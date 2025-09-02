bTV е изборът на зрителите на старта на тв сезона - "Тази сутрин" и "Преди обед" са най-гледаните предавания в сутрешните часове, новините в 19:00ч., "Кой да знае?" и "Ергенът: Любов в рая" приковаха хората пред екрана

На 1 септември bTV даде старт на своя есенен телевизионен сезон. Завръщането на любими предавания, дебютът на нови водещи и предавания в ефира превърнаха bTV в първи избор на 37,9% от телевизионните зрители в целия ден (GARB, All4+) и на 41,9% от аудиторията в най-гледаното време (19:00-23:00, GARB, All4+), съобщават от телевизията.

Сутрешният блок "Тази сутрин" с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова се завърна в обичайната си схема на излъчване. С динамична публицистика, задълбочени разговори и актуални теми, предаването прикова вниманието на 34,6% от зрителите (GARB, All4+).

Точно в 9:30 часа започна изцяло новият "Преди обед" с автор и водещ Венета Райкова. Първото за сезона издание предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и широко медийно отразяване.

Името на водещата стана най-търсеното в Google за последните 7 дни, а разговорите в студиото с любопитни личности в общественото пространство бяха проследени от 35,7% от аудиторията (GARB, All4+).

bTV е фаворит на зрителите и в най-гледаното време на 1 септември. Централната емисия на bTV Новините, последвана от "Лице в лице след Новините" с Цветанка Ризова са най-гледаните предавания в часовия слот от 19 до 20 часа. 33,7% от зрителите (GARB, All4+) оцениха качественото новинарско съдържание, а 30,8% от аудиторията (GARB, All4+) - аналитичния разговор по ключовите теми на деня.

Стартът на новия сезон на забавното предаване "Кой да знае?" продължи линията на висок зрителски интерес. Винаги остроумен и забавен, водещият Сашо Кадиев, заедно с капитаните Милица Гладнишка и Христо Пъдев, и техните гости - Нанси Карабойчева и Добромир Димитров, превърнаха понеделник вечер в празник на знанието, любопитството и хумора. Предаването грабна 27,9% от зрителите (GARB, All4+) и създаде усещане за истинско шоу, което едновременно забавлява и обогатява.

Кулминацията на вечерта беше премиерата на очакваното риалити - "Ергенът: Любов в рая" с водеща Райна Караянева. Новият сезон предложи взривоопасна комбинация от страсти и драматични обрати. Събитията и участниците в предаването предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи и превърнаха "Ергенът: Любов в рая" в най-обсъжданото телевизионно събитие в понеделник вечер. Премиерата бе гледана от 27,4% от зрителите (GARB,All4+).

