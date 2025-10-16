За втора поредна година Дарик има честта да Ви покани на събитието, посветено на здравето, дълголетието и качеството на живот: "Как да живеем до 100: Longevity Summit// VOL.2": Ключът на дълголетието е в самите нас.

Средната продължителност на живота се увеличава осезаемо, а дълголетието не е нито мит, нито маркетингов трик. Кои обаче са основните съставки, които помагат на това 60 да е новото 40 или възрастните днес да са активни, заети, проспериращи? Отговорите ще търсим и откриваме заедно на 28 октомври! 

И още - какво помага на хората във всяка възраст да се чувстват добре в кожата си, да са щастливи, да имат смислен личен живот и успешна работа. Една чаша вино на ден добра идея ли е? Дългият обяд по време на работа? Или усмихнати срещи с колеги без напрежение? Къща извън града? Здравословна храна и практики за спокоен сън?

Само на тази конференция ще бъдете провокирани като научите повече за най-вълнуващия напредък в биологията на стареенето; ще видите отблизо бъдещето на борбата с хроничните заболявания чрез поддържане на биологичната функция. Ще се запознаете с научни открития, учени и лидери на мисълта в областта на активния начин на живот и новите възможности пред всеки. 

Вход свободен, регистрирайте се, за да запазите своето място! 

Повече за събитието ТУК >>>

 

