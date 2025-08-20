Лупусът често идва тихо - с умора, болки в ставите, обриви по лицето или необясними промени в здравето, които мнозина подценяват. Именно тази липса на информираност и късното търсене на лекар водят до години забавяне в поставянето на диагнозата. Защо е толкова важно да разпознаваме ранните признаци и какво губят пациентите, когато симптомите бъдат пренебрегнати? За да дадем отговор, разговаряхме с доц. Величка Попова, ревматолог с дългогодишен опит в лечението на пациенти с лупус. В това интервю тя споделя кои са най-честите заблуди за заболяването, как протича диагностиката и защо информираността може буквално да спаси живот.

 1. Въпрос : Много хора години наред страдат от умора, болки, температури и депресия, но лекарите им казват, че "няма нищо притеснително". Какво пропускаме в тези случаи?

Отговор: Тези неспецифични симптоми могат да се срещнат при много други заболявания и състояния. Поради широката диференциална диагноза и неспецифичността им, често остават неразпознати или неглижирани, особено ако са нискоинтензивни. Наличието им трябва да доведе до по-широка диференциална диагноза и изключване на различни автоимунни заболявания, като на първо място това трябва да е системния лупус еритематодес, автоимунни възпалителни ставни заболявания и др.

Многото заболявания и състояния, които се съпровождат с тези общи прояви трябва да се отдиференцират със съответните изследвания, да се проведе мултидисциплинарно обсъждане и преоценка на състоянието на пациентите. Проблемът е, че често тези пациенти са окачествявани като хипохондрици. Подобно на други проблеми, призивът ми е да продължавате да търсите, включително и второ мнение, консултирайте се задължително поне с ревматолог, ендокринолог и хематолог.

 2. Въпрос : Кои са най-честите симптоми, които пациентите подценяват или които биват пренебрегнати от лекари?

Отговор: Най-пренебрегвани са общите прояви като слабост и лесна умора, емоционален дисбаланс с честа промяна в настроенията, тревожността, която е свързана както с клиничната проява на болестта, така и непосредствено, провокирана от начина на живот в съвременния свят. Всичко това, съчетано с периодично ниско интензивно главоболие, артралгии /ставни болки/, неясен фебрилитет, който между впрочем е основна причина за търсене на лекарска помощ, но в ниските му стойности е често пропускан и остава без внимание. Лекостепенна редукция на тегло и липсата на апетит също са често пропускани. Съчетаването на оплаквания, определящи състояние на хронична умора, артралгии (болки по ставите), температура, депресия и главоболие изискват изключване на състояния като инфекция, автоимунно, злокачествено или ендокринно заболяване, изискващи съответните специфични изследвания за това. В тези случаи упоритостта е много важна, както и търсенето на второ мнение и мултидисциплинарния подход .

Това е и причината системният лупус еритематодес дълго време да остане недиагностициран, поради което пациентите в началото преминават през дълъг и мъчителен път, преди да получат отговор. Лесно е, когато има специфични за заболяването прояви, но е лесно за лекар-специалист. Системният лупус е като "хамелеон" - изменчив, имитиращ, особено коварни са неврологичните и хематологичните му прояви, които са и животозастрашаващи.

От друга страна, затруднение представлява и самият ход на проявите на СЛЕ - често те са преходни, свързани с периодични обостряния и ремисии. Освен това, за диагнозата му е необходимо да се познават критериите за заболяването, при които трябва да бъдат логично свързани клинични прояви и лабораторни резултати - нещо, което само ние - ревматолозите познаваме.

3. Въпрос: Колко често срещате пациенти, които години наред са чували "няма ви нищо" преди да стигнат до вас ?

