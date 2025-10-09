1071 Снимка: iStock by Getty Images

Ученици от цялата страна имат възможност да станат част от националното издание Climate Resilience Daily - проект, който кани млади хора да разкажат с текст, рисунки или интервюта как си представят България след 30 години. Материали се приемат онлайн до 24 октомври 2025 г., а участието е отворено за всички гимназисти, независимо от населеното място.

Представи си, че е 2050 година. Слънцето огрява зелени улици, сградите произвеждат енергия, селата отново кипят от живот, а хората се движат по нови, устойчиви начини. Сега си представи, че твоят глас е част от тази картина. Че твоят текст, рисунка или история се появяват във вестник, който ще бъде четен от хиляди ученици, учители, организации и читатели от цяла България. Че точно ти си сред онези, които не просто мечтаят за бъдещето — разказват го.

Climate Resilience Daily е уникална ученическа инициатива, която събира визиите на млади хора от цялата страна, написани в сегашно време, но погледнати от 2050 г. Статии, измислени новини, интервюта, рисунки, карикатури или графики - всички тези форми се превръщат в част от общ разказ за това как България може да изглежда след три десетилетия. Всеки брой достига до училища, библиотеки и общности в страната, превръщайки се в жива картина на мечти, идеи и реални представи на новото поколение.

Участието е отворено за всеки ученик от която и да е гимназия в България. Достатъчно е да подготвиш своя материал и да го изпратиш чрез формуляра тук, където ще намериш и всички подробни изисквания. Крайният срок е 24 октомври 2025 г.

Това не е състезание, а покана. Покана да погледнеш напред, да си представиш и да оставиш следа. През годините ученици от различни градове и села вече са разказвали вдъхновяващи истории за оживени общности, нови технологии и устойчиви начини на живот. Тази година е твоят ред да добавиш своя глас към този общ разказ.

"Всеки ученик има своя гледна точка. Когато тези гледни точки се съберат на едно място, се ражда визия за бъдещето, която вдъхновява всички," споделят от екипа на Climate Resilience Daily.

Climate Resilience Daily се реализира от Cleantech Bulgaria като част от дейностите в рамките на Европейския климатичен пакт - инициатива, която насърчава хората да действат за по-устойчиво бъдеще.

