Това за нас е умишлено убийство, тъй като анестезиологът с цялото си съзнание е сложил 5 пъти по-голямо количество лекарство на детето ни и си тръгна, каза майката Магдалена Райчева

Протест с искане за лекарски арест се проведе пред пловдивската клиника "Медикус алфа", в която след стоматологична интервенция издъхна 6-годишният Ангел от село Белащица.

Близки, колеги и приятели на почерненото семейство, както и хора, които подкрепят родителите в исканията им за справедливост, се събраха пред клиниката. Сградата пък бе обградена от кордон от полицаи и жандармеристи.

Протестиращите носеха плакати: "Животът на Ангел няма да бъде забравен. Отнемете правата на "Медикус Алфа" и виновния анестезиолог", "Отнемете правата, за да няма нови жертви", "Няма справедливост без отнемане на правата", "Без права за безотговорните. Справедливост за Ангел".

Протестът се проведе на шестия месец от смъртта на момченцето.

6-годишният Ангел почина в началото на април след 3-часова интервенция в клиниката за лечение на кариеси и пулпити. Тъй като развалените зъби на детето са били много, а преди това няколко други зъболекари отказвали да го лекуват, родителите Георги и Магдалена Райчеви се съгласили на предложението на екипа от "Медикус Алфа" Ангел да бъде поставен под пълна упойка.

Момченцето издъхнало след края на интервенцията, след като вече е било в съзнание, а майката твърди, че детето е било цели 4 часа под пълна анестезия, вместо допустимите 2 часа, както й казали преди това от лечебното заведение.

На 3 юни Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем анестезиолога д-р Пламен Мандев за смъртта на 6-годишния Ангел. Лекарят ще отговаря за това, че на 4 април в качеството си на анестезиолог в болнично заведение е причинил смъртта на момченцето поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. Спрямо обвиняемия бе взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 3000 лева.

Протестиращите днес изразиха възмущението си, че анестезиологът не е в ареста.

"Той е на свобода и продължава да работи, което е недопустимо. Това не е лекарска грешка. Това за нас е умишлено убийство, тъй като той с цялото си съзнание е сложил пет пъти по-голямо количество лекарство на детето ни и си тръгна. Детето е интоксикирано, то е отровено. Това е експертиза на трима съдебни лекари. Той беше в ръцете на две медицински сестри, нямат линейка, нямат педиатри. Всеки да си понесе последствията", подчерта майката на починалото момченце Магдалена Райчева.

Бащата на Ангел - Георги Райчев сподели пред събралите се хора, че "тази клиника е олицетворение на една прогнила здравна система и калпави доктори". Според него, ако анестезиологът д-р Пламен Мендев не е в ареста, нещата ще се отлагат и ще бъдат прикрити. Той попита къде е Лекарският съюз, къде е Министерството на здравеопазването, защо не им е отнета възможността да правят манипулации с деца, след като дори нямат педиатър?

"Виновни сме ние и детето ми, което загуби живота си, само не и те. Аз няма да мълча", заяви бащата Георги Райчев.

Участниците в протеста почетоха с минута мълчание паметта на 6-годишния Ангел.

