Популярните в началото на този век компютърни клубове може да се завърнат под нова форма. Националния план за възстановяване и устойчивост смята да ускори дигиталната трансформация в страната, като отвори вратите на 760 дигитални клубове във всички области на страната. Те трябва да започнат да функционират най-късно до края на януари 2026 г., съобщава БНР. 

Тези компютърни клубове няма да служат за игри. Дигиталните клубове ще изпълняват функцията на точки за достъп до налични електронни ресурси за различни видове обучения, в т. ч. за дигитални умения, разположени на различни платформи за електронно обучение, достъп до онлайн обучения и самообучение.

В клубовете ще бъдат назначени наставници, които ще подпомагат лицата, включително лица в неравностойно положение, лица от ромски произход, по-възрастни лица и др., които нямат необходимите дигитални умения за пълноценно участие в онлайн курсове за обучение.

Ким Чен Ун инспектира "компютърния клуб" на бъдещето в Северна Корея
Виж още Ким Чен Ун инспектира "компютърния клуб" на бъдещето в Северна Корея

По данни на Националния статистически институт 9,3% от българското население никога не е ползвало интернет, а близо 82% от българите използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично, за да получат някаква информация, да комуникират с близки и роднини или да извършват дейности, свързани с работното им място.

По мярката могат да кандидатстват народни читалища и обществени библиотеки. 

Сред допустимите кандидати са и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, винително техни регионални структури, браншови или отраслови организации.

Борислав Гуцанов пред Dir.bg: Без дигитално образовани хора не може да има модерна икономика
Виж още Борислав Гуцанов пред Dir.bg: Без дигитално образовани хора не може да има модерна икономика

Клубовете ще дават възможност хората да ползват безплатно и свободно платформи за самообучение и електронни обучителни ресурси, включително за придобиване на дигитални умения и ще се посещават с приоритет от хора в неравностойно положение, които нямат достъп до компютър и интернет - възрастни, жени, представители на ромската общност.

ИЗБРАНО
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелски инвеститор Лайф
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелски инвеститор
13009
$10 000 на вечер за дефиле на ринга: Какво се крие зад една от най-одумваните професии? Корнер
$10 000 на вечер за дефиле на ринга: Какво се крие зад една от най-одумваните професии?
8134
Новото вино ще е по-горчиво. Реколтата от грозде с една трета по-слаба Бизнес
Новото вино ще е по-горчиво. Реколтата от грозде с една трета по-слаба
1992
Доц. Елисавета Левунлиева: Енергийните напитки са много вредни за сърцето IT
Доц. Елисавета Левунлиева: Енергийните напитки са много вредни за сърцето
528
Кариерата си започва с паспорта на мъртвец Impressio
Кариерата си започва с паспорта на мъртвец
10200
Стенещите пясъчни дюни: В някои пустини се чува зловещ шум, но защо? (видео) Trip
Стенещите пясъчни дюни: В някои пустини се чува зловещ шум, но защо? (видео)
2295
С любов от пчелите: Силата на мановия мед, който укрепва имунната ни система Вкусотии
С любов от пчелите: Силата на мановия мед, който укрепва имунната ни система
593
Жълт код за интензивни валежи в 12 области в страната Времето
Жълт код за интензивни валежи в 12 области в страната
9