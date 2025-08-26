2314 Снимка: iStock by Getty Images

Как ще реагирате, ако ви кажа, че имате хемороиди? И не само Вие, а и цялото Ви семейство заедно с Вашите близки. Както и съседа. Дори и приятелите Ви от чужбина. Звучи малко скандално, но такава е реалността, защото хемороидите са напълно нормална "вградена" част от нашата анатомия.

В тялото ни има малки "конструкции", за които дори не подозираме, че съществуват, докато един ден не ни "отворят очите" или по-скоро ни опулят, и то не толкова от изненада, колкото от изумление от размера на дискомфорта и болката, които могат да причинят. Хемороидите са точно такава "вградена" част от нашата анатомия. Те са нормални съдово-съединителнотъканни торбички, които участват във финото затваряне на аналния канал и подпомагат задържането на изпражненията и газовете. И са необходимост - важна част от "фабричния проект" на организма, а не диагноза. В такава се превръщат, когато се възпалят, подуят и започнат да кървят, да причиняват болка, сърбеж и дискомфорт. Тогава вече говорим за хемороидална болест - състояние, което статистиката сочи, че засяга поне половината хора в даден момент от живота им. Провокират я фактори като хроничен запек, прекомерно напъване при изхождане, заседнал начин на живот, наднормено тегло, бременност и тежък физически труд. Дори дребни навици като носене на прекалено тесни дрехи, запарващи изкуствени материи, използването на агресивни сапуни или липсата на достатъчно фибри и течности в храната могат да окажат влияние.

Истината е, че хемороидите не подбират - срещат се при мъже и жени, млади и възрастни. Разликата е, че определени групи са по-рискови: хора с наследствена предразположеност, бременни жени, индивиди с хроничен запек или такива, които прекарват дълги часове седнали. А най-добрата профилактика често започва с простички действия - да се движим повече, да хапваме богата на фибри храна, да пием вода и да избягваме напъните, които само влошават състоянието.

От нормалност към патология - не всичко видимо е болезнено

За да начертаем границите на патологията и дефинираме проблем, трябва преди това да развенчаем една честа заблуда - че всичко, което се вижда или напипва там, е резултат от хемороидална болест. Някои хора вродено имат по-изразени кожни гънки около аналния отвор. Това е напълно безобидна анатомична особеност, която просто си съществува. Понякога в детството, след силно подсичане, обрив или кожно раздразнение в тази зона, тези гънки стават малко по-видими, но пак не са патология. Дори ако сте имали еднократна хемороидална криза, а т.нар. "карфиолни" издутини са били там и преди това, те също не са продукт на болестта. Да, жените по време на менструация може да усещат сърбеж заради венозния застой и хормоналните промени, но сърбежът сам по себе си не е проблем, ако отсъства болка и активно възпаление. А може и да става дума за доброкачествени кожни израстъци (skin tags), които просто растат с човека, без да причиняват проблем. С други думи, не всяка изненада в огледалото е медицински проблем. Често е само козметичен.

Проблемът идва когато тези иначе миролюбиви венозни торбички решат, че нещо в начина ви на живот не им е ОК; че възпрепятствате нормалното протичане на функциите им. Това обикновено се случва при комбинация от фактори - диетични грешки, водещи до напрежение при изхождане - хроничен запек или диария; продължително седене на тоалетната в четене на любим роман или цъкане на игрички на телефона; тежки физически натоварвания или бременност. Под влияние на повишеното налягане в аналната област венозните съдове се разширяват, кръвта застоява и тъканите започват да се подуват. Така онова, което години наред е вършело работата си безшумно и незабележимо, внезапно се обажда, причинявайки чувство на тежест, сърбеж, парене, а понякога и остра, режеща болка, от която често не можете да си седнете на... хемороидите. Да не говорим за кървавите избухвания в тоалетната, които винаги ни изправят косите след дълго и мъчително напъване. Но може би най-смущаващото е, че повечето потърпевши предпочитат да се преструват, че проблемът не съществува. Заради деликатния терен, на който се развива действието, хемороидалната болест често е тема табу. Вместо да се консултират с лекар, мнозина започват тихо и самостоятелно да експериментират с какви ли не рецепти от интернет, мазила от чекмеджето или съвети от случайно дочути чужди разговори. Понякога това води до временно облекчение, но в общия случай удължава страданието. Истината е, че колкото по-рано се отиде в аптеката или се потърси медицинска помощ, толкова по-лесно, бързо и дискретно може да бъде решен проблемът. В началото неприятните усещания често идват и си отиват, но ако се пренебрегват, с времето се настаняват трайно - и тогава вече всяко сядане се превръща в малко изпитание. А всичко това може да се избегне - без ненужна драма и без онова притеснено въртене на очи, когато някой попита: "Как си? Що не сядаш?"...