Отговор: Това е често срещана ситуация в моята практика и не само. В световен мащаб съществуват данни, че средното време за диагностика на СЛЕ е 6-7 години от появата на първите симптоми. Най-честите погрешни диагнози преди лупус са фибромиалгия, синдром на хроничната умора, депресия, при съдови инциденти дори хематологичните прояви погрешно се считат за първични такива. Особено много се подценяват пациентите, най-често млади жени, при които болестта се проявява със симптоми, свързани с хормонален дисбаланс, неврастения и др. Типичният сценарий на "няма ви нищо", свързан с проявите на болестта, трябва да бъде основна причина за изследване на ANA и техния профил. Трябва да се вземе предвид, че наличието на друго автоимунно заболяване ще позитивира ANA, освен това в един процент от възрастното население ще имаме положителни антитела, без да имаме заболяване. Ето защо е изключително важно ревматологът да интерпретира съчетанието на лабораторни, имунологични и клинични признаци.

4. Въпрос: Какви са най-ранните сигнали, че нещо сериозно се случва в организма?

Често ранните прояви са неясни, интермитентно появяващи се, но са много важни за ранната диагноза. Най- често това са кожно-лигавичните промени с типичния фоточувствителен кожен обрив, дискоидните кожни лезии, алопецията, повтарящата орална афтоза, несвързана с други причини, продължителната температура с преходен и интермитентен характер. Особено внимание трябва да се обърне на т.нар "brain fog", често свързана с паметови смущения, понякога разсеяност, промяна на концентрацията. Наличието на Феномен на Рейно с типично побледняване, посиняване и зачервяване на пръстите на крайниците, или понякога на крайните части на тялото, като ушни миди, нос и крайници, новоизявени прояви в по- късна възраст, също трябва да ни насочат към ранна лабораторна диагностика. Особено важен е профилът на ANA, който е належащо да се назначи, особено при нарушения в съсирването и наличие на ниски нива на кръвните клетки като еритроцити, тромбоцити и левкоцити.

5. Въпрос: Защо толкова често симптомите на лупуса се приемат за "неспецифични" и как това затруднява диагностицирането?

Отговор: Именно "неспецифичните" симптоми значително забавят диагностиката. Част от причината е, че някои симптоми често могат да са и имитиращи състояния. Така например умората може да се отдаде на стресиращ начин на живот, артралгиите - на остеоартрит или прекалена физическа активност, главоболието - да се приеме за симптом на неврастения (вид невроза, която сама по себе си се проявява с нарушение в съня, умора, повишена раздразнителност и др.), фебрилитета - за хронична или нелекувана инфекция, обривите - за алергия и др. Фазите на болестта също затрудняват диагностиката - редуване на обостряне и ремисия, както и липсата на 100% положителен тест и нуждата от комплексна диагноза.

6. Въпрос: Колко време средно отнема диагностицирането на лупус и защо процесът е толкова дълъг? Как може да се съкрати този процес? От кого зависи?

Отговор: Няма точна статистика за точното забавяне на диагностицирането на СЛЕ, но по литературни данни това отнема средно 6-7 години от появата на първите симптоми, а в някои случаи - дори повече. Този изключително дълъг период може да доведе до необратими увреждания, тежки животозастрашаващи усложнения, които да променят изхода и прогнозата за пациента.

Ето защо този процес трябва да се ускори - не само чрез информираност за болестта, но и като се образоват медицинските специалисти и се информират насочено пациентите. Също така, воденето на дневник на симптомите от пациента, търсенето на причина за тях, заедно с назначаването на основните диагностични и лабораторни тестове, търсенето на органна увреда и консултацията навреме с ревматолог, трябва да бъдат основен приоритет в диагностичния подход.

Особено важно е и обучението на общопрактикуващите лекари, които трябва да мислят за болестта, когато лекуват пациенти дори с неспецифични оплаквания. Те са първите, които могат да насочат правилно пациентите. При тази ситуация, макар че лупусът е майстор на маскарада - може да се диагностицира рано - до 6-12 месеца от появата на симптомите. Това е важен приоритет, спасяващ живот и решаващ съдбата на всеки пациент, болен от СЛЕ.

Снимка: Астра Зенека България

7. Въпрос: Какви грешни диагнози най-често получават пациентите преди да разберат истинската причина за състоянието си?

