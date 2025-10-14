Източник: Изпълнителна агенция "Програма за образование" България привлича млади учени от света: Plantasyst дава шанс за развитието на наука от световно ниво

В Пловдив български учени работят заедно с учени от други страни и развиват научни проекти с реално значение за устойчивото земеделие, производството на здравословни храни и подобряването на човешкото здраве. Центърът за растителна системна биология и биотехнология PlantaSYST създава благоприятна среда за таланти, като става притегателен център за млади изследователи от целия свят.

От Кейптаун до Пловдив: личната история на един млад изследовател

Майкъл Витенберг идва от Южна Африка. Магистър по молекулярна и клетъчна биология от Университета в Кейптаун, той решава да продължи своята научна кариера именно в България.

"Работя в Центъра за растителна системна биология и биотехнология като докторант от началото на 2025 г. и това е първата ми официална позиция като учен. Тук участвам в различни мащабни изследвания, което повишава моята експертиза. Научният комплекс и изследователската дейност в Центъра са на световно ниво!

Проектът #PlantaSYST е довел до създаването на изцяло нов институт, а динамиката и качеството на научните изследвания са изумителни. Освен това, Центърът предоставя изключителна подкрепа на чуждестранни учени като мен, които избират да се установят в България", споделя Майкъл.

Днес той работи по проект за изследване на устойчивостта на домати и пипер при засоляване на почвата - проблем, който пряко засяга световното земеделие и продоволствената сигурност. Работата му е част от по-широката мисия на PlantaSYST - да създава иновации с пряко приложение в индустрията и да обучава следващото поколение учени.

Българската наука с европейско признание

През 2025 г. PlantaSYST е единственият български финалист в категория "Конкурентна и интелигентна Европа" на европейския конкурс REGIOSTARS 2025 - наградите на Европейската комисия за най-иновативни и значими проекти, реализирани с подкрепата на Кохезионната политика на ЕС.

Това е признание за научните постижения на екипа, но също така и за възможността страната ни да е атрактивна за работа и живот на млади хора от целия свят.

Дай своя глас за България

Със свой вот онлайн до 15 октомври 2025 г. всеки може да подкрепи проект PlantaSYST за наградата на публиката в REGIOSTARS 2025 г.

Гласувайте тук: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-1

Проектът PlantaSYST е реализиран с подкрепата на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие. Това е и единственият български проект, получил финансиране от Европейската комисия по програма "Хоризонт 2020", а днес неговото устойчиво развитие продължава по Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация".

