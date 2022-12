Български полицейски власти държат мигранти в барака с решетки без право на процедура по международна закрила - това се твърди в ново видео от международното журналистическо разследване на девет европейски медии.

Журналистическият екип, работил и по случая с простреляния сириец, открива бежанци, които са били по думите им незаконно задържани в бараката.

Накман от Афганистан я описва като клетка. "Toва е място, където и животни не могат да живеят. Дървено помещение, нещо като затвор, с ужасна миризма, където няма тоалетна", коментира той. И друг мъж разказва, че бараката се ползва от граничните власти за временно задържане на мигрантите, преди да бъдат върнати обратно в Турция. И без да могат да подадат молба за закрила.

"Питахме за храна и вода, не ни дадоха. Той каза: "Ще Ви донеса от тоалетната. Вие не заслужавате да сте в тази страна", разказва Кенан.

This week we released footage of Bulgarian border forces shooting a Syrian refugee. They denied it. The EU’s called for an investigation



This wasn’t an isolated incident. Today we place it in a wider system at EU borders reliant on black sites, cages & torture



THREAD pic.twitter.com/d9fht29hG3