Вътрешните хемороиди се намират вътре в аналния канал и са покрити с лигавица, която няма болкови рецептори, затова първите им прояви често са безболезнени - най-често леко, но повтарящо се кървене по време или след изхождане. Кръвта обикновено е яркочервена, свежа, и остава по тоалетната хартия или капе в тоалетната чиния. Обикновено тези кръвоизливи са оскъдни и спират сами, но ако се повтарят често или са по-обилни, хипотетично могат да доведат до анемия, макар и това да е изключително рядко. В по-напредналите случаи вътрешните възли могат да пролабират (да излязат навън), първоначално само при дефекация (изхождане) и после да се прибират сами. При по-тежки форми се налага ръчно прибиране или възлите остават постоянно навън, което повишава риска от възпаление, оток и болка.

Външните хемороиди се разполагат под кожата около ануса и имат богата мрежа от нервни окончания, следователно при тях можем да очакваме различна по сила болка. Най-драстична е при възпаление или образуване на тромб във външен възел. Тогава болката е внезапна и силна, придружена с оток и усещане за твърда, болезнена бучка и може да е толкова изразена, че да пречи на седенето, ходенето или дори съня. Кожата над засегнатата зона може да посинее или да се зачерви, а в някои случаи да се появи и кървене при разкъсване на тромбозиралия възел.

Нерядко съществуват и комбинирани форми, при които са засегнати едновременно вътрешни и външни хемороиди. Тогава симптомите се наслагват и може да има едновременно дискомфорт, кървене, оток и болка. Тези състояния обикновено изискват по-комплексен подход за лечение.

А какво е лечението?

При хемороидалната болест терапията рядко е "вълшебна гума", която изтрива проблема завинаги. Причината е в дефиницията - както казахме, хемороидите са част от нормалната ни анатомия и не можем да ги "премахнем", без да нарушим функцията им. Затова и целта на лечението не е унищожаването на тези структури. При хемороидалната болест ефективната терапия винаги има няколко основни цели: овладяване на възпалението, намаляване на локалното подуване, спиране или значително ограничаване на кървенето, подобряване на венозната циркулация и тонус, облекчаване на болката и сърбежа, както и подпомагане на възстановяването на увредената кожа и лигавица. Само когато всички тези механизми работят заедно, можем да говорим за реален и траен контрол върху проблема. Истинско окончателно лечение, в смисъла на "никога повече няма да се появи", почти няма, освен ако не се премахнат или склерозират възлите при по-тежките форми. Но дори тогава, при наличие на предразполагащи фактори, могат да се образуват нови. Ето защо най-разумния подход е дългосрочен контрол и превенция, съчетани с бърза реакция още при първите сигнали за обостряне на симптомите.

А кои са тези сигнали?

Най-често това са усещане за тежест или напрежение в аналната област, поява на сърбеж, леко парене, капчици или следи от кръв върху тоалетната хартия, подуване или болезнена бучка. Понякога се появява и тъпа, постоянна болка, която се засилва при седене или изхождане. Именно в този ранен етап е моментът да се приложи локално лечение, което да овладее възпалението и дискомфорта, преди състоянието да се влоши

Репахерб съчетава подбрани природни съставки, които действат в синхрон за облекчаване на проблема още в самото начало. Предлага се в две форми - маз и супозитории - с един и същ активен състав, но различен начин на приложение, за удобство при външни и вътрешни оплаквания.

Формулата едновременно успокоява възпалението, защитава раздразнената тъкан, подобрява локалното кръвообращение и подпомага по-бързото възстановяване. В нея са включени добре познати билкови екстракти - невен, лайка и хамамелис - с доказано противовъзпалително, успокояващо и венотонизиращо действие. Те намаляват отока и зачервяването, облекчават болката, сърбежа и кървенето, като в същото време подпомагат заздравяването на лигавицата.

Поддържащите съставки - естествени масла и восъци - омекотяват тъканите, предпазват от допълнително дразнене и улесняват приложението. Така Репахерб работи цялостно - и върху симптомите, и върху причините за тяхното задълбочаване.

В кои ситуации Репахерб е най-подходящ и защо бързата реакция е решаваща?

Репахерб е най-ефективен, когато се приложи още при първите признаци на хемороидална криза, чиито симптоми вече споменахме. В този ранен етап възпалението и отокът все още са в началото си и локалното приложение може да овладее процеса, преди той да се развие в болезнено, продължително състояние. Прилаган редовно в острата фаза, Репахерб не само облекчава симптомите, но и подпомага възстановяването на тъканите, като намалява риска от повторни кризи. Бързата реакция буквално може да промени изхода и вместо дни на дискомфорт и ограничения, да "стопи" проблема още в зародиш, а човек да се върне към нормалния си ритъм на живот и ... буквално да седне да изпие едно кафе с приятели.

