Днес имен ден празнуват Димитър, Димитрина, Димо, Дима, Димчо, Митко, Митьо, Мита, Митра, Митрана, Драган и Драгомир и производните им

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Днес Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Димитър Солунски. Според народните вярвания празникът - Димитровден, се свързва с прехода към зимата.

Димитър бил родом от Солун и живял в края на трети и началото на четвърти век. Получил добро образование и заради качествата му на мъдър и храбър воин бил поставен на висок военен пост - хилядник, пише БТА.

В определен момент от служението си Димитър се запознал с християнската вяра, обикнал я и се покръстил. Затова, макар да получил заповед от император Максимиан да преследва християните, той не само не ги гонил, но дори ги защитавал. Това негово поведение стигнало до ушите на императора, който на връщане от поход на Изток спрял в Солун и настоял Димитър да се откаже от вярата си в Иисус Христос. Увещанията се оказали напразни, затова го затворили в тъмница. А когато устроили тържество в цирка, Лий, прочут борец, приканил осъдените християни на борба и ги хвърлял в един ров с копия, забити с острието нагоре.

Тогава оръженосецът на Димитър, Нестор, също християнин, взел разрешение от господаря си да премери сили с Лий. И наистина го победил. Но императорът, гневен, че загубил своя борец, наредил да обезглавят Нестор, а Димитър бил прободен с копие в килията му. Така и двамата починали заради вярата си в 306 г.

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По-късно над лобното място и гроба на свети Димитър в Солун бил построен храм и тогава намерили мощите на мъченика. От тях изтичало благоуханно миро и затова светецът е наречен Мироточиви. За това има сведения още от десети век. Днес мощите на св. Димитър се съхраняват в средновековна базилика и в деня на неговата памет в Солун се стичат поклонници от цял свят.

Почитта към великомъченик Димитър Солунски се разпространила широко на Балканите. Името му е свързано и с историята на българския народ. През 1185 година на 26 октомври братята боляри Асен и Петър обявили в Търново свободата на България от византийско господство.

Според народните вярвания Димитровден се свързва с прехода към зимата и предсказва каква ще бъде тя.

26 октомври е и Ден на строителя.

Имен ден имат Димитър, Димитрина, Димо, Дима, Димчо, Митко, Митьо, Мита, Митра, Митрана, Драган и Драгомир и производните им.

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