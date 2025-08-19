Случаи на листериоза - инфекция с хранителен произход, свързана с консумация на меко сирене, изглежда се разпространява в европейски страни, показват данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), съобщи ДПА.

Във Франция 21 души са се заразили от декември 2024 г. досега, двама са починали, след консумиране на меко сирене, заразено с бактерията listeria, която е често срещана в природата. Белгия, Дания, Нидерландия и Норвегия са съобщили за по "един генетично идентичен случай на листериоза", се отбелязва в седмичния доклад на центъра.

Епидемия от листериоза в Испания: Има ли опасност заразата да достигне България?
Виж още Епидемия от листериоза в Испания: Има ли опасност заразата да достигне България?

"Смята се, че тези хранителни продукти са пастьоризирано краве и козе сирене от Франция, които са достъпни на френския и европейските пазари и са за износ", посочват от ECDC.

При хора с нормална имунна система, това рядко води до заболяване, което се проявява с грипоподобни симптоми, повръщане или диария. В много случаи инфекцията преминава незабелязано.

Заразеното сирене от производителя Chavegrand е изтеглено от пазара във Франция и чужбина. Компанията изнася сирене в 31 страни по света. Причината за заразата остава неизяснена.

"Предвид дългия инкубационен период на листериозата (обикновено до 28 дни, но може да продължи и до осем седмици), хората, които са по-уязвими като бременни жени, възрастни и хора с имунодефицит или придружаващи заболявания, които може да са заразени, трябва да следят за симптоми като треска и силно главоболие и да потърсят медицински помощ без отлагане", препоръчват от ECDC.

ИЗБРАНО
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда Лайф
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда
30473
11 години по-късно: Българин отново игра в Премиър лийг Корнер
11 години по-късно: Българин отново игра в Премиър лийг
4839
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия Бизнес
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия
11460
Създадоха концепция за космически кораб за 400-годишно пътуване до Алфа Кентавър IT
Създадоха концепция за космически кораб за 400-годишно пътуване до Алфа Кентавър
2351
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат Impressio
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат
3648
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13 Trip
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13
852
Каква е разликата между хляба с квас и този с мая Вкусотии
Каква е разликата между хляба с квас и този с мая
7524
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички? Zodiac
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?
331