попълнения, които гарантират нарастващи способности във военномедицинското осигуряване.

Румен Радев акцентира още върху иновативното обучение и образование, както и върху изградената модерна, научна, образователна и социална инфраструктура.

"Вие сте положили две клетви - тази на защитник на родината и хипократовата клетва, вричайки се в най-висшите хуманни ценности, но днес вие поемате двойна отговорност - тази на българския офицер и на военния лекар, отговорност, която оттук нататък ще се измерва всеки ден със здравето и живота на военнослужещите и вашата преданост към родината", обърна се президентът към курсантите.

Снимка: БТА

"От днес във вашия живот настъпва качествена промяна - от военнослужещи курсанти вие ставате част от офицерския корпус на Българската армия и въоръжените ни сили. Благодарен съм за вашия труд, устойчивост, упоритост по време на обучението", каза министър Запрянов в приветствието си към випускниците. Той подчерта, че за шест години те са покрили изискванията за две бакалавърски дипломи - по военно дело и специализация "Медицинско осигуряване на въоръжените сили", което показва огромния им потенциал и дава основание да се вярва, че ги очаква успешна кариера във въоръжените сили.

Министърът на отбраната увери дипломиращите се военни лекари, че правителството полага максимални усилия да превърне развитието на въоръжените ни сили в приоритет, като припомни, че от началото на 2025 г. бяха увеличени както възнагражденията на военнослужещите със средно 30%, така и стипендиите във висшите военни училища. Той подчерта, че това е довело до рязко нарастване на броят на кандидатите за служба в Българската армия и за военно обучение. "На вашите плещи, като медицински специалисти, ще лежи усвояването на новостите в медицинската наука. Гответе се да бъдете лекари, да полагате грижи за здравето на нашите и на съюзническите военнослужещи. Убеден съм, че имате необходимите знания и опит", каза в заключение той.

Снимка: БТА

"В този тържествен ден вие не просто получавате диплома и пагони, а отговорност и място в историята. Избрахте най-трудния, но и най-истинския път - по който се върви не заради лична слава, а заради другите", обърна се към випускниците началникът на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили генерал-майор проф. д.м.н. Венцислав Мутафчийски. "Вие сте доказателството, че каузата на военната медицина е жива. Затова и днес ви посрещаме не с фанфари, а с вяра, че ще носите тази мисия с чест и ще я укрепите за тези, които идват след вас", каза той.

Снимка: БТА

Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов подчерта, че ключовата фраза за успеха на тази образователна програма е единство на усилията. "Три институции - Военномедицинска академия, Медицински университет - Варна и ВВМУ съчетаха традициите си и професионализма, за да осъществят и направят успешен този пилотен проект. Уверявам ви, че няма по-голяма чест от това да служите на родината си и то като военни лекари", зави той и изказа благодарност към ръководството на Министерството на отбраната за постоянната подкрепа.