Отговор: Пациентите с лупус често получават грешни диагнози години наред, преди някой да свърже симптомите им с това автоимунно заболяване. Всичко това зависи от т. нар. "КВАРТЕТ" - ПАЦИЕНТ - ЛЕКАР - ЗДРАВНА СИСТЕМА - ОБЩЕСТВО, който има отношение към диагностиката и ранното лечение. Най-честите грешки се дължат на неспецифичните и имитиращи други състояния прояви например: проявите на централната нервна система могат да имитират почти всички други заболявания, които често са определяни като психози, неврастении, депресии, инсулти, демиелинизиращи състояния, епилепсия и др. От страна проявите на дихателната, сърдечно-съдовата и храносмилателна система се класифицират като други заболявания и състоянието не се обвързва със СЛЕ. Васкулитът е сериозно усложнение и определя изхода на пациента. Бъбречните прояви често са определящи прогнозата и изхода на лупуса. Тяхното разпознаване и стадиране трябва да стане възможно най-рано и бързо. Прояви като промяна в цвета на урината, повишеното или екстремно намалено количество на диурезата /количеството урина за 24 часа/, появата на безболкова хематурия /кървава урина/, изявата на отоци - първоначално около очите, долните крайници, слабините, по-изразени сутрин след ставане от сън, прерастващи в генерализирани по цялото тяло, влошаването или появата на артериалната хипертония с по-високо диастолно налягане, трябва да са алармиращи за бъбречно ангажиране и съответно ранно диагностично хистологично изследване и стадиране при липса на противопоказания.

Относно ставното ангажиране - при по-леки прояви може да се интерпретира като остеоартрит - това е възрастово износване на ставите или ревматоиден артрит. Трябва да имаме предвид, че често лупусът и ревматологизният артрит са две състояния, които могат да бъдат заедно или последващи едно друго, което ги прави трудно разпознаваеми, а често и общото им състояние наричаме "Rupus".

Освен имитатор, лупусът може да се прояви с палитра от симптоми, които да се припокриват с много други заболявания. Той може да засегне всеки един орган или система на нашето тяло и това да доведе до съответно състояние на увреда или заболяване. Проблемите понякога са и в тяхната необратимост и тежест. Поради това пациентите трябва да се консултират от мултидисциплинарен екип, включващ невролог, психиатър, кардиолог, пулмолог, хематолог, гасторентеролог, нефролог, за което първичните инициатори трябва да са пациентите и общопрактикуващите лекари, а цялата информация в заключение трябва да се анализира и оцени от ревматолога, за да няма погрешни диагнози. Всеки пациент заслужава да получи правилната диагноза.

Снимка: Астра Зенека България

8. Въпрос: Как изглежда един типичен пациент с лупус преди да бъде диагностициран - какви лекари обикновено посещава?

Отговор: Типичният пред-диагностичен пациент е в 90% млада жена в работоспособна възраст. Най-често с оплаквания за умора, периодичен фебрилитет, артралгии, алопеция, фоточувствителност, кожни обриви, косопад, периодично главоболие, тревожност, сърцебиене, понякога и с промяна в цвета на урината. Често се чувстват наразбрани от факта , че посещават множество специалисти - средно 4- 7 , при което получават противоречиви отговори, липсват резултати от проведеното лечение, което води до несигурност и емоционална лабилност. През този период болестта може да прогресира, а те да са физически и емоционално изтощени. Цялата верига от подобни причинно-следствени връзки може да се прекъсне от адекватно лечение след поставена правилна диагноза и консултация от ревматолог. Важно е да се обърне внимание на симптоми като чувствителност към излагане на слънце под формата на фоточувствителни обриви, рецидивиращи афти в устата, косопад, проявите на "мозъчна мъгла", непоносимо главоболие, зрителни смущения, чести инфекции, за които вече говорихме.

9. Въпрос: Ако някой, който чете това интервю, се разпознава в симптомите, какво е първото нещо, което трябва да направи?

