Никотиновите паучове: тихата революция срещу цигарите

610 Снимка: iStock by Getty Images

Никотинът е една от най-древните човешки зависимости. От векове той е свързван преди всичко с пушенето на тютюн - навик, който всяка година отнема живота на над 8 милиона души според Световната здравна организация (СЗО). В продължение на десетилетия борбата срещу цигарите се водеше чрез кампании, рестрикции и забрани. Но все повече специалисти признават: отказът не е единственият път.

Така в последните години в световния дебат за общественото здраве се появи ново понятие - намаляване на вредата. И един от най-интересните инструменти в този подход, освен устройствата за нагряване на тютюн и електронните цигари, са именно никотиновите паучове.

Какво представляват никотиновите паучове?

Никотиновите паучове (брандове като Zyn, On!, Velo) са малки бели сашета, които се поставят под горната устна и венеца. Те съдържат никотин - извлечен от тютюн или синтетично произведен. Употребата е дискретна: потребителят поставя пауча, никотинът се абсорбира през лигавицата в устата, а след 15-60 минути сашето се изхвърля. Няма дим, няма изпарения, няма пепел.

Урок от Севера: Швеция като лаборатория

Истинският аргумент за никотиновите паучове не идва от лаборатории, а от едно общество. В Швеция употребата на бездимни никотинови продукти - първо "снус", а после и паучове - доведе до резултат, който няма аналог в Европа: пушачите са под 5% от населението.

Това е прага, който СЗО определя като "общество без тютюн". Същевременно Швеция отчита най-ниската смъртност от рак на белия дроб на континента.

"Моделът е прост: хората не спират никотина, но спират дима," казва д-р Карл Фагерстрьом, един от пионерите на концепцията за намаляване на вредата. "Затова резултатите са толкова впечатляващи."

Американският експеримент

В САЩ паучовете влязоха на пазара през 2014 г. и дълго бяха нишов продукт. Но между 2021 и 2024 г. продажбите им се утроиха, а през януари 2025 г. FDA одобри 20 продукта на шведската компания Swedish Match за легален маркетинг.

Агенцията аргументира решението си така: ползите за пушачите, които преминават към паучове, надхвърлят потенциалните рискове. Това е поредно официално признание, че бездимните никотинови продукти могат да играят роля в общественото здраве.

Намаляване на вредата: прагматичен път напред

Мнозина критикуват никотиновите алтернативи като "новата зависимост". Но подходът на намаляване на вредата не цели перфектния свят, а реалистичния: хората винаги ще търсят никотин, въпросът е в каква форма. Историята показва, че абсолютната забрана често е по-малко ефективна от регулацията и информирания избор. Никотиновите паучове не са панацея, но са инструмент - и може би най-малко рисковият, с който разполагаме днес.

Никотиновите паучове са все още нови и непознати за голяма част от обществото. Но примерът на Швеция и решението на FDA показват, че те могат да се превърнат в ключов съюзник в борбата с тютюневата епидемия.

Вместо да делим обществото на "пушачи" и "бивши пушачи", можем да предложим трети път: потребители на по-малко вредни никотинови продукти. Това може да спаси милиони животи.