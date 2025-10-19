Честваме паметта на свети Йоан Рилски, наричан небесен покровител на българския народ. Той е най-почитаният български светец, образец на святост.

Рилският отшелник е живял през IX-Х век, а последните десетилетия от живота си прекарал високо в Рила планина, усамотен в тясна пещера в скалите сред вековни буки. Постепенно край него се събрали последователи и подражатели на подвижническия му живот, който той прекарвал в пост и молитва за себе си, и за всички хора.

И въпреки стремежа си към усамотение, светецът станал основател на голямо монашеско братство, което заживяло в нова обител по-надолу от мястото, където свети Йоан се подвизавал. Той мъдро и с любов ги наставлявал в пътя на духовното съвършенство, оставил и писмен завет към монасите. 

Там осветецът станал до края на дните си, където с няколко свои последователи основал манастира - символ на българската духовност и просвета. Още приживе придобива слава на лечител и чудотворец и заради неговото молитвено застъпничество за болните и страдащите българските лекари го избират за свой патрон.

Президентът и патриархът дадоха началото на поклонническия маршрут "Рилският Чудотворец“
Когато се упокоил на 18 август 946 г., бил погребан край пещерата, пише БТА.

Чудотворните мощи на великия български светец, които почиват в  Рилския манастир, привличат поклонници от цял свят и потокът от вярващи не стихва. Там се пазят и свидетелствата за многобройните му чудеса, които извършил, както приживе, така и след успението си.

На днешния ден празнуват и българските лекари, които също смятат за свой покровител светия лечител.

Поздрав към тях отправи здравният министър Силви Кирилов, предаде БТА.

"Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в приветствието си към лекарите, публикувано във Фейсбук.

Министърът на здравеопазването посочва, че ще продължи да работи за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, и пожелава на медиците щастие, професионални успехи и признание, "което напълно заслужават".

