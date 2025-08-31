Те ще са безплатни и насочени към хора в неравностойно положение. Основната цел ще е свободен достъп до платформи за самообучение и електронни обучителни ресурси

1228 Снимка: iStock by Getty Images

Популярните в началото на този век компютърни клубове може да се завърнат под нова форма. Националния план за възстановяване и устойчивост смята да ускори дигиталната трансформация в страната, като отвори вратите на 760 дигитални клубове във всички области на страната. Те трябва да започнат да функционират най-късно до края на януари 2026 г., съобщава БНР.

Тези компютърни клубове няма да служат за игри. Дигиталните клубове ще изпълняват функцията на точки за достъп до налични електронни ресурси за различни видове обучения, в т. ч. за дигитални умения, разположени на различни платформи за електронно обучение, достъп до онлайн обучения и самообучение.

В клубовете ще бъдат назначени наставници, които ще подпомагат лицата, включително лица в неравностойно положение, лица от ромски произход, по-възрастни лица и др., които нямат необходимите дигитални умения за пълноценно участие в онлайн курсове за обучение.

По данни на Националния статистически институт 9,3% от българското население никога не е ползвало интернет, а близо 82% от българите използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично, за да получат някаква информация, да комуникират с близки и роднини или да извършват дейности, свързани с работното им място.

По мярката могат да кандидатстват народни читалища и обществени библиотеки.

Сред допустимите кандидати са и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, винително техни регионални структури, браншови или отраслови организации.

Клубовете ще дават възможност хората да ползват безплатно и свободно платформи за самообучение и електронни обучителни ресурси, включително за придобиване на дигитални умения и ще се посещават с приоритет от хора в неравностойно положение, които нямат достъп до компютър и интернет - възрастни, жени, представители на ромската общност.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.