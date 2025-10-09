Ученици от цялата страна имат възможност да станат част от националното издание Climate Resilience Daily - проект, който кани млади хора да разкажат с текст, рисунки или интервюта как си представят България след 30 години. Материали се приемат онлайн до 24 октомври 2025 г., а участието е отворено за всички гимназисти, независимо от населеното място.

Представи си, че е 2050 година. Слънцето огрява зелени улици, сградите произвеждат енергия, селата отново кипят от живот, а хората се движат по нови, устойчиви начини. Сега си представи, че твоят глас е част от тази картина. Че твоят текст, рисунка или история се появяват във вестник, който ще бъде четен от хиляди ученици, учители, организации и читатели от цяла България. Че точно ти си сред онези, които не просто мечтаят за бъдещето — разказват го.

Climate Resilience Daily е уникална ученическа инициатива, която събира визиите на млади хора от цялата страна, написани в сегашно време, но погледнати от 2050 г. Статии, измислени новини, интервюта, рисунки, карикатури или графики - всички тези форми се превръщат в част от общ разказ за това как България може да изглежда след три десетилетия. Всеки брой достига до училища, библиотеки и общности в страната, превръщайки се в жива картина на мечти, идеи и реални представи на новото поколение.

Участието е отворено за всеки ученик от която и да е гимназия в България. Достатъчно е да подготвиш своя материал и да го изпратиш чрез формуляра тук, където ще намериш и всички подробни изисквания. Крайният срок е 24 октомври 2025 г.

Това не е състезание, а покана. Покана да погледнеш напред, да си представиш и да оставиш следа. През годините ученици от различни градове и села вече са разказвали вдъхновяващи истории за оживени общности, нови технологии и устойчиви начини на живот. Тази година е твоят ред да добавиш своя глас към този общ разказ.

"Всеки ученик има своя гледна точка. Когато тези гледни точки се съберат на едно място, се ражда визия за бъдещето, която вдъхновява всички," споделят от екипа на Climate Resilience Daily.

Climate Resilience Daily се реализира от Cleantech Bulgaria като част от дейностите в рамките на Европейския климатичен пакт - инициатива, която насърчава хората да действат за по-устойчиво бъдеще.

ИЗБРАНО
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно Лайф
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
20084
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
7250
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
10156
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4072
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
1041
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване URBN
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване
301
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
11701
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
1712
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
207
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
849