Отговор: Първо да анализира оплакванията си в дневник, да направи снимки на обривите, да предостави и подреди биохимичните си изследвания. Да се консултира с личен лекар и ревматолог. Междувременно трябва да избягва някои медикаменти (като антибиотици), както и фактори като слънчева светлина, стрес и тютюнопушене. Особено тежко протича това заболяване при бременни, при което бременността е настъпила случайно, без да е постигната трайна ремисия. Тогава има риск от сериозни усложнения както за майката, така и за бебето, които са непредвидими, бързо прогресиращи и застрашаващи живота им.

Общуването на пациентите в пациентските организации би било полезно, поради което е уместно да се регистрира например чрез Facebook в Lupus Support Group или Българската асоциация за автоимунни заболявания. Те дават полезни насоки, обучават пациентите и са важни посредници в множество аспекти на това заболяване.

10. Въпрос: Какви са рисковете, ако лупусът остане недиагностициран дълго време?

Сериозни и необратими увреждания на жизненоважни органи, както и потенциално животозастрашаващи усложнения, като лупус нефрит, водещ до бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови проблеми - ендокардит на Либман - Сакс, перикардит, миокардит, съдови инциденти с инфаркти и инсулти, особено при млади пациенти. Проявите от страна на централната нервна система са цяла палитра от имитиращи състояния от неврологични и психични симптоми, както и тези от страна на белодробните структури. Трудна е и интерпретацията, особено ако са изолирани и хематологичните прояви като анемия, тромбози (при антифосфолипиден синдром), левкопения с повишен риск от инфекции. Освен това съществува и риск от злокачествени хематологични или солидни заболявания.

Тласъчното протичане на лупуса води до ангажиране на различен орган или система с непридвидими последици при всяко обостряне на болестта. Ето защо ранната диагноза, своевременното имуносупресивно и биологично патогенетично лечение са в основата на постигането на ремисия на болестта. Със съвременните средства това е постижимо, като съвременните тенденции са след индукционната фаза на терапията да се минимализира употребата на системни кортикостероиди, а при възможност и да се спрат, да се провежда патогенетична терапия, съобразно непрекъснато обновяващите се препоръки на Европейската асоциация по ревматология. Българските пациенти се лекуват по всички съвременни препоръки за лечение на това заболяване.

Снимка: Астра Зенека България

11. Въпрос: Какво бихте казали на човек, който е уморен да търси диагноза и е на път да се откаже?

Отговор: Да не се отказва! Понякога е необходимо време за проявата на разгърната клинична картина. От друга страна, пациентите трябва да знаят, че симптомите им са валидни - ако тялото подава сигнали, те не са въображаеми. Лупусът е майстор на маските и понякога отнема време, за да бъде разпознат. Когато имат неблагополучия в диагностичното търсене, то трябва да продължи, за да се търсят симптомите и да се изследват насочено според клиничните и биохимични показатели. Ревматолозите сме основните, които трябва да водим лечението на тези пациенти - това е изкуство, опит и усет, които не са просто даденост. Те се базират на продължителен труд и напредък на медицината и фармакологията. Разработването на нови молекули продължава и вярвам, че в бъдеще това заболяване ще бъде контролирано напълно.

Научете повече за болестта и нейните симптоми на сайта или Facebook страницата на кампанията. 

Материалът се публикува със съдействието на АстраЗенека България.

Материалът има информативен характер и не е предназначен да замести консултацията с лекар.

При въпроси относно Вашето здраве, винаги се консултирайте с лекар.

Снимка: Астра Зенека България

С подкрепата на: Астра Зенека България
ИЗБРАНО
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: ...
20554
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк? Корнер
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк?
10523
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат Бизнес
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат
9592
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
7646
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3248
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн URBN
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
1077
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео) Trip
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео)
7384
Изкусително: Пилешки "Шиш таук" Вкусотии
Изкусително: Пилешки "Шиш таук"
1072
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
456
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
981