Българска наука на световно ниво: PlantaSYST и поколението млади изследователи, които избират да останат у нас

В Пловдив се развива наука, която стои рамо до рамо със световните изследователски центрове. Центърът за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) е първият в България Център за върхови постижения в тази област, създаден по проекта PlantaSYST с подкрепата на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е и единственият български проект, получил финансиране от Европейската комисия по престижната програма "Хоризонт 2020", а днес неговото устойчиво развитие продължава благодарение на Изпълнителна агенция "Програма за образование" и новата програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ).

"PlantaSYST показва, че когато държавата, науката и бизнесът работят в една посока, резултатите идват и имат реално значение за икономиката и обществото," казва Иван Попов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование".

От идея до среда за развитие

ЦРСББ обединява експертизата на изследователи от над десет държави - специалисти в молекулярната биология, геномиката, биоинформатиката и аграрните науки. От самото начало мисията на Центъра е не просто да прави наука, а да я свърже с индустрията, с реалните проблеми на земеделието и храненето, както и с нуждата младите учени да намерят своето място в България.

"Когато започвахме проекта, искахме да покажем, че върхова наука може да се прави и тук - с екипи, които имат достъп до модерна инфраструктура и равни възможности с колегите си от Европа", казва проф. Цанко Гечев, директор на ЦРСББ.

Днес Центърът разполага с най-модерни лаборатории и високотехнологични оранжерии. Част от апаратурата е без еквивалент за България и региона. Разработват се устойчиви сортове домати и пипер, биостимуланти за екологично земеделие и дори природни вещества за дълголетие и превенция на заболявания.

Лицето на новото поколение учени

Сред хората, които придават лице на това ново научно поколение, е Стефка Богданова, биолог-техник в Центъра.

"Присъединих се към екипа на ЦРСББ през 2023 г., още като студентка по молекулярна биология. Много мои колеги мислят за кариера в чужбина, но аз реших да започна именно тук, защото Центърът предлага реална среда за развитие и достъп до международни научни мрежи", разказва тя.

Днес Стефка работи по проекти, свързани с генетичната устойчивост на растенията при климатични промени и използва модерни технологии като CRISPR-Cas9. Участва и в изследвания на метаболитното разнообразие на ботанически градини в България и Германия.

"Тук се чувствам част от общност, в която младите учени могат да израстват и да се учат от най-добрите. PlantaSYST ми показа, че не е нужно да напускаш България, за да се развиваш на световно ниво," казва Стефка.

Международно признание и глас за България

През 2025 г. проект PlantaSYST е единственият български финалист в категория "Конкурентна и интелигентна Европа" на конкурса REGIOSTARS 2025! За наградата на публиката, всеки може да подкрепи PlantaSYST чрез онлайн гласуване до 15 октомври 2025 г.

Гласувайте тук https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-1

Десет години след създаването си, ЦРСББ доказва, че когато науката получи шанс, тя връща повече - знание, иновации и хора, които избират да останат и да градят общо бъдеще в